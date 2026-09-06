Colombia

Abelardo de la Espriella confirmó 22 capturas de integrantes de ‘Los Necios’, en Santander: “Tráfico y porte de estupefacientes”

El presidente colombiano indicó que operativos coordinados en zonas rurales y urbanas permitieron a las autoridades desmantelar una estructura de narcotráfico e incautar droga, insumos y equipos en la región

Abelardo de la Espriella - crédito Juan Diego Cano/Presidencia/@ABDELAESPRIELLA/X
El pronunciamiento de Abelardo de la Espriella fue hecho a través de su cuenta oficial de X - crédito Juan Diego Cano/Presidencia/@ABDELAESPRIELLA/X
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Las capturas en Santander fueron confirmadas por el presidente Abelardo de la Espriella, que informó de un operativo contra integrantes de “Los Necios” con 20 diligencias de allanamiento y detenciones por orden judicial por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El anuncio del mandatario se centró en el resultado judicial y policial del procedimiento contra esa estructura. “22 integrantes de “Los Necios” capturados en Santander! (sic)“, puntualizó De la Espriella.

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Cómo fue el operativo en Santander

La operación reunió a la Policía Nacional, por medio de la Sijín y la Sipol, en articulación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Ejército Nacional.

Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Las 22 capturas en Santander fueron confirmadas por el presidente Abelardo de la Espriella a través de su cuenta oficial de X - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Las diligencias se realizaron en Barbosa, Puente Nacional, Vélez y Socorro. Según lo informado, esas acciones permitieron concretar las capturas por orden judicial de los 22 señalados.

“Nuestra Policía Nacional, a través de la SIJIN y la SIPOL, en articulación con el CTI y el Ejército Nacional, ejecutó 20 diligencias de allanamiento en Barbosa, Puente Nacional, Vélez y Socorro, logrando la captura por orden judicial de 22 integrantes del grupo narcoterrorista “Los Necios” por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (sic)“, indicó el jefe de Estado.

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Qué incautaron y cómo operaba Los Necios

El presidente Abelardo de la Espriella indicó que en el operativo, las autoridades incautaron 4.450 gramos de marihuana, 79,67 gramos de cocaína y 92,49 gramos de anfetaminas.

También decomisaron un arma de fuego, nueve celulares y dinero en efectivo, entre otros elementos.

“Fueron incautados 4.450 gramos de marihuana, 79,67 gramos de cocaína, 92,49 gramos de anfetaminas, un arma de fuego, 9 celulares y dinero en efectivo, entre otros elementos (sic)”, expresó De la Espriella.

De acuerdo con lo informado, la estructura utilizaba domicilios, fincas y veredas para almacenar, distribuir y comercializar droga en zonas urbanas y rurales de Santander.

Esta estructura utilizaba domicilios, fincas y veredas para almacenar, distribuir y comercializar droga en zonas urbanas y rurales de Santander (sic)”, señaló el mandatario.

Capturas - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El presidente Abelardo de la Espriella indicó que en el operativo, las autoridades incautaron 4.450 gramos de marihuana, 79,67 gramos de cocaína y 92,49 gramos de anfetaminas - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El mensaje oficial tras las capturas

Tras las detenciones, De la Espriella sostuvo que la persecución se mantendrá contra las estructuras del narcotráfico.

El mensaje también incluyó a quienes venden droga en barrios y municipios y señaló que los capturados serán llevados ante la justicia.

“Seguimos golpeando todas las estructuras del narcotráfico, desde los grandes carteles hasta quienes envenenan nuestros barrios y municipios. Los vamos a perseguir, capturar y llevar ante la justicia (sic)”, aseveró.

Otros operativos

El presidente Abelardo de la Espriella informó que siete integrantes del frente Franco Benavides del Estado Mayor Central murieron durante operaciones militares realizadas en El Peñol, Nariño, en las últimas 24 horas. El mandatario agregó que las autoridades capturaron a cinco personas en esas acciones, según una publicación divulgada en redes sociales.

“En las últimas 24 horas, 7 narcoterroristas del frente “Franco Benavides” del Estado Mayor Central, de las disidencias de las FARC, murieron en desarrollo de operaciones militares en El Peñol, Nariño, y 5 personas fueron capturadas (sic)“, indicó.

En el mismo mensaje, De la Espriella señaló que la fuerza pública localizó cinco laboratorios destinados al procesamiento de pasta base de coca. Además, reportó la incautación de 1.007 galones de insumos líquidos y 175 kilogramos de insumos sólidos, vinculados con actividades de narcotráfico.

El presidente también indicó que, en Barrancabermeja, se incautaron 6.000 mililitros de ketamina y 600 mililitros de fentanilo. La publicación consignó intervenciones contra la minería ilegal en siete unidades de producción y siete dragas, sin precisar las ubicaciones de esos procedimientos.

Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella señaló que la fuerza pública localizó cinco laboratorios destinados al procesamiento de pasta base de coca - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

De acuerdo con los datos citados por el mandatario, desde el 7 de agosto se registraron 14.914 capturas, 49.379 kilogramos de estupefacientes incautados, 1.485 armas fuera de circulación y 1.320,9 hectáreas de coca erradicadas. De la Espriella afirmó que mantendrá operaciones contra los grupos a los que calificó de narcoterroristas. Prometió aplicar todo el peso estatal ante ataques contra integrantes de la fuerza pública.

“Por cada soldado o policía que asesinen, haré caer sobre los criminales todo el peso y toda la fuerza legítima del Estado. No nos van a doblegar. Vamos a perseguir y combatir a los narcoterroristas hasta acabar con ese cáncer que durante décadas ha desangrado a Colombia (sic)”, aseveró.

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