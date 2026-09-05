Los lujos que alias Bendito Menor exhibía en redes sociales: motos, lanchas, parrandas, joyas y fajos de dinero

La pareja aparecía en videos de camionetas, embarcaciones, celebraciones y viajes mientras las autoridades seguían sus movimientos - crédito Bendito para bendecir

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Alias Bendito Menor convirtió las redes sociales en una vitrina de lujos, viajes y demostraciones de poder. En los videos y fotografías que circularon antes de que muriera durante un operativo en Riohacha, el señalado cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada aparecía a bordo de motocicletas, camionetas, lanchas y rodeado de dinero, joyas y armas.

Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como alias Bendito Menor, tuvo una presencia constante en plataformas como TikTok. Lejos de mantener un bajo perfil, difundía escenas de su vida cotidiana en distintos puntos de La Guajira. Sus publicaciones incluían recorridos en moto por zonas desérticas, paseos marítimos, celebraciones privadas y encuentros con personas de su círculo cercano.

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Lanchas, parrandas y prendas costosas, la vida que Bendito Menor presumía con La Bebecita - crédito Facebook

El contenido proyectaba una imagen de abundancia. En varias grabaciones se lo veía junto a motocicletas de alto cilindraje, camionetas con vidrios oscuros, relojes, cadenas, anillos y pulseras de oro. También compartía imágenes con fajos de billetes, prendas de tipo militar y armas, elementos que aparecían junto a mensajes dirigidos a sus seguidores y a las autoridades que lo buscaban.

Alias Bendito Menor difundía en redes sociales imágenes de motocicletas, camionetas, lanchas, dinero y armas antes de morir en un operativo en Riohacha - crédito Facebook El bendito para bendecir

Las motocicletas eran uno de los bienes que más se repetían en los registros atribuidos a Bendito Menor. En unos videos transitaba por calles de Riohacha y, en otros, recorría sectores rurales y desérticos de La Guajira. En parte de ese material aparecía acompañado por hombres armados y por su pareja sentimental, Rosa Angélica Tarazona, conocida con el alias de La Bebecita.

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Joyas, relojes, fajos de billetes y prendas de tipo militar formaban parte de la imagen que proyectaba en sus publicaciones - crédito captura de pantalla @ nain.perez.tocel/ TikTok

Las camionetas y otros vehículos también integraban la imagen que proyectaba. Los registros mostraban automóviles de alta gama estacionados frente a viviendas o empleados en sus desplazamientos. Esa exposición contrastaba con los señalamientos de las autoridades, que lo ubicaban como uno de los hombres con mando dentro de una estructura criminal que operaba en la región Caribe.

Los paseos en lancha sumaban otra escena habitual en las redes de la pareja. El mar Caribe servía de fondo para recorridos con amigos, celebraciones y jornadas de descanso. En fotografías y videos se los veía en embarcaciones, acompañados de música, bebidas y paisajes de la costa de La Guajira.

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El señalado cabecilla de las ACSN mostraba dinero, joyas, armas y viajes junto a alias La Bebecita en sus perfiles digitales - crédito Bendito para bendecir / Facebook

También circularon publicaciones de fiestas y parrandas con música en vivo. En esos encuentros, La Bebecita figuraba con frecuencia junto a Pérez Toncel. Había reuniones privadas, celebraciones y videos que mostraban a los asistentes alrededor de vehículos, mesas con bebidas y grupos musicales, en especial de vallenato.

Los vehículos de alta gama y las camionetas con vidrios oscuros también estuvieron presentes en los registros atribuidos al cabecilla - crédito Bendito para bendecir / Facebook

La relación entre ambos tuvo un lugar visible en las cuentas y perfiles asociados a Bendito Menor. Las imágenes mostraban viajes, salidas en motocicleta, paseos por playas y momentos personales. Uno de los videos que tuvo mayor difusión después del operativo registraba una propuesta de matrimonio en una playa del Caribe, donde Pérez Toncel le entregaba un anillo a Tarazona.

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En otras publicaciones, la pareja aparecía con prendas de camuflaje y armas. Esa combinación de contenidos personales, fiestas, bienes costosos y referencias a la organización armada contribuyó a construir una presencia digital que iba más allá de la exhibición de una relación sentimental.

Naín Andrés Pérez Toncel usaba plataformas como TikTok para mostrar recorridos, viajes y encuentros en distintos sectores de La Guajira - crédito Bendito para bendecir / Facebook

La Bebecita había sido capturada en septiembre de 2025 por su presunta relación con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). La Fiscalía le imputó el delito de concierto para delinquir, cargo que inicialmente no aceptó. Luego obtuvo detención domiciliaria y, horas antes del operativo en el que murió, un juzgado habría avalado un preacuerdo por concierto para delinquir agravado.

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Pérez Toncel era señalado por las autoridades como uno de los cabecillas de las ACSN, grupo también conocido como Los Pachencas. Las investigaciones lo vinculaban con actividades de narcotráfico, extorsión, homicidios, control territorial y el envío de cargamentos de droga desde la costa de La Guajira.

Joyas, relojes, fajos de billetes y prendas de tipo militar formaban parte de la imagen que proyectaba en sus publicaciones - crédito bendito para bendecir / Facebook

Mientras las autoridades adelantaban labores para localizarlo, sus redes seguían activas. En una de las grabaciones más compartidas aparecía sobre una motocicleta y hacía referencia a la recompensa que había por información que permitiera dar con su ubicación. El video, grabado en una zona desértica y con La Bebecita a su lado, fue interpretado como un desafío a la persecución oficial.

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Las autoridades siguieron los movimientos de Bendito Menor durante más de 20 días antes de ubicarlo en una vivienda del barrio Los Olivos, en Riohacha, cerca del aeropuerto Almirante Padilla. El operativo ocurrió en la madrugada del 4 de septiembre de 2026.

Alias Bendito Menor se pavoneba en redes sociales de su poder y control en el Caribe colombiano, y en especial en el departamento de La Guajira, donde aprovechaba la zona de frontera para cruzar a Venezuela para evadir a las autoridades colombianas - crédito red social Facebook

Durante el procedimiento murieron Bendito Menor, La Bebecita y dos hombres que, según la información preliminar, cumplían funciones dentro de su esquema de seguridad. La actividad que ambos mantuvieron en redes dejó numerosos registros de los vehículos, viajes, fiestas y objetos de lujo con los que construyeron una imagen pública mientras permanecían en el radar de las autoridades.

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