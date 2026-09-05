Los archivos secretos de Eva Ferrer: cobros millonarios, presiones en Palacio y negocios tras su salida del Gobierno Petro

La enemistad entre la primera dama, Alcocer y Eva Ferrer sería la razón principal de su salida del gobierno- crédito Jesús Avilés/Infobae

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Decenas de archivos sobre negocios y movidas políticas de Eva Ferrer, exconsejera para la Reconciliación Nacional, muestran que envió correos, cartas y propuestas a entidades del gobierno de Gustavo Petro, empresas estatales, embajadas y organismos internacionales.

Ferrer elaboró una cuenta de cobro millonaria, reclamos de pago de un supuesto préstamo ligado a la posesión presidencial; y reuniones para impulsar negocios. Además, dirigió una carta a Petro en la que habló de la injerencia de catalanes en el Gobierno. También exponen su ruptura con el entorno de Verónica Alcocer y sus gestiones posteriores para conseguir apoyos y patrocinios, informó Semana.

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Personas cercanas a Ferrer y Alcocer explicaron al medio citado que la catalana pasó de ser una de las favorecidas al comienzo de la administración Petro a quedar fuera del primer anillo de la entonces primera dama. Ese quiebre quedó consignado en una carta privada a Petro fechada a finales de octubre de 2023, pocos días antes de su salida de la Casa de Nariño.

En esa comunicación, la estratega dijo que no pudo reunirse con Petro y que Manel Grau, empresario catalán cercano a Alcocer, le pidió la renuncia al cargo de consejera. “Comentarte que hará dos meses Manel vino a casa a pedir que renunciara, que si no irían a por mi reputación, boicotearían todas mis iniciativas y lo siguiente sería que me pedirían el cargo”, escribió.

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La estratega catalana y exasesora de Verónica Alcocer envió cartas en las que detalló las movidas que intentó realizar en la anterior administración - crédito Icbf/Juan Diego Cano/Presidencia

Ferrer añadió que había señales de que esas amenazas se cumplirían. “Con el tema de los videos, diciendo que los había filtrado yo, la filtración de que Verónica me había sacado del despacho por malversación de fondos, ya indicaba que las amenazas se iban a hacer realidad”, señaló en el mismo escrito.

Según su relato, después le dieron 20 días para presentar la renuncia. También escribió: “Mi realidad con Verónica ya te la resumí. He intentado protegerte, protegerla y protegerme, manteniéndome firme hasta donde he podido, porque desde que llegué yo he tenido claro quién es el jefe y la causa por la que estoy”.

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La experta en marketing afirmó además que, tras pedirle la renuncia, le ofrecieron escoger otro puesto dentro del Estado. Enumeró cinco opciones: dirigir las comunicaciones de la Presidencia, presidir ProColombia, gerenciar Radio Televisión Nacional de Colombia (Rtvc), dirigir el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) o continuar como consejera.

Los cobros y el supuesto préstamo por la posesión

Ferrer elaboró una cuenta de cobro millonaria, reclamos de pago de un supuesto préstamo ligado a la posesión presidencial; - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Tras su salida de la Consejería, Ferrer dejó por escrito las cuentas que, según ella, seguían pendientes. En un documento elaborado en julio de 2024 desglosó honorarios, impuestos y un préstamo para la posesión presidencial que, con intereses, ascendían a $663.068.267.

La catalana aseguró que trabajó 11 meses antes de ser nombrada en el Gobierno Petro, pero solo le pagaron siete. Por los cuatro meses restantes, entre junio y septiembre de 2022, reclamó honorarios mensuales de 10.000 euros y otros 4.000 euros por impuestos.

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Esa cuenta, con intereses, llegó a $278.000.000. En el documento dejó constancia de que Verónica Alcocer conocía esa diferencia: “Esa diferencia se comentó VA y se dijo que ya se arreglaría”.

El rubro más alto correspondía a un supuesto préstamo de $350.000.000 para la posesión de Gustavo Petro, al que sumó $35.000.000 por intereses. Según escribió, ese asunto había sido “evaluado y confirmado” por Alfonso Prada y Luis Fernando Velasco, y Ricardo Roa sabía del caso, aunque “no podía atenderlo porque no estaba en el país”.

Ferrer también dejó escrito que se buscó que Mauricio Lizcano, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), resolviera la situación, pero “no se pudo”. María Morales, abogada de Ferrer, dijo a la revista que esos $350.000.000 fueron aportados por Antonio López “para pagar un tema de IVA de la posesión” y que la reclamación actual es de $645.000.000, sin incluir ese monto.

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Ferrer, en mayo de 2024, planteó una hoja de cálculo de un negocio de compra de alojamientos para la COP16 en Cali.- crédito Colprensa/Imagen Ilustrativa Infobae

Los cobros eran solo una parte de los archivos. En mayo de 2024, una hoja de cálculo planteó un negocio de compra de alojamientos para la COP16 en Cali.

La operación contemplaba adquirir 1.339 habitaciones por 13 noches, con una inversión cercana a USD 2.000.000, y revenderlas al doble. A los participantes se les ofrecía el retorno de su inversión al inicio del evento y el pago de utilidades 20 días después, con una rentabilidad del 35%.

Según Semana, ese negocio no se concretó. Después llegaron cartas y solicitudes de reunión enviadas entre septiembre y octubre de 2024 a distintos despachos y representaciones.

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La COP16 también le sirvió para abrir contactos. En una comunicación al embajador de Noruega calificó la presencia de esa delegación como una “oportunidad única” y propuso una reunión.