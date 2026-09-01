Colombia

Crearon comisión accidental en el Congreso para hacer seguimiento a la respuesta del Estado frente al terremoto: estas serán sus funciones

La instancia, integrada por 18 senadores y 33 representantes, anunció visitas a las zonas afectadas para verificar en terreno la llegada de ayudas y contrastar la respuesta estatal con las necesidades de las comunidades, en especial en Chocó y en ciudades como Cali y Pereira

Comisión accidental del Congreso para vigilar atención a víctimas del terremoto
Quedó instalada la comisión accidental del Congreso para vigilar la atención a víctimas del terremoto que tuvo como zonas afectadas al Chocó, el Eje Cafetero y el Valle del Cauca - crédito @honohenriquez/X
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El Congreso de la República puso en marcha en la tarde del martes 1 de septiembre de 2026 una comisión bicameral accidental para seguir la atención a los damnificados por el fuerte terremoto de magnitud 7,4 que golpeó al país el 10 de agosto, en un escenario marcado por al menos 331 fallecidos y daños extendidos sobre viviendas, hospitales, escuelas y vías del suroccidente colombiano.

La nueva instancia, integrada por 18 senadores y 33 representantes, fue presentada como el mecanismo legislativo para vigilar la respuesta institucional y acompañar en terreno a las comunidades afectadas por este movimiento telúrico, que impactó en las regiones de Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero, en pérdidas que se calculan en más de $30 billones, de acuerdo con lo expresado por el presidente Abelardo de la Espriella.

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La instalación se llevó a cabo en el salón de la Constitución del Senado y, como su nombre lo indica, será una comisión accidental que hará vigilancia a las labores de atención y reconstrucción de las zonas afectadas.

En el órgano hace parte el presidente del Senado, Honorio Henríquez, y el de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, con el objetivo de monitorear la llegada de ayudas y el curso de la reconstrucción.

En Cali, Valle del Cauca, se registró uno de los epicentros más fuertes del terremoto, con cuantiosas pérdidas materiales y más de un centenar de fallecidos - crédito FDI
En Cali, Valle del Cauca, se registró uno de los epicentros más fuertes del terremoto, con cuantiosas pérdidas materiales y más de un centenar de fallecidos - crédito FDI

El balance oficial registra, además, cerca de 4.519 heridos, 136 desaparecidos y por lo menos 37.542 viviendas destruidas, además de 200.929 inmuebles averiados. A eso se suman daños en 4.290 sedes educativas, 406 centros de salud, 462 vías, 91 puentes y 144 acueductos; un aspecto que será clave, pues será necesario establecer una hoja de ruta clara para adelantar las labores de reconstrucción.

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Durante la instalación, la legisladora Norma Hurtado, del Partido de la U, explicó que el seguimiento incluirá presencia directa en las zonas golpeadas para contrastar la respuesta estatal con la situación de las comunidades y, en su intervención, describió el alcance operativo que buscará tener la nueva instancia legislativa.

“Estaremos con los damnificados y verificando medidas que realmente correspondan”, dijo.

El Eje Cafetero también sufrió el fuerte terremoto que sacudió al país en la jornada del 10 de agosto; en especial Pereira y Manizales - crédito Europa Press
El Eje Cafetero también sufrió el fuerte terremoto que sacudió al país en la jornada del 10 de agosto; en especial Pereira y Manizales - crédito Europa Press

Comisión anunció visitas a las zonas afectadas para verificar la atención en terreno

La congresista Norma Hurtado añadió que la comisión se trasladará a los territorios alcanzados por el terremoto con autorización de las mesas directivas del Senado y la Cámara.

“Vamos a estar en los territorios que sufrieron la inclemencia de este terremoto. Nos vamos a trasladar a visitar a las comunidades, pero también a conocer la tragedia real”, destacó la parlamentaria, que hace parte además de la Comisión Séptima del Senado.

En ese orden de ideas, el cuerpo legislativo creado para este fin hará control sobre la respuesta institucional y visitará las zonas afectadas para verificar si las ayudas llegan a los damnificados. La atención estará centrada en convertir ese acompañamiento político en una supervisión efectiva frente a una emergencia con cientos de muertos, miles de heridos y graves daños en infraestructura básica.

El vicepresidente José Manuel Restrepo ha estado al tanto del impacto del terremoto y de gestionar ayudas internacionales - crédito Mauricio Dueñas/EFE
El vicepresidente José Manuel Restrepo ha estado al tanto del impacto del terremoto y de gestionar ayudas internacionales - crédito Mauricio Dueñas/EFE

Así pues, la creación de la comisión, que había sido propuesta por el senador Luis Carlos Rúa, conocido como ‘Elefante Blanco’, fue presentada por sus impulsores como un paso concreto del legislativo para acompañar a las familias afectadas. El órgano hará seguimiento a la respuesta institucional, acompañará de cerca a los damnificados y buscará contribuir a que la atención llegue a los que lo necesitan.

Y es que, como lo indicó el senador Juan Espinal, del Centro Democrático, “para nadie es un secreto que la hoja de ruta de inicio del Gobierno cambió por causa del terremoto”; y en ese sentido también la del Congreso, que es el encargado de aprobar las iniciativas que presente el Ejecutivo en lo relacionado con la tragedia que enluta al país, que desde hace casi 30 años no vivía un hecho de esta magnitud.

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