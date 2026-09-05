El colombiano Harold Pardo murió ahogado en un río de EE. UU.: su padre pidió ayuda para repatriar su cuerpo y revelo condición de salud del joven

Reportaron el fallecimiento de un colombiano de 31 años en la ciudad de Los Angeles, Estados Unidos - crédito Mike Blake/REUTERS

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La familia de Harold Pardo, un ciudadano colombiano de 31 años, busca repatriar su cuerpo a Bogotá tras su muerte por ahogamiento en Los Ángeles, California, ocurrida el sábado 29 de agosto de 2026. El traslado de los restos cuesta cerca de USD 16.000, una suma que sus allegados dicen no poder pagar.

Ante esa dificultad, sus familiares organizan colectas y actividades comunitarias en el sur de la capital para reunir el dinero del trámite, que implica gestiones legales y logísticas para llevar a Colombia a una persona fallecida en el exterior.

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“Fue el único que no salió”

El padre del joven, Jaime Eduardo Pardo, dijo a Citytv que el hecho ocurrió al final de la tarde, cuando su hijo fue al mar con un grupo de conocidos. “Él fue el único que no salió, desafortunadamente”, afirmó.

Según su testimonio, al perderlo de vista en el agua, quienes estaban en la playa pidieron ayuda y los socorristas lo sacaron a la orilla. “Le dieron reanimación, pero no respondió”, relató el progenitor de la víctima mortal.

Harold Pardo se ahogó en el mar, cerca a Los Angeles, y pese a recibir reanimación, no lo revivieron - crédito REUTERS/Mike Blake

De acuerdo con la emisora Alerta Bogotá, Pardo había salido del país en octubre de 2023 y vivía en Estados Unidos con su pareja y sus hijos. La familia en Colombia se enteró horas después, cuando la compañera sentimental llamó a las 10:40 de la noche a Gloria Gómez, madre de Harold, para informarle lo sucedido.

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Sobre las posibles causas, el padre señaló al mismo medio que su hijo solía sufrir calambres al entrar a piscinas y que también tenía episodios de epilepsia, factores que, según planteó, pudieron influir mientras nadaba.

Harold Pardo vivía en Estados Unidos desde 2023 con su esposa e hijos - crédito Freepik

Colombianos deportados

Con respecto a la situación de los colombianos en Estados Unidos, el ICE detuvo a tres integrantes de una familia en el aeropuerto de Atlanta cuando esperaban abordar un vuelo a Fort Lauderdale para celebrar un cumpleaños, pese a que tenían una solicitud de asilo pendiente y permisos de trabajo vigentes.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) explicó en un comunicado enviado a CNN en Español que, aunque ingresaron de forma legal al país, permanecieron más tiempo del autorizado. Según el organismo, la detención ocurrió el 13 de agosto.

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De acuerdo con el DHS, Nora Elena Cardona Bravo entró legalmente a Estados Unidos el 29 de diciembre de 2022 y “permaneció en el país más allá de su período de estadía autorizado”. El comunicado también identificó a Sofía Pineda Cardona, de 20 años, y a Leonardo Pineda Hernández.

La detención de Sofía Pineda y sus padres en el aeropuerto de Atlanta transformó lo que sería una celebración en Florida en un proceso migratorio complejo en Estados Unidos. La familia, originaria de Colombia, fue interceptada por agentes de inmigración cuando intentaba abordar un vuelo hacia Fort Lauderdale junto a Nicholas Kim, pareja de Sofía - crédito Nicholas Kim

En el caso de Sofía y Leonardo, el DHS afirmó: “Ingresaron legalmente el 10 de diciembre de 2023 y comenzaron a permanecer en el país más allá del período autorizado el 9 de junio de 2024”. El portavoz añadió: “Todos sus casos serán escuchados por un juez de inmigración y recibirán el debido proceso”.

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El abogado de la familia, Julio Moreno, dijo a CNN en Español que a sus defendidos les entregaron permisos de trabajo y licencias de conducción emitidas de forma legal, por lo que entendieron que podían desplazarse por el país mientras avanzaba su proceso migratorio. La familia fue trasladada al Stewart Detention Center, en el sur de Georgia, donde permanece a la espera de una decisión sobre su situación.

Otra noticia relacionada con el ICE fue el asesinado de Joan Sebastián Durán Guerrero por parte de unos agentes de esa entidad en la ciudad de Maine, un hecho que el entonces presidente Gustavo Petro, en julio de 2026, pidió que se le acusara formalmente al responsable del caso y su esposa, en charla con Vanguardia, señaló que “me duele el alma, tengo tantas preguntas. Quisiera que todo fuera mentira, que vinieras y me abrazaras y me dijeras que todo está bien. Te amo, amor mío, te amo. No tengo palabras para este dolor. Mi vida, eres mi todo, jamás me dejes sola”.

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