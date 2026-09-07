Colombia

Capturados cuatro hombres armados que se lanzaron a una quebrada para evitar el operativo policial al norte de Medellín

En una intervención conjunta del Ejército, la Policía y la Alcaldía de Bello, los sospechosos fueron sorprendidos en zona rural y se les hallaron cuatro pistolas y revólveres, munición y un celular

Los otros tres sospechosos fueron ubicados dentro de una quebrada con heridas, según la información conocida del caso - crédito Alcaldía Bello

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Las autoridades en el municipio de Bello, Antioquia, capturaron a cuatro hombres de entre 24 y 29 años durante un operativo en zona rural del barrio Niquía.

Las unidades de la Policía actuaron en coordinación con integrantes del Ejército nacional y la Alcaldía, durante labores de vigilancia en una zona rural del barrio.

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Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y accesorios. El procedimiento comenzó cuando los uniformados identificaron a los cuatro hombres en el sector. Al advertir la presencia de las autoridades, intentaron escapar para evadir la captura.

Los sospechosos se lanzaron hacia una quebrada que atraviesa la zona. Las unidades alcanzaron primero a uno de ellos, quien llevaba un bolso con armas y otros elementos.

Las autoridades incautaron en Bello cuatro armas de fuego, dos armas traumáticas, munición, una cizalla, elementos de amarre y un teléfono celular - crédito Policía
Las autoridades incautaron en Bello cuatro armas de fuego, dos armas traumáticas, munición, una cizalla, elementos de amarre y un teléfono celular - crédito Alcaldía Bello

Así lo expresó el teniente coronel Jose Mazo: “La Policía Nacional en el municipio de Bello, en el marco de la estrategia integral contra el delito, da un nuevo golpe a la delincuencia. En un trabajo articulado con la Alcaldía de Bello y el Ejército Nacional en el barrio Niriquía, se logró la captura en flagrancia de cuatro hombres y la incautación de armas y elementos logísticos. Durante el procedimiento policial, los cuatro capturados intentaron darse a la fuga de la fuerza pública saltando al vacío de una zona boscosa”.

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El operativo en Niquía

Las autoridades detectaron al grupo durante un patrullaje de control en el sector. Tras impartir la orden de detención, los cuatro hombres emprendieron la fuga para evitar el cerco de seguridad.

Uno de ellos fue alcanzado primero por los uniformados. Según la información disponible, dentro del bolso encontraron cuatro armas de fuego: dos pistolas y dos revólveres de calibres 32 y 38. También había munición de distintos calibres, una cizalla y elementos utilizados para amarre.

Los otros tres hombres se arrojaron a una fuente hídrica cercana. Las unidades desplegadas lograron ubicarlos dentro del agua, pero debieron pedir apoyo del Cuerpo de Bomberos debido a las heridas que presentaban.

Cuatro hombres de 24 a 29 años fueron capturados en flagrancia en Niquía, Bello, durante un operativo del Ejército, la Policía y la Alcaldía de Bello - crédito Alcaldía Bello
Cuatro hombres de 24 a 29 años fueron capturados en flagrancia en Niquía, Bello, durante un operativo del Ejército, la Policía y la Alcaldía de Bello - crédito Alcaldía Bello

EL oficial detalló: “Tras la oportuna reacción operativa y la asistencia del grupo de bomberos del municipio, se rescataron de la zona de difícil acceso y se les halló en su poder cuatro armas de fuego, dos revólveres, calibres treinta y ocho y treinta y dos, y dos pistolas de menor letalidad, munición de diferente calibre, herramientas de corte e inmovilización, como cisallas y amarres plásticos”.

La intervención permitió detener a los cuatro sospechosos e incautar el material que transportaban. Los tres hombres que intentaron escapar por la quebrada fueron auxiliados en el lugar y luego quedaron a disposición de las autoridades junto con el cuarto capturado.

El procedimiento se desarrolló en medio de las operaciones de vigilancia que mantienen la Policía y el Ejército en esta zona de Bello. La investigación deberá establecer el origen, el posible destino y el uso que se pretendía dar a las armas y demás elementos hallados.

Por su parte, el secretario de Seguridad de Bello, destacó el trabajo de las autoridades en el operativo:“ Quiero destacar y reconocer el trabajo de nuestros soldados y Policía, que continúan realizando labores de control y verificación en nuestro municipio. Desde la Secretaría de Seguridad seguimos acompañando y fortaleciendo estas acciones coordinadas, porque en Bello trabajamos unidos para proteger nuestra comunidad y avanzar hacia un municipio más seguro”.

Enero 23 de 2016. Pedro Pablo Rincón Alzate, hermano del nuevo contralor del municipio de Dosquebradas, Henry Rincón, fue detenido en la mañana de ayer por unidades del CTI de Pereira y el Ejército Nacional, pues es investigado por un desfalco de $ 1.142 millones a la alcaldía de Aguadas, departamento de Santander. (Foto: Colprensa - ARCHIVO)
Los cuatro capturados y el material incautado quedaron a disposición de la Fiscalía por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y accesorios - crédito Colprensa

Los cuatro detenidos y los objetos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. La entidad deberá presentar el caso en audiencias preliminares para definir la situación jurídica de los hombres.

El delito por el que fueron capturados corresponde al porte ilegal de armas. El material hallado durante el operativo será sometido a los procedimientos judiciales y técnicos que correspondan dentro de la investigación.

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