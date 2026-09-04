La escritora Piedad Bonnett ganó el Premio Internacional de las Letras ExLibris Murcia 2026

Piedad Bonnett ganó el Premio Internacional de las Letras ExLibris Murcia 2026 por su trayectoria y su aporte a la literatura en español - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

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La escritora colombiana Piedad Bonnett ganó el Premio Internacional de las Letras ExLibris Murcia 2026, un reconocimiento a su trayectoria y a su aporte a la literatura en español. La autora recibirá el galardón durante la Semana Internacional de las Letras de la Región de Murcia, España, programada del 21 al 27 de septiembre.

La distinción a Bonnett fue anunciada por la consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, durante la presentación del encuentro. En la misma edición también serán premiadas la librería Lello, de Oporto, con el Premio Fomento a la Lectura, y Norma Editorial con el Premio Editorial ExLibris Murcia 2026.

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El premio se entregará en septiembre durante la Semana Internacional de las Letras de Murcia, en reconocimiento a su trayectoria y su aporte a la literatura en español.

Una trayectoria literaria respaldada por la poesía y la narrativa

La obra poética de Piedad Bonnett incluye títulos como 'De círculo y ceniza' y 'El hilo de los días' - crédito Carlos Ortega/EFE

El trayecto poético de la autora colombiana comenzó formalmente con la publicación de De círculo y ceniza en 1989, título que obtuvo una mención de honor en el Concurso Hispanoamericano de Poesía Octavio Paz. A esa obra siguieron volúmenes como El hilo de los días, galardonado con el Premio Nacional de Poesía de Colombia en 1994, Ese animal triste, Tretas del débil, Explicaciones no pedidas —reconocido con el Premio Casa de América de Poesía Americana en 2011— y Los habitados. Su producción en este género alcanzó uno de sus puntos más altos en 2024 al recibir el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana.

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En la narrativa, la escritora ha publicado novelas como Después de todo, Para otros es el cielo, Siempre fue invierno, El prestigio de la belleza, Qué hacer con estos pedazos y La mujer incierta. Su título de mayor impacto público ha sido Lo que no tiene nombre, publicado en 2013, un relato testimonial centrado en la vida, la enfermedad y la muerte de su hijo Daniel Segura Bonnett, obra que sirvió para abrir el debate público sobre la salud mental mediante la literatura.

'Lo que no tiene nombre' abordó la vida, la enfermedad y la muerte de Daniel Segura Bonnett, hijo de la autora, y abrió un debate público sobre la salud mental a través de la literatura - crédito Rodrigo Jimenez/EFE

La labor creativa de la autora abarca la dramaturgia con piezas teatrales montadas por el Teatro Libre de Bogotá, entre las que destacan Gato por liebre, Algún día nos iremos y Máxima seguridad, esta última vinculada al contexto del conflicto armado colombiano. Asimismo, ha traducido al castellano obras de William Shakespeare y poemas de Edgar Allan Poe, y desde 2012 mantiene una columna de opinión semanal en el diario El Espectador.

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Durante su paso por la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FilBo), Bonnett manifestó que la literatura debe indagar de manera más incisiva en temas como la violencia machista, el racismo, el conflicto y otros problemas sociales.

“En un mundo especialmente violento que instrumentaliza los cuerpos de muchos seres humanos, la literatura se pregunta por lo que significa que en pleno siglo XXI cincuenta hombres violen a una mujer con el consentimiento de su esposo”, afirmó la escritora en su discurso durante la sesión inaugural.

El festival suma nuevos galardones a una lista de autores y sellos distinguidos

La escritora colombiana recibirá el premio durante la Semana Internacional de las Letras de la Región de Murcia, que se celebrará del 21 al 27 de septiembre en España - crédito Europa Press

Conesa afirmó que ExLibris Murcia “volverá a convertir a Murcia en un lugar que rezumará literatura por sus cuatro costados”. La consejera sostuvo además que los tres premios de esta edición son “merecidos”.

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La responsable regional situó estos reconocimientos dentro de una lista de premiados de años anteriores que incluye a autores como Javier Cercas, Soledad Puértolas, Amin Maalouf y Enrique Vila-Matas. También mencionó a instituciones y editoriales como la Feria del Libro de Madrid, la Biblioteca Nacional, Anagrama, Santillana, Alfaguara y Larousse.

La novena edición del festival reunirá a más de 160 autores, poetas y artistas en Murcia, con decenas de actividades distribuidas en distintos espacios de la ciudad, según informó la Comunidad en el anuncio de los galardones. La programación incluirá conferencias, mesas redondas, presentaciones de libros, paseos literarios, cine, música y poesía.

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La Semana Internacional de las Letras de la Región cuenta con la colaboración de la Asociación Cultural Hay un tigre detrás de ti, el Ayuntamiento de Murcia, la Universidad de Murcia y la Fundación Mediterráneo, entre otras entidades.