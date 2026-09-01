Colombia

Nueva rectora de la Universidad del Rosario plantea una “revolución curricular” y evalúa carreras más cortas

Stéphanie Lavaux propone transformar las metodologías de enseñanza, impulsar las microcertificaciones, ampliar la formación técnica y tecnológica y promover el uso ético de la inteligencia artificial en los procesos educativos

Stéphanie Lavaux, nueva rectora de la Universidad del Rosario para el periodo 2026-2031 cuenta con 26 años de experiencia en la educación superior en Colombia y asumirá el cargo a finales de octubre. - crédito @URosario/X
Stéphanie Lavaux, nueva rectora de la Universidad del Rosario para el periodo 2026-2031 cuenta con 26 años de experiencia en la educación superior en Colombia y asumirá el cargo a finales de octubre. - crédito @URosario/X
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Stéphanie Lavaux, nueva rectora de la Universidad del Rosario para el período 2026-2031, planteó una transformación de la oferta académica y de las formas de aprendizaje en la institución. Entre las propuestas mencionadas están las carreras más cortas, nuevos programas académicos y la posibilidad de incorporar formación técnica y tecnológica.

En una entrevista con El Tiempo, Lavaux expuso las principales líneas que espera desarrollar durante su gestión. La académica, de nacionalidad francesa y con 26 años de experiencia en la educación superior en Colombia, asumirá sus funciones a finales de octubre.

La nueva rectora señaló que primero dedicará las próximas semanas al proceso de empalme para conocer con mayor detalle el estado actual de la institución. Aun así, adelantó algunos de los temas que estarán en la agenda de su administración.

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Una “revolución curricular” en la Universidad del Rosario

Uno de los planteamientos de Lavaux es impulsar una “revolución curricular” que abarque los contenidos de los programas y las formas de enseñar y aprender.

De acuerdo con lo expresado por la nueva rectora al medio, la institución debería desarrollar nuevos programas en alianza con sectores productivos, sociales, comunitarios y culturales.

La propuesta también contempla modificar las metodologías utilizadas en la formación de los estudiantes, con mayor énfasis en experiencias prácticas, inmersivas y vivenciales.

Lavaux sostuvo que la formación no debería concentrarse exclusivamente en las aulas y planteó que Colombia puede funcionar como un laboratorio para que los estudiantes desarrollen sus competencias.

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Como ejemplo, propuso que los estudiantes de Administración de Empresas puedan crear su propia empresa desde el inicio de la carrera, con el fin de incorporar experiencias prácticas durante su formación.

Lavaux busca que la Universidad del Rosario avance hacia un modelo de formación más flexible, práctico y centrado en el aprendizaje a lo largo de la vida. - crédito Universidad del Rosario
Lavaux busca que la Universidad del Rosario avance hacia un modelo de formación más flexible, práctico y centrado en el aprendizaje a lo largo de la vida. - crédito Universidad del Rosario

La posibilidad de carreras más cortas

Dentro de esta transformación también aparecen las carreras más cortas.

Lavaux afirmó que esta alternativa hace parte de su propuesta, aunque precisó que el reto no consiste únicamente en reducir el número de años de formación.

“El reto no está en el número de años”, afirmó en la entrevista. Según explicó, lo importante es el valor agregado que la universidad pueda proporcionar al estudiante en un período determinado y que este sea reconocido por la sociedad.

De esta manera, la formación podría ser corta o larga, pero debería incluir una experiencia que permita al estudiante adquirir conocimientos y competencias que puedan certificarse.

La Universidad del Rosario pondrá en agenda los programas técnicos y tecnológicos

Otro de los asuntos que Lavaux quiere llevar a la discusión interna es la posibilidad de que la Universidad del Rosario incursione en programas técnicos y tecnológicos.

Ante la pregunta de si la institución podría avanzar en esa dirección, la rectora respondió: “Vamos a ponerla en la agenda”.

La decisión, según explicó, deberá tomarse de manera conjunta dentro de la universidad. La propuesta hace parte de una visión que busca una institución dirigida a personas de diferentes edades y mediante distintos formatos de formación.

Lavaux definió este concepto como una “multiversidad”, al considerar que Colombia necesita técnicos y tecnólogos, así como personas capacitadas mediante formaciones cortas y de alto valor agregado.

La posibilidad de incorporar formación técnica y tecnológica será uno de los temas que la nueva administración llevará a discusión dentro de la universidad del Rosario. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La posibilidad de incorporar formación técnica y tecnológica será uno de los temas que la nueva administración llevará a discusión dentro de la universidad del Rosario. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Microcertificaciones y aprendizaje a lo largo de la vida

La nueva rectora también se refirió a la posibilidad de implementar un modelo de formación apilable y de microcertificaciones.

Este esquema permitiría acumular diferentes certificaciones y reconocer aprendizajes previos. Para Lavaux, la universidad debe avanzar hacia una formación que acompañe a las personas en distintas etapas de su vida.

La propuesta está relacionada con el concepto de lifelong learning, o aprendizaje a lo largo de la vida. Según explicó, este enfoque permitiría que la formación universitaria no se limite al momento en que una persona obtiene un título de pregrado o posgrado.

En ese sentido, la institución tendría que reconocer aprendizajes anteriores y darles continuidad mediante un sistema en el que las certificaciones puedan acumularse.

La inteligencia artificial también entra en la discusión

La transformación académica planteada por Lavaux también estaría relacionada con el uso de la inteligencia artificial en la educación.

La rectora sostuvo que la inteligencia artificial ya forma parte del escenario educativo y que las universidades deben incorporarla de manera responsable, ética y creativa.

Lavaux planteó crear un modelo de inteligencia artificial pensado específicamente para la educación. Según explicó, su propósito no debería limitarse a entregar respuestas o realizar trabajos, sino que tendría que retar intelectualmente a los estudiantes.

También destacó que esta tecnología puede tener aplicaciones en distintas áreas de las universidades, entre ellas la investigación, la administración, los procesos internos y las estrategias para prevenir la deserción y favorecer la permanencia estudiantil.

Estudiantes diversos y dos profesores en un aula universitaria moderna. Utilizan laptops y tablets con interfaces holográficas y una pantalla de videollamada visible.
Stéphanie Lavaux propone incorporar la inteligencia artificial de manera ética y responsable en los procesos educativos. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cambiar los currículos y las formas de evaluación

La presencia de la inteligencia artificial también plantea, según Lavaux, la necesidad de revisar la manera en que se diseñan los programas académicos y se evalúa a los estudiantes.

La nueva rectora sostuvo que, si las herramientas tecnológicas pueden proporcionar respuestas de manera inmediata, las universidades deben cambiar los currículos para que los estudiantes tengan que pensar.

En esa misma línea, planteó la necesidad de replantear las formas tradicionales de evaluación ante el escenario generado por la inteligencia artificial.

El objetivo de su administración

Lavaux manifestó que uno de sus objetivos durante el período 2026-2031 será que la Universidad del Rosario sea reconocida por su innovación en Colombia, América Latina y el mundo.

Entre los proyectos que mencionó está la propuesta de desarrollar una nueva expedición botánica para el siglo XXI, mediante una alianza con diferentes actores.

La nueva rectora también señaló que espera fortalecer la capacidad científica de la institución al servicio del impacto social. Además, expresó que espera que estudiantes, profesores, personal administrativo y aliados vivan la experiencia universitaria como un ejercicio de “felicidad genuina”.

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