Colombia

Gobierno nacional confirmó que ya son tres soldados muertos por ofensiva con drones del ELN en Ocaña, Norte de Santander

Emiro Cañizares, alcalde local, pidió a los actores armados respetar el Derecho Internacional Humanitario y señaló la afectación a las poblaciones rurales

Batallón de Infantería General Francisco de Paula Santander, ubicado en Ocaña, Norte de Santander, fue blanco de un violento ataque con drones que dejó a dos soldados muertos - crédito @ColombiaOscura/X

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La ofensiva del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que se registró el 4 de septiembre de 2026 con un enjambre de drones en el cantón militar Trapiche, en Ocaña, dejó tres uniformados muertos, según informó el Ejército Nacional de Colombia.

Según informe preliminar, las víctimas fueron el capitán Marco David Piragón Montezuma y el soldado profesional Joel Alberto Jiménez Jaramillo. La fuerza militar indicó que cinco uniformados resultaron heridos.

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Ejército reveló detalles sobre el ataque del ELN en Ocaña - crédito @Ejercito_Div2/X
Ejército reveló detalles sobre el ataque del ELN en Ocaña - crédito @Ejercito_Div2/X

Cabe aclarar que, los drones fueron acondicionados con explosivos e impactaron dentro de las instalaciones, ocasionando daños en alojamientos y otras áreas. En medio de los hechos, un helicóptero de la Fuerza Aérea también recibió impactos.

“Durante la maniobra, los uniformados sostuvieron un combate de encuentro con presuntos integrantes del grupo armado organizado ELN, lo que dejó como resultado el asesinato del Capitán Marco David Pirajón Montezuma y el Soldado Profesional Joel Alberto Jiménez Jaramillo, quienes ofrendaron su vida en cumplimiento de la misión constitucional. Así mismo, cinco militares resultaron afectados y reciben atención médica especializada”, escribió el Ejército en su cuenta de X.

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Ellos son los tres soldados fallecidos en el ataque del ELN en Norte de Santander - crédito Ejército Nacional
Ellos son los tres soldados fallecidos en el ataque del ELN en Norte de Santander - crédito Ejército Nacional

Por lo tanto, “mantendrá la ofensiva militar contra las estructuras armadas ilegales que delinquen en la provincia de Ocaña, con el firme propósito de proteger a la población, brindar seguridad y preservar la tranquilidad de los habitantes de esta región”.

Las autoridades también confirmaron la muerte del soldado profesional Jhon Carlos Marrugo Manjarrez, el fallecimiento ocurrió en la madrugada , tras una intervención en el hospital regional Emiro Quintero Cañizares.

“#HéroePorSiempre, nuestro soldado Jhon Carlos Marrugo Manjarrez. A su familia y seres queridos extendemos nuestra solidaridad y nuestro más sentido pésame en este difícil momento. Como institución, hemos dispuesto un equipo humano para brindar acompañamiento integral a sus familiares”.

Emiro Cañizares pidió a los actores armados respetar el derecho internacional humanitario y advirtió por la afectación a las poblaciones rurales - crédito Alcaldía de Ocaña
Emiro Cañizares pidió a los actores armados respetar el derecho internacional humanitario y advirtió por la afectación a las poblaciones rurales - crédito Alcaldía de Ocaña

En declaraciones a Caracol Radio, Emiro Cañizares, alcalde de Ocaña, pidió a los actores armados respetar el Derecho Internacional Humanitario y advirtió por la afectación a las poblaciones rurales. También dijo que el municipio tuvo que atender otros eventos, entre incendios forestales y emergencias por una avalancha y una creciente súbita ocurridas en abril de 2026.

La cartera afirmó que el ataque puso en riesgo la vida de la población civil que reside cerca del batallón. - crédito Ministerio de Defensa
La cartera afirmó que el ataque puso en riesgo la vida de la población civil que reside cerca del batallón. - crédito Ministerio de Defensa

El Ministerio de Defensa Nacional informó vía comunicado el fallecimiento del tercer militar, además que “sobre sus autores materiales e intelectuales caerá todo el peso de la ley”, tras acciones contra instalaciones en Ocaña y el corregimiento de Guamalito.

La cartera también indicó que esa acción “puso en grave riesgo la vida e integridad de los integrantes de la Fuerza Pública y de la población civil que reside en los sectores aledaños”, y sostuvo que “constituye una abierta vulneración de los principios de distinción, proporcionalidad y precaución establecidos por el Derecho Internacional Humanitario”.

A la par, señaló que expresa “sus más sentidas condolencias y toda su solidaridad” a los familiares y compañeros de las víctimas, y que “equipos interdisciplinarios brindan acompañamiento integral a sus familias”. También indicó que “se garantiza la atención especializada y el apoyo institucional requerido por el personal herido”.

En materia operativa, el Ministerio afirmó que “todas las capacidades de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional permanecen desplegadas para proteger a la población, fortalecer la seguridad, mantener la ofensiva contra las estructuras del ELN y ubicar a los responsables de estos ataques para ponerlos a disposición de la justicia”.

La advertencia de Abelardo de la Espriella al ELN

El presidente de la República señaló que avanza en el diseño de estrategias para intervenir las estructuras, los cabecillas, las finanzas y las economías ilícitas que alimentan la maquinaria criminal - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El presidente de la República señaló que avanza en el diseño de estrategias para intervenir las estructuras, los cabecillas, las finanzas y las economías ilícitas que alimentan la maquinaria criminal - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, anunció en sus redes sociales que su Gobierno diseñará una nueva estrategia para el Catatumbo tras la ofensiva atribuida al Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra el Cantón Militar El Trapiche, en Ocaña, Norte de Santander, ocurrido la noche del viernes 4 de septiembre de 2026.

En su pronunciamiento, De la Espriella sostuvo que el Frente Camilo Torres Restrepo del ELN habría atacado la instalación militar con artefactos explosivos lanzados desde drones y agregó que una aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) fue alcanzada por esquirlas.

A la par, dijo que el grupo armado “acaba de asesinar a dos de nuestros militares en Ocaña” y expresó su solidaridad con las familias: “A las familias de nuestros dos héroes asesinados, toda mi solidaridad, mis oraciones y la gratitud de Colombia. A nuestros soldados heridos, mi deseo de pronta recuperación”.

El mandatario lanzó una advertencia directa al grupo armado y aseguró que responderá con la fuerza del Estado ante nuevos ataques contra integrantes de la fuerza pública: “Al ELN le digo con absoluta claridad: por cada policía o soldado que asesinen, haré caer sobre ustedes todo el peso y toda la fuerza legítima del Estado. Los vamos a perseguir, encontrar y combatir sin descanso. Se van a arrepentir de cada colombiano que asesinen”, afirmó.

Sobre el Catatumbo, De la Espriella dijo que trabajará con la cúpula militar y de la Policía Nacional en una estrategia enfocada en intervenir las estructuras, los cabecillas, las finanzas y las economías ilícitas relacionadas con los grupos armados: “Voy a diseñar, junto con la cúpula militar y de Policía, una nueva estrategia para el Catatumbo. Vamos a golpear sus estructuras, sus cabecillas, sus finanzas y las economías ilícitas que alimentan su maquinaria criminal”.

En su mensaje, también se refirió al flagelo del narcotráfico y a las estructuras armadas que operan en la región: “Vamos a acabar con ese cáncer del narcoterrorismo que durante décadas ha desangrado al Catatumbo y a Colombia”.

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