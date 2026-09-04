Colombia

Gustavo Petro criticó a empresas que se niegan a prestarle servicios por su inclusión en la lista Clinton: Avianca respondió

El expresidente sostuvo que la inclusión en la lista de la Ofac solo bloquea bienes bajo jurisdicción de Estados Unidos y no habilita a una firma colombiana a impedir sus desplazamientos

Gustavo Petro denunció que Avianca le negó el embarque a México y sostuvo que una empresa colombiana no puede restringir sus movimientos por la lista Ofac - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro denunció que Avianca le negó el embarque a México y sostuvo que una empresa colombiana no puede restringir sus movimientos por la lista Ofac - crédito @petrogustavo/X
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El exmandatario Gustavo Petro denunció que la aerolínea colombiana Avianca le negara el embarque hacia México el 30 de agosto y sostuvo que una empresa colombiana no puede restringir sus movimientos por su inclusión en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, porque esa medida de Estados Unidos bloquea bienes bajo su jurisdicción pero no establece una prohibición general de viaje. “Lo hace ilegalmente”, afirmó.

“La lista OFAC solo afecta, para impedir su relacionamiento económico conmigo, a personas, naturales o jurídicas, de los EEUU. Empresa, persona natural o banco colombiano que impida mis movimientos arguyendo la lista OFAC, lo hace ilegalmente”, expresó el exjefe de Estado en sus redes sociales.

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Petro finalmente viajó en un vuelo de Aeroméxico a Ciudad de México, después de que la aerolínea colombiana le devolviera el tiquete. El episodio se conoció durante una conversación con el expresidente ecuatoriano Rafael Correa.

Petro viajó finalmente a Ciudad de México en un vuelo de Aeroméxico después de que Avianca le devolviera el tiquete - crédito @petrogustavo/X
Petro viajó finalmente a Ciudad de México en un vuelo de Aeroméxico después de que Avianca le devolviera el tiquete - crédito @petrogustavo/X

Correa describió la decisión como una prevención frente a una eventual sanción de Estados Unidos. “Te suspendieron, el ticket lo devolvieron, no permitieron que vueles en Avianca para no ser sancionados en Estados Unidos”, dijo.

Petro respondió de forma breve: “No quisieron”. Después, en un mensaje publicado en X, sostuvo que la lista OFAC solo afecta a personas y empresas estadounidenses en sus relaciones económicas con él.

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La sanción de Estados Unidos bloquea bienes, pero no prohíbe abordar un vuelo

El presidente Petro reaccionó a la disputa entre Trump y Lula el sábado 4 de abril de 2026 - crédito Catalina Olaya / Colprensa
Petro sostuvo en X que la lista OFAC solo afecta las relaciones económicas de personas y empresas estadounidenses con él - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El exmandatario fue incluido en la lista estadounidense el 24 de octubre de 2025, junto con otros integrantes de su entorno e integrantes de su gobierno, como lo sucedido con su exesposa Verónica Alcocer y el exministro del Interior Armando Benedetti, por una decisión del Departamento del Tesoro vinculada a acusaciones sobre su política contra el narcotráfico. Petro rechazó esos argumentos y relacionó la medida con sus críticas a Estados Unidos y a la ofensiva israelí en Gaza.

“Cuando yo elevé la voz con todo lo que estaba pasando con Palestina, pues me volví blanco de Estados Unidos, ahí es cuando me pasa todo lo que me está pasando. Cuando salgo del discurso de Naciones Unidas me meten a la Lista Ofac”, expresó el exmandatario.

Según planteó, una empresa, una persona o un banco colombiano que limite sus movimientos con base en esa lista actúa de manera ilegal. Su objeción parte de que la sanción alcanza bienes e intereses patrimoniales sujetos a jurisdicción estadounidense, no sus desplazamientos personales.

La negativa de Avianca habría respondido al temor de incumplir restricciones de la lista Ofac. Ese criterio encaja con un exceso de cumplimiento empresarial: la aplicación de limitaciones más amplias que las exigidas de forma expresa por la norma para reducir el riesgo de multas o medidas administrativas.

Ese fenómeno, conocido como overcompliance, aparece cuando una compañía extiende por iniciativa propia el alcance práctico de una sanción. En este caso, la consecuencia habría sido impedir un traslado que la medida no veda de manera explícita.

Petro pidió una campaña internacional contra la lista OFAC

Petro pidió una campaña internacional para sacar de la lista Ofac a dirigentes, funcionarios, magistrados y activistas que se pronunciaron contra las acciones de Israel en Gaza - crédito José Méndez/EFE
Petro pidió una campaña internacional para sacar de la lista Ofac a dirigentes, funcionarios, magistrados y activistas que se pronunciaron contra las acciones de Israel en Gaza - crédito José Méndez/EFE

La decisión de Aeroméxico de transportarlo hasta Ciudad de México abre otro frente en la discusión sobre el alcance de las sanciones. Esa actuación podría ser revisada por autoridades estadounidenses, aunque no se confirmó públicamente ninguna sanción contra la empresa.

“Pero antes que un bloqueo mundial a empresas que excluyan por la OFAC, pienso en un movimiento mundial de estados y pueblos que levante la bandera de excluir de la lista ofac y otras similares, a quienes hemos luchado contra el genocidio de Netanyahu sobre Gaza Palestina. Líderes políticos, gobernantes, funcionarios multilaterales, líderes sociales y magistrados de la justicia internacional”, añadió.

Así mismo, el expresidente Gustavo Petro propuso además una campaña internacional para pedir la salida de esa lista de dirigentes, funcionarios, magistrados y activistas que se hayan pronunciado contra las acciones de Israel en Gaza.

Su planteo amplía el episodio con Avianca hacia una disputa política más amplia sobre el uso de sanciones financieras por parte de Estados Unidos.

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