Banco de Bogotá aprobó crédito de $130.000 millones para la Alcaldía de Barranquilla

El Grupo Aval anunció la aprobación del cupo de crédito para la Alcaldía de Barranquilla durante su encuentro regional ADN Aval.- crédito Grupo Aval

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El Banco de Bogotá aprobó un cupo de crédito por $130.000 millones para la Alcaldía de Barranquilla, según informó El Tiempo. El anuncio fue realizado por el Grupo Aval durante el sexto encuentro regional ADN Aval, desarrollado este martes en la capital del Atlántico.

De acuerdo con el reporte, el crédito se encuentra actualmente en fase de firma, por lo que la operación aún debe completar este proceso antes de que se concrete el desembolso.

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El anuncio se produjo durante una jornada que reunió a más de 50 empresarios y líderes de la Costa Caribe, quienes participaron en conversaciones sobre las oportunidades económicas de la región. El encuentro hace parte de la gira regional que adelanta el Grupo Aval por diferentes ciudades del país.

Banco de Bogotá explica la aprobación del crédito

Juan Carlos Echeverry, presidente del Banco de Bogotá, explicó que la solicitud de financiación fue discutida directamente con el alcalde de Barranquilla, Alex Char, durante una reunión que tuvo lugar aproximadamente un mes y medio antes del encuentro regional.

El directivo señaló que la Alcaldía solicitó un cupo de financiación para el municipio y que la entidad aprobó $130.000 millones, cuyo proceso de firma se encontraba pendiente al momento de entregar las declaraciones.

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Echeverry indicó que el documento ya estaba en el escritorio del alcalde y que la firma podía concretarse durante los días siguientes.

Según el presidente del Banco de Bogotá, la decisión también estuvo relacionada con el comportamiento de las finanzas de Barranquilla durante las últimas administraciones distritales.

El directivo destacó las inversiones realizadas en la ciudad en áreas como vías, salud, educación, turismo, estadio y deporte, y señaló que este manejo financiero ha estado acompañado por inversiones que, de acuerdo con su explicación, han contribuido al comportamiento del recaudo municipal.

Juan Carlos Echeverry, presidente del Banco de Bogotá, informó sobre la aprobación del cupo de financiación para Barranquilla. - crédito Colprensa

Grupo Aval presentó su operación en la Costa Caribe

El anuncio del crédito tuvo lugar en el sexto encuentro regional ADN Aval, actividad liderada por María Lorena Gutiérrez, presidenta del Grupo Aval, y que contó con la participación del gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, además de empresarios, clientes y representantes institucionales.

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Según la información presentada durante la jornada y recogida por el medio, la Costa Caribe representa más del 15% del PIB nacional. El encuentro estuvo orientado a analizar las oportunidades económicas de la región y su participación en actividades como la infraestructura portuaria, el turismo, el comercio exterior, la agroindustria y la energía.

El Grupo Aval informó que tiene 97 oficinas bancarias en la Costa Caribe, cinco oficinas de Porvenir y una red de 315 cajeros Aval. También reportó más de 3.650 colaboradores directos en Atlántico, Bolívar y Magdalena.

La distribución señalada por el conglomerado corresponde a 1.836 colaboradores en Atlántico, 1.424 en Bolívar y 390 en Magdalena. A esto se suman más de 1.700 proveedores regionales.

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En el sector hotelero, el Grupo Aval reportó la operación de cinco hoteles Estelar en Barranquilla, Cartagena y Santa Marta.

El encuentro en Barranquilla abordó las oportunidades económicas de la Costa Caribe y su participación en la economía nacional.- crédito Colprensa

Inversiones de Promigas en la región

Durante el encuentro también fueron presentadas cifras relacionadas con las inversiones de Promigas y sus filiales a través de Corficolombiana.

Según los datos divulgados por el Grupo Aval y citados por el diario, estas inversiones acumularon más de $4,3 billones en Capex entre 2014 y 2025.

La información presentada también señala que Surtigas y Gases del Caribe registraron 3,18 millones de usuarios de gas acumulados a junio de 2026.

Estas cifras fueron expuestas como parte del balance de la presencia empresarial del Grupo Aval en la Costa Caribe durante el encuentro realizado en Barranquilla.

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Misión La Guajira ha llevado agua potable y energía solar a 81 comunidades wayúu. - crédito EFE/RICARDO MALDONADO ROZO

Misión La Guajira presenta avances en comunidades wayúu

Otro de los asuntos abordados durante la jornada fue Misión La Guajira, programa social del Grupo Aval sobre el cual María Lorena Gutiérrez presentó un balance.

De acuerdo con lo informado, la iniciativa ha llevado agua potable y energía solar a 81 comunidades wayúu, después de más de 500 reuniones y 2.000 horas de diálogo comunitario.

Gutiérrez explicó que el proceso contempló la concertación con las comunidades para definir las soluciones. También señaló que actualmente las comunidades administran y mantienen la infraestructura instalada, en una alianza con Claro para la conectividad.

La presidenta del Grupo Aval anunció además una nueva etapa del programa dirigida a la primera infancia, que contempla la construcción de centros infantiles para niños de cero a cinco años.

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La meta planteada es llegar a 24 centros durante este año. Según la información entregada, los diseños fueron seleccionados mediante un concurso interno y la construcción contempla participación de las comunidades.