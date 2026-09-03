Basura y plásticos vuelven a invadir la bahía de Santa Marta tras creciente del río Manzanares

Las imágenes captadas por Luis Guillermo Rodríguez muestran el agua de tonalidad marrón llegando al mar, acompañada de bolsas, envases, plásticos y otros residuos. - crédito @guillerodph/X

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Las intensas lluvias registradas durante los últimas días provocaron un aumento del caudal del río Manzanares, en Santa Marta, y con la fuerza de la corriente fueron arrastrados residuos sólidos y plásticos hasta la bahía de la ciudad.

La situación quedó registrada en un video captado por el profesional en ciencias náuticas Luis Guillermo Rodríguez (@guillerodph), en el que se observa el agua del río, de tonalidad marrón, mezclándose con el mar mientras transporta diferentes tipos de desechos.

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El hecho fue reportado por La FM, medio que señaló que entre los residuos que llegaron a la bahía se encuentran bolsas, envases, plásticos y otros elementos que permanecían acumulados en distintos puntos.

El río Manzanares, vía de llegada de los residuos al mar

El río Manzanares desemboca directamente en la bahía de Santa Marta. Por esta razón, cuando aumenta su caudal, la corriente puede movilizar los residuos que ingresan al sistema hídrico desde diferentes sectores.

El ambientalista César Augusto Molina, en declaraciones recogidas por el medio, explicó que la cantidad y variedad de residuos que llegan al río durante las lluvias va más allá de los elementos plásticos.

“Miles y miles de desechos, incluso camas, neveras viejas y hasta colchones que van a parar al río y luego al mar, como se evidencia en este video”.

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La presencia de residuos sólidos en el Manzanares no corresponde únicamente al episodio registrado recientemente. En anteriores jornadas de limpieza realizadas en la cuenca y la desembocadura se han encontrado plásticos, colchones, llantas, escombros y otros elementos.

De acuerdo con la información publicada por la cadena de radio, en una de estas intervenciones fueron retiradas 23 toneladas de basura de la desembocadura para facilitar el flujo del río antes de temporadas de lluvias.

La corriente de la bahía de Santa Marta transportó bolsas, envases, plásticos y otros desechos hacia el mar tras las lluvias recientes. - crédito captura de video (@guillerodph/X)

La contaminación del río ha sido documentada anteriormente

Molina también señaló que la problemática de los residuos que son transportados por el Manzanares hacia la bahía ha sido objeto de estudios anteriores.

“Un estudio de la Universidad del Magdalena ya había documentado el impacto ocasionado por los residuos sólidos que son arrastrados por el río Manzanares hacia la bahía de Santa Marta, evidenciando que se trata de una problemática de larga data”.

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En 2026, Corpamag, la Alcaldía de Santa Marta y The Ocean Cleanup suscribieron un acuerdo para explorar alternativas destinadas a interceptar residuos antes de que lleguen al mar, con especial atención en los ríos Manzanares y Gaira.

Corpamag, la Alcaldía de Santa Marta y The Ocean Cleanup acordaron explorar alternativas para interceptar residuos. - crédito REUTERS/Jose Cabezas/File Photo

Concejal pide limpiar canales y quebradas

El concejal de Santa Marta Enrique González también se refirió a la situación durante una entrevista con el medio y pidió adelantar labores de limpieza en canales y quebradas ante los pronósticos de lluvia.

González señaló que algunos de estos puntos presentan acumulación de residuos y obstrucciones, por lo que solicitó coordinación entre las entidades encargadas de atender este tipo de situaciones.

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“Hoy en la ciudad de Santa Marta hay unos canales importantes de algunas quebradas que hoy presentan algún tema de suciedad, que están tapados, y urge que de manera inmediata con la Oficina de Riesgo del Distrito y las entidades también nacionales que están en la ciudad, Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos, el mismo DADSA, el mismo ESSMAR, se adelante una campaña agresiva para hacer la limpieza de estos puntos”.

El concejal agregó que existen anuncios de lluvias durante la semana y que las labores preventivas permitirían atender los puntos que presentan acumulación de residuos.

González también recordó que el Concejo Distrital autorizó al alcalde Carlos Pinedo para iniciar estudios relacionados con el futuro modelo de manejo de residuos sólidos, debido a que el esquema actual se acerca a su vencimiento en marzo de 2027.

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El sistema de alcantarillado también enfrenta presión durante los aguaceros

Las precipitaciones representan además un desafío para la infraestructura de saneamiento de la ciudad.

Según explicaciones entregadas anteriormente por ESSMAR, las redes sanitarias están diseñadas para transportar aguas residuales domésticas y no para recibir grandes cantidades de agua lluvia.

Un antecedente ocurrió en 2021, cuando el incremento de las aguas lluvias llevó un volumen superior al habitual hacia la EBAR Manzanares. En esa contingencia fue necesario implementar un plan para atender la obstrucción de las rejillas, donde se habían acumulado basura, maleza y otros elementos.

En anteriores jornadas de limpieza se han encontrado plásticos, colchones, llantas y escombros, y en una intervención fueron retiradas 23 toneladas de residuos acumulados en la desembocadura. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La disposición de residuos, otro factor señalado

El líder ambiental José Anchila, citado en la información suministrada por La FM, señaló que los residuos plásticos pueden permanecer en los ecosistemas marinos y afectar la fauna.

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También planteó la necesidad de identificar los lugares donde se acumulan residuos y realizar labores de limpieza antes de los periodos de lluvias.

A esta situación se suma la disposición de residuos en calles, canales y sectores cercanos a cuerpos de agua. Según el ambientalista citado, estos materiales pueden ser movilizados posteriormente por las precipitaciones hacia los sistemas hídricos.