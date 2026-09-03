Colombia

Rafael Correa reveló el incómodo episodio que vivió Gustavo Petro con Avianca tras entrar a la lista OFAC de EE. UU.

El exmandatario, quien finalmente viajó con otra aerolínea, se refirió a las dificultades que ha enfrentado tras la medida de Estados Unidos y la calificó como una persecución política

Gustavo Petro confirmó ante Rafael Correa el episodio relacionado con su viaje a México. - crédito @MashiRafael/X
Gustavo Petro confirmó ante Rafael Correa el episodio relacionado con su viaje a México. - crédito @MashiRafael/X
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El expresidente Gustavo Petro contó un episodio que habría enfrentado con Avianca después de su inclusión en la lista de la Office of Foreign Assets Control (OFAC) de Estados Unidos. El hecho fue mencionado durante una entrevista con el exmandatario ecuatoriano Rafael Correa para su programa Conversando con Correa.

La conversación se produjo durante la visita de Petro a México. En uno de los momentos de la entrevista, Correa recordó que el exmandatario colombiano había intentado viajar desde Colombia en un vuelo de Avianca.

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“Venía de Colombia, esta entrevista se está grabando en Ciudad de México, en un vuelo de Avianca y te suspendieron”, afirmó Correa. Petro respondió: “Sí, sí”.

Correa agregó que el tiquete había sido devuelto y sostuvo que la decisión estaba relacionada con la inclusión del expresidente en el listado estadounidense. Según el exmandatario ecuatoriano, la aerolínea habría buscado evitar una eventual sanción de Estados Unidos.

En la conversación, Petro no dio una explicación adicional sobre el procedimiento de Avianca ni detalló las circunstancias en las que se produjo el inconveniente.

La aerolínea Avianca estuvo en el centro del episodio relatado durante la entrevista. - crédito REUTERS/José Cabezas
La aerolínea Avianca estuvo en el centro del episodio relatado durante la entrevista. - crédito REUTERS/José Cabezas

Petro cuestionó su inclusión en la lista OFAC

El episodio fue planteado por Correa mientras ambos hablaban sobre las consecuencias de la designación de Petro por parte de Estados Unidos.

Petro fue incluido en la lista OFAC el 24 de octubre de 2025, cuando todavía era presidente de Colombia. La decisión fue anunciada por el Departamento del Tesoro estadounidense, que en ese momento cuestionó la política de su Gobierno frente al narcotráfico.

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El entonces secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la producción de cocaína en Colombia había aumentado y acusó al Gobierno de Petro de permitir que los carteles de droga prosperaran.

La decisión estadounidense fue rechazada por Petro, quien durante la entrevista con Correa volvió a cuestionar las razones de su designación.

Al referirse a las circunstancias que rodearon su inclusión en el listado, el expresidente aseguró que se trataba de una “simple persecución política”.

Petro también afirmó que la medida se produjo después de sus posiciones frente al conflicto entre Israel y Palestina y de sus intervenciones en Naciones Unidas. Según su relato, su postura crítica frente a determinadas actuaciones del Gobierno estadounidense y de Israel contribuyó a que fuera incluido en la OFAC.

De esta manera, durante la conversación, Petro presentó la sanción estadounidense como una decisión de carácter político, mientras que el Gobierno de Estados Unidos había sustentado públicamente su determinación en asuntos relacionados con el narcotráfico.

Gustavo Petro calificó la medida de Estados Unidos como una persecución política. - crédito Presidencia de Colombia/Reuters
Gustavo Petro calificó la medida de Estados Unidos como una persecución política. - crédito Presidencia de Colombia/Reuters

¿Qué consecuencias tiene estar en la OFAC?

La OFAC es una oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos encargada de administrar y hacer cumplir sanciones económicas y comerciales.

Durante la entrevista, Correa explicó que una persona incluida en estos listados puede enfrentar dificultades para realizar determinadas operaciones financieras y comerciales.

El Departamento del Tesoro estadounidense también advierte que determinadas personas e instituciones pueden estar expuestas a sanciones cuando realizan operaciones prohibidas con individuos incluidos en sus listas de sanciones.

En el caso de Petro, la conversación con Correa puso el foco en una consecuencia concreta que ambos relacionaron con su designación: el inconveniente que habría tenido para viajar.

Petro finalmente viajó a México en AeroMéxico

Aunque el episodio con Avianca fue mencionado durante la entrevista, el viaje de Petro a México se realizó finalmente en otra aerolínea.

De acuerdo con información publicada por Semana, el expresidente salió de Colombia el 30 de agosto de 2026 en el vuelo AM 762 de AeroMéxico, con destino a Ciudad de México.

El vuelo partió del aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá a las 3:55 de la tarde, a bordo de un Boeing 737.

Según el reporte del medio, Petro llevaba su pasaporte diplomático y estuvo acompañado por personal de protocolo de la Cancillería durante su paso por el aeropuerto.

El medio también informó que, antes de su salida del país, al expresidente se le solicitó información sobre la autorización para realizar el viaje.

De acuerdo con las fuentes consultadas por la revista, Petro manifestó su molestia ante el requerimiento y señaló que ya había realizado el procedimiento correspondiente.

Posteriormente, presentó un documento público de una sesión plenaria del Senado en el que se autorizaba su salida del país durante un año.

La situación fue consultada con la Secretaría General del Senado, según el medio, desde donde se indicó que no eran necesarias autorizaciones adicionales.

Durante su permanencia en Ciudad de México, Petro sostuvo una reunión con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum - crédito @petrogustavo/X
Durante su permanencia en Ciudad de México, Petro sostuvo una reunión con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum - crédito @petrogustavo/X

El primer viaje internacional de Petro después de dejar la Presidencia

El desplazamiento a México ocurrió semanas después de que Petro terminará su periodo presidencial, el 7 de agosto de 2026.

Según el medio ya mencionado, se trató del primer viaje internacional del exmandatario después de dejar la Casa de Nariño.

Durante su permanencia en Ciudad de México, Petro sostuvo una reunión con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y participó en una conferencia en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En ese contexto también se produjo el encuentro con Rafael Correa para la entrevista de Conversando con Correa.

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