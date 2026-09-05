De la Espriella lanzó dura advertencia al ELN tras el asesinato de dos soldados durante ofensiva a instalación militar: “Los vamos a combatir sin descanso”

Abelardo de la Espriella lanzó dura advertencia al ELN tras el asesinato de dos soldados durante ofensiva a instalación militar - crédito Luisa González/REUTERS/AFP

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El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, anunció en sus redes sociales que su Gobierno diseñará una nueva estrategia para el Catatumbo tras la ofensiva atribuida al Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra el Cantón Militar El Trapiche, en Ocaña, Norte de Santander, ocurrido la noche del viernes 4 de septiembre de 2026, que dejó dos uniformados muertos y cinco soldados profesionales heridos, según el Ejército Nacional.

En su pronunciamiento, De la Espriella sostuvo que el Frente Camilo Torres Restrepo del ELN habría atacado la instalación militar con artefactos explosivos lanzados desde drones y agregó que una aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) fue alcanzada por esquirlas.

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Batallón de Infantería General Francisco de Paula Santander, ubicado en Ocaña, Norte de Santander, fue blanco de un violento ataque con drones que dejó a dos soldados muertos - crédito @ColombiaOscura/X

A la par, dijo que el grupo armado “acaba de asesinar a dos de nuestros militares en Ocaña” y expresó su solidaridad con las familias: “A las familias de nuestros dos héroes asesinados, toda mi solidaridad, mis oraciones y la gratitud de Colombia. A nuestros soldados heridos, mi deseo de pronta recuperación”.

Según reporte del Ejército Nacional, las víctimas fueron identificadas como el capitán Marco David Pirajón Montezuma y el soldado profesional Joel Alberto Jiménez Jaramillo, que murieron durante un combate de encuentro con presuntos integrantes de la estructura guerrillera, luego de que un pelotón de soldados motorizados saliera de la unidad para asegurar el perímetro y verificar posibles amenazas tras el ataque.

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El mandatario lanzó una advertencia directa al grupo armado y aseguró que responderá con la fuerza del Estado ante nuevos ataques contra integrantes de la fuerza pública: “Al ELN le digo con absoluta claridad: por cada policía o soldado que asesinen, haré caer sobre ustedes todo el peso y toda la fuerza legítima del Estado. Los vamos a perseguir, encontrar y combatir sin descanso. Se van a arrepentir de cada colombiano que asesinen”, afirmó.

El presidente de la República señaló que avanza en el diseño de estrategias para intervenir las estructuras, los cabecillas, las finanzas y las economías ilícitas que alimentan la maquinaria criminal - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Sobre el Catatumbo, De la Espriella dijo que trabajará con la cúpula militar y de la Policía Nacional en una estrategia enfocada en intervenir las estructuras, los cabecillas, las finanzas y las economías ilícitas relacionadas con los grupos armados: “Voy a diseñar, junto con la cúpula militar y de Policía, una nueva estrategia para el Catatumbo. Vamos a golpear sus estructuras, sus cabecillas, sus finanzas y las economías ilícitas que alimentan su maquinaria criminal”.

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En su mensaje, también se refirió al flagelo del narcotráfico y a las estructuras armadas que operan en la región: “Vamos a acabar con ese cáncer del narcoterrorismo que durante décadas ha desangrado al Catatumbo y a Colombia”.

Y agregó: “No nos van a doblegar con terrorismo. Cada ataque contra nuestra Fuerza Pública fortalecerá nuestra determinación de derrotarlos”.

Abelardo de la Espriella habló del operativo que dio de baja a alias Bendito Menor

Abelardo de la Espriella habló del operativo que dio de baja a alias Bendito Menor - crédito Reuters/Captura de Pantalla Naín Pérez - Facebook

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, habló desde el Batallón Cartagena de Riohacha, el 4 de septiembre de 2026, horas después de confirmarse la muerte de quien era señalado como máximo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. El abogado sostuvo que Pérez Toncel era uno de los criminales más buscados de Colombia y recordó que por información que permitiera ubicarlo se ofrecían hasta $1.000.000.000 de recompensa.

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La operación, dijo, fue ejecutada por un comando especial de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional en una vivienda del barrio Los Olivos de Riohacha, cerca del aeropuerto Almirante Padilla. La acción contó con participación de unidades de la fuerza pública y apoyo de inteligencia de Estados Unidos.

“Los que tienen que sentir pánico y terror son los delincuentes, porque aquellos que no se sometan terminarán de esta forma”, expresó el primer mandatario. En la misma intervención sostuvo que su administración centra esfuerzos en impedir que las organizaciones criminales intimiden a la población.