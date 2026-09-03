Colombia

Banco de Bogotá aprobó crédito de $130.000 millones para la Alcaldía de Barranquilla

El anuncio se realizó durante un encuentro regional del Grupo Aval donde también se presentaron cifras sobre la presencia del conglomerado en la Costa Caribe y sus iniciativas sociales en La Guajira

El Grupo Aval anunció la aprobación del cupo de crédito para la Alcaldía de Barranquilla durante su encuentro regional ADN Aval.- crédito Grupo Aval
El Grupo Aval anunció la aprobación del cupo de crédito para la Alcaldía de Barranquilla durante su encuentro regional ADN Aval.- crédito Grupo Aval
Guardar

El Banco de Bogotá aprobó un cupo de crédito por $130.000 millones para la Alcaldía de Barranquilla, según informó El Tiempo. El anuncio fue realizado por el Grupo Aval durante el sexto encuentro regional ADN Aval, desarrollado este martes en la capital del Atlántico.

De acuerdo con el reporte, el crédito se encuentra actualmente en fase de firma, por lo que la operación aún debe completar este proceso antes de que se concrete el desembolso.

PUBLICIDAD

El anuncio se produjo durante una jornada que reunió a más de 50 empresarios y líderes de la Costa Caribe, quienes participaron en conversaciones sobre las oportunidades económicas de la región. El encuentro hace parte de la gira regional que adelanta el Grupo Aval por diferentes ciudades del país.

Banco de Bogotá explica la aprobación del crédito

Juan Carlos Echeverry, presidente del Banco de Bogotá, explicó que la solicitud de financiación fue discutida directamente con el alcalde de Barranquilla, Alex Char, durante una reunión que tuvo lugar aproximadamente un mes y medio antes del encuentro regional.

El directivo señaló que la Alcaldía solicitó un cupo de financiación para el municipio y que la entidad aprobó $130.000 millones, cuyo proceso de firma se encontraba pendiente al momento de entregar las declaraciones.

PUBLICIDAD

Echeverry indicó que el documento ya estaba en el escritorio del alcalde y que la firma podía concretarse durante los días siguientes.

Según el presidente del Banco de Bogotá, la decisión también estuvo relacionada con el comportamiento de las finanzas de Barranquilla durante las últimas administraciones distritales.

El directivo destacó las inversiones realizadas en la ciudad en áreas como vías, salud, educación, turismo, estadio y deporte, y señaló que este manejo financiero ha estado acompañado por inversiones que, de acuerdo con su explicación, han contribuido al comportamiento del recaudo municipal.

Para 2025 el país experimentará una elevada inflación de acuerdo a informe mensual del Banco de la República - crédito Colprensa
Juan Carlos Echeverry, presidente del Banco de Bogotá, informó sobre la aprobación del cupo de financiación para Barranquilla. - crédito Colprensa

Grupo Aval presentó su operación en la Costa Caribe

El anuncio del crédito tuvo lugar en el sexto encuentro regional ADN Aval, actividad liderada por María Lorena Gutiérrez, presidenta del Grupo Aval, y que contó con la participación del gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, además de empresarios, clientes y representantes institucionales.

Según la información presentada durante la jornada y recogida por el medio, la Costa Caribe representa más del 15% del PIB nacional. El encuentro estuvo orientado a analizar las oportunidades económicas de la región y su participación en actividades como la infraestructura portuaria, el turismo, el comercio exterior, la agroindustria y la energía.

El Grupo Aval informó que tiene 97 oficinas bancarias en la Costa Caribe, cinco oficinas de Porvenir y una red de 315 cajeros Aval. También reportó más de 3.650 colaboradores directos en Atlántico, Bolívar y Magdalena.

La distribución señalada por el conglomerado corresponde a 1.836 colaboradores en Atlántico, 1.424 en Bolívar y 390 en Magdalena. A esto se suman más de 1.700 proveedores regionales.

En el sector hotelero, el Grupo Aval reportó la operación de cinco hoteles Estelar en Barranquilla, Cartagena y Santa Marta.

Para viajar de Bogotá a Barranquilla se deben pagar 13 peajes por trayecto en total - crédito Colprensa
El encuentro en Barranquilla abordó las oportunidades económicas de la Costa Caribe y su participación en la economía nacional.- crédito Colprensa

Inversiones de Promigas en la región

Durante el encuentro también fueron presentadas cifras relacionadas con las inversiones de Promigas y sus filiales a través de Corficolombiana.

Según los datos divulgados por el Grupo Aval y citados por el diario, estas inversiones acumularon más de $4,3 billones en Capex entre 2014 y 2025.

La información presentada también señala que Surtigas y Gases del Caribe registraron 3,18 millones de usuarios de gas acumulados a junio de 2026.

Estas cifras fueron expuestas como parte del balance de la presencia empresarial del Grupo Aval en la Costa Caribe durante el encuentro realizado en Barranquilla.

Misión La Guajira ha llevado agua potable y energía solar a 81 comunidades wayúu. - crédito EFE/RICARDO MALDONADO ROZO
Misión La Guajira ha llevado agua potable y energía solar a 81 comunidades wayúu. - crédito EFE/RICARDO MALDONADO ROZO

Misión La Guajira presenta avances en comunidades wayúu

Otro de los asuntos abordados durante la jornada fue Misión La Guajira, programa social del Grupo Aval sobre el cual María Lorena Gutiérrez presentó un balance.

De acuerdo con lo informado, la iniciativa ha llevado agua potable y energía solar a 81 comunidades wayúu, después de más de 500 reuniones y 2.000 horas de diálogo comunitario.

Gutiérrez explicó que el proceso contempló la concertación con las comunidades para definir las soluciones. También señaló que actualmente las comunidades administran y mantienen la infraestructura instalada, en una alianza con Claro para la conectividad.

La presidenta del Grupo Aval anunció además una nueva etapa del programa dirigida a la primera infancia, que contempla la construcción de centros infantiles para niños de cero a cinco años.

La meta planteada es llegar a 24 centros durante este año. Según la información entregada, los diseños fueron seleccionados mediante un concurso interno y la construcción contempla participación de las comunidades.

Temas Relacionados

Banco de BogotáAlcaldía de BarranquillaCrédito de $130.000 millonesGrupo AvalBarranquillaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultados Baloto y Revancha, último sorteo del miércoles 2 de septiembre

Como todos los miércoles, aquí están los números ganadores del sorteo de hoy

Resultados Baloto y Revancha, último sorteo del miércoles 2 de septiembre

Abogado de la familia de ‘Kiko’ Gómez niega vínculo con ataque a la Procuraduría y pide investigar a los responsables

El apoderado aseguró que los señalamientos afectan el buen nombre del exgobernador y la seguridad de su núcleo familiar. Además, pidió una investigación exhaustiva para identificar a los responsables y medidas de protección para quienes puedan estar en riesgo

Abogado de la familia de ‘Kiko’ Gómez niega vínculo con ataque a la Procuraduría y pide investigar a los responsables

Lotería del Valle resultados miércoles 2 de septiembre: números ganadores del último sorteo

Lotería del Valle realiza un sorteo a la semana, todos los miércoles, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Lotería del Valle resultados miércoles 2 de septiembre: números ganadores del último sorteo

Resultados Lotería de Manizales miércoles 2 de septiembre de 2026: números ganadores del último sorteo

<p>Este popular sorteo ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 50 premios principales </p>

Resultados Lotería de Manizales miércoles 2 de septiembre de 2026: números ganadores del último sorteo

CIDH admite caso de ‘falso positivo’ en Colombia y evalúa posible responsabilidad internacional del Estado

El caso corresponde a la muerte de Bianey Peña Manco, ocurrida en 2006, y a las denuncias sobre su presentación como guerrillero muerto en combate. La investigación permanece sin responsables llamados a juicio y ahora avanzará a una nueva etapa ante el organismo interamericano

CIDH admite caso de ‘falso positivo’ en Colombia y evalúa posible responsabilidad internacional del Estado
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

ENTRETENIMIENTO

Netflix anunció la fecha de estreno para la segunda temporada de ‘Medusa’: conozca los detalles de la trama

Netflix anunció la fecha de estreno para la segunda temporada de ‘Medusa’: conozca los detalles de la trama

Caifanes anunció aplazamiento de sus fechas en Colombia para 2027 por el terremoto: solo una se mantiene

Norma Nivia vuelve a escena tras las críticas a Karina García por aconsejar devolver un perro mestizo: “Devuélvaselo a ese económico, a ese tacaño”

De La Rose confirma su primer concierto en solitario en Colombia: fecha, lugar y precios

Alejandro Estrada reconoció que no está recibiendo propuestas para actuar en televisión y no descartó ingresar a la política: “Debo ser claro y sincero”

Deportes

Santa Fe derrotó 3-2 a Millonarios en el Clásico Capitalino por la Liga BetPlay 2026-II

Santa Fe derrotó 3-2 a Millonarios en el Clásico Capitalino por la Liga BetPlay 2026-II

Jorge Carrascal vuelve a ser figura de Flamengo y pisa fuerte para la selección Colombia: gol y asistencia en el Brasileirao

Internacional de Bogotá adelanta gestión para que el partido ante Atlético Nacional sea en el estadio el Campín: esta sería la fecha

Pablo Peirano fue castigado por los incidentes en el partido Deportivo Cali vs. Bucaramanga: esta es la sanción de la Dimayor

La Dimayor estaría estudiando la oferta de Mauricio Correa por los derechos de transmisión del fútbol colombiano: esto se sabe