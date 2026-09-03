Colombia

Basura y plásticos vuelven a invadir la bahía de Santa Marta tras creciente del río Manzanares

Las lluvias recientes dejaron a la vista el agua de tonalidad marrón mezclándose con el mar, mientras autoridades y organismos analizan la situación de canales y quebradas que presentan acumulación de residuos y obstrucciones

Las imágenes captadas por Luis Guillermo Rodríguez muestran el agua de tonalidad marrón llegando al mar, acompañada de bolsas, envases, plásticos y otros residuos. - crédito @guillerodph/X

Guardar

Las intensas lluvias registradas durante los últimas días provocaron un aumento del caudal del río Manzanares, en Santa Marta, y con la fuerza de la corriente fueron arrastrados residuos sólidos y plásticos hasta la bahía de la ciudad.

La situación quedó registrada en un video captado por el profesional en ciencias náuticas Luis Guillermo Rodríguez (@guillerodph), en el que se observa el agua del río, de tonalidad marrón, mezclándose con el mar mientras transporta diferentes tipos de desechos.

PUBLICIDAD

El hecho fue reportado por La FM, medio que señaló que entre los residuos que llegaron a la bahía se encuentran bolsas, envases, plásticos y otros elementos que permanecían acumulados en distintos puntos.

El río Manzanares, vía de llegada de los residuos al mar

El río Manzanares desemboca directamente en la bahía de Santa Marta. Por esta razón, cuando aumenta su caudal, la corriente puede movilizar los residuos que ingresan al sistema hídrico desde diferentes sectores.

El ambientalista César Augusto Molina, en declaraciones recogidas por el medio, explicó que la cantidad y variedad de residuos que llegan al río durante las lluvias va más allá de los elementos plásticos.

“Miles y miles de desechos, incluso camas, neveras viejas y hasta colchones que van a parar al río y luego al mar, como se evidencia en este video”.

PUBLICIDAD

La presencia de residuos sólidos en el Manzanares no corresponde únicamente al episodio registrado recientemente. En anteriores jornadas de limpieza realizadas en la cuenca y la desembocadura se han encontrado plásticos, colchones, llantas, escombros y otros elementos.

De acuerdo con la información publicada por la cadena de radio, en una de estas intervenciones fueron retiradas 23 toneladas de basura de la desembocadura para facilitar el flujo del río antes de temporadas de lluvias.

La corriente de la bahía de Santa Marta transportó bolsas, envases, plásticos y otros desechos hacia el mar tras las lluvias recientes. - crédito captura de video (@guillerodph/X)
La corriente de la bahía de Santa Marta transportó bolsas, envases, plásticos y otros desechos hacia el mar tras las lluvias recientes. - crédito captura de video (@guillerodph/X)

La contaminación del río ha sido documentada anteriormente

Molina también señaló que la problemática de los residuos que son transportados por el Manzanares hacia la bahía ha sido objeto de estudios anteriores.

“Un estudio de la Universidad del Magdalena ya había documentado el impacto ocasionado por los residuos sólidos que son arrastrados por el río Manzanares hacia la bahía de Santa Marta, evidenciando que se trata de una problemática de larga data”.

En 2026, Corpamag, la Alcaldía de Santa Marta y The Ocean Cleanup suscribieron un acuerdo para explorar alternativas destinadas a interceptar residuos antes de que lleguen al mar, con especial atención en los ríos Manzanares y Gaira.

Corpamag, la Alcaldía de Santa Marta y The Ocean Cleanup acordaron explorar alternativas para interceptar residuos. - crédito REUTERS/Jose Cabezas/File Photo
Corpamag, la Alcaldía de Santa Marta y The Ocean Cleanup acordaron explorar alternativas para interceptar residuos. - crédito REUTERS/Jose Cabezas/File Photo

Concejal pide limpiar canales y quebradas

El concejal de Santa Marta Enrique González también se refirió a la situación durante una entrevista con el medio y pidió adelantar labores de limpieza en canales y quebradas ante los pronósticos de lluvia.

González señaló que algunos de estos puntos presentan acumulación de residuos y obstrucciones, por lo que solicitó coordinación entre las entidades encargadas de atender este tipo de situaciones.

“Hoy en la ciudad de Santa Marta hay unos canales importantes de algunas quebradas que hoy presentan algún tema de suciedad, que están tapados, y urge que de manera inmediata con la Oficina de Riesgo del Distrito y las entidades también nacionales que están en la ciudad, Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos, el mismo DADSA, el mismo ESSMAR, se adelante una campaña agresiva para hacer la limpieza de estos puntos”.

El concejal agregó que existen anuncios de lluvias durante la semana y que las labores preventivas permitirían atender los puntos que presentan acumulación de residuos.

González también recordó que el Concejo Distrital autorizó al alcalde Carlos Pinedo para iniciar estudios relacionados con el futuro modelo de manejo de residuos sólidos, debido a que el esquema actual se acerca a su vencimiento en marzo de 2027.

El sistema de alcantarillado también enfrenta presión durante los aguaceros

Las precipitaciones representan además un desafío para la infraestructura de saneamiento de la ciudad.

Según explicaciones entregadas anteriormente por ESSMAR, las redes sanitarias están diseñadas para transportar aguas residuales domésticas y no para recibir grandes cantidades de agua lluvia.

Un antecedente ocurrió en 2021, cuando el incremento de las aguas lluvias llevó un volumen superior al habitual hacia la EBAR Manzanares. En esa contingencia fue necesario implementar un plan para atender la obstrucción de las rejillas, donde se habían acumulado basura, maleza y otros elementos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
En anteriores jornadas de limpieza se han encontrado plásticos, colchones, llantas y escombros, y en una intervención fueron retiradas 23 toneladas de residuos acumulados en la desembocadura. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La disposición de residuos, otro factor señalado

El líder ambiental José Anchila, citado en la información suministrada por La FM, señaló que los residuos plásticos pueden permanecer en los ecosistemas marinos y afectar la fauna.

También planteó la necesidad de identificar los lugares donde se acumulan residuos y realizar labores de limpieza antes de los periodos de lluvias.

A esta situación se suma la disposición de residuos en calles, canales y sectores cercanos a cuerpos de agua. Según el ambientalista citado, estos materiales pueden ser movilizados posteriormente por las precipitaciones hacia los sistemas hídricos.

Temas Relacionados

Santa MartaRío ManzanaresBahía de Santa MartaContaminación ambientalBasura en el marColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pico y Placa: qué automóviles no circulan en Bogotá este 3 de septiembre

¿Cuáles son los autos que no tienen permitido circular este día? Revísalo y evita una multa

Pico y Placa: qué automóviles no circulan en Bogotá este 3 de septiembre

Banco de Bogotá aprobó crédito de $130.000 millones para la Alcaldía de Barranquilla

El anuncio se realizó durante un encuentro regional del Grupo Aval donde también se presentaron cifras sobre la presencia del conglomerado en la Costa Caribe y sus iniciativas sociales en La Guajira

Banco de Bogotá aprobó crédito de $130.000 millones para la Alcaldía de Barranquilla

Resultados Baloto y Revancha, último sorteo del miércoles 2 de septiembre

Como todos los miércoles, aquí están los números ganadores del sorteo de hoy

Resultados Baloto y Revancha, último sorteo del miércoles 2 de septiembre

Abogado de la familia de ‘Kiko’ Gómez niega vínculo con ataque a la Procuraduría y pide investigar a los responsables

El apoderado aseguró que los señalamientos afectan el buen nombre del exgobernador y la seguridad de su núcleo familiar. Además, pidió una investigación exhaustiva para identificar a los responsables y medidas de protección para quienes puedan estar en riesgo

Abogado de la familia de ‘Kiko’ Gómez niega vínculo con ataque a la Procuraduría y pide investigar a los responsables

Lotería del Valle resultados miércoles 2 de septiembre: números ganadores del último sorteo

Lotería del Valle realiza un sorteo a la semana, todos los miércoles, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Lotería del Valle resultados miércoles 2 de septiembre: números ganadores del último sorteo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

ENTRETENIMIENTO

Netflix anunció la fecha de estreno para la segunda temporada de ‘Medusa’: conozca los detalles de la trama

Netflix anunció la fecha de estreno para la segunda temporada de ‘Medusa’: conozca los detalles de la trama

Caifanes anunció aplazamiento de sus fechas en Colombia para 2027 por el terremoto: solo una se mantiene

Norma Nivia vuelve a escena tras las críticas a Karina García por aconsejar devolver un perro mestizo: “Devuélvaselo a ese económico, a ese tacaño”

De La Rose confirma su primer concierto en solitario en Colombia: fecha, lugar y precios

Alejandro Estrada reconoció que no está recibiendo propuestas para actuar en televisión y no descartó ingresar a la política: “Debo ser claro y sincero”

Deportes

Santa Fe derrotó 3-2 a Millonarios en el Clásico Capitalino por la Liga BetPlay 2026-II

Santa Fe derrotó 3-2 a Millonarios en el Clásico Capitalino por la Liga BetPlay 2026-II

Jorge Carrascal vuelve a ser figura de Flamengo y pisa fuerte para la selección Colombia: gol y asistencia en el Brasileirao

Internacional de Bogotá adelanta gestión para que el partido ante Atlético Nacional sea en el estadio el Campín: esta sería la fecha

Pablo Peirano fue castigado por los incidentes en el partido Deportivo Cali vs. Bucaramanga: esta es la sanción de la Dimayor

La Dimayor estaría estudiando la oferta de Mauricio Correa por los derechos de transmisión del fútbol colombiano: esto se sabe