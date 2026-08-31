Sandra Ortiz y ‘Pedro Pechuga’: revelan cómo el esmeraldero habría llegado hasta el Gobierno de Gustavo Petro

Sandra Ortiz mantuvo una relación sentimental con Juan Sebastián Aguilar, conocido como ‘Pedro Pechuga’, según reconoció la exfuncionaria ante la Corte Suprema de Justicia. - crédito @AlfredoSerranoZ/X/Presidencia/Colprensa

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Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones durante el Gobierno de Gustavo Petro, es una de las personas vinculadas al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La exfuncionaria está siendo procesada por lavado de activos y tráfico de influencias y, durante una declaración ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, se refirió a la relación que mantuvo con el esmeraldero Juan Sebastián Aguilar, conocido como ‘Pedro Pechuga’.

Las declaraciones de Ortiz hacen parte de las revelaciones que rodean los vínculos que Aguilar habría tenido con funcionarios, congresistas y otras personas relacionadas con el Estado. En una investigación, Noticias Caracol dio a conocer testimonios de antiguos socios del esmeraldero, además de registros de sus ingresos a la Casa de Nariño durante el Gobierno Petro.

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Sandra Ortiz reconoció su relación con ‘Pedro Pechuga’

Durante su declaración ante la Corte Suprema de Justicia, Sandra Ortiz reconoció que tuvo una relación sentimental con un empresario del sector de las esmeraldas, aunque cuestionó que esa relación fuera utilizada dentro del proceso que enfrenta.

La exconsejera presidencial aseguró que no todas las personas vinculadas con el sector minero y esmeraldero tienen relación con actividades ilegales y sostuvo que su entonces pareja no tenía investigaciones en su contra.

Ortiz también afirmó que el empresario mantenía reuniones con diferentes sectores de la política y del Estado. Según su declaración, se relacionaba con el Presidente de la República, magistrados, políticos, congresistas, senadores, representantes, gobernadores y exgobernadores, además de recibir en su finca a candidatos presidenciales.

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La persona a la que hacía referencia era Juan Sebastián Aguilar, conocido como ‘Pedro Aguilar’ o ‘Pedro Pechuga’, quien había sido cercano al fallecido esmeraldero Víctor Carranza.

La exconsejera presidencial para las regiones está vinculada al proceso judicial por el escándalo de corrupción de la UNGRD. - crédito Colprensa

‘Pedro Pechuga’ fue asesinado en Bogotá

Juan Sebastián Aguilar fue asesinado el 7 de agosto de 2024 dentro de su propia vivienda, ubicada en un exclusivo conjunto residencial del norte de Bogotá.

Según la información revelada por Noticias Caracol, las autoridades señalaron a alias Carracas, un francotirador de la guerrilla, como la persona que habría sido contratada para cometer el crimen.

Casi un año después, en la misma urbanización, también fue asesinado Hernando Sánchez, quien era socio y vecino de Aguilar.

Los dos homicidios fueron relacionados con las denominadas épocas de la guerra verde, de acuerdo con la información presentada por el medio.

Ortiz también se refirió al asesinato de su pareja en una entrevista con Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, y la periodista Catalina Vargas. En esa conversación sostuvo que las personas interesadas en que ella no contara su versión de los hechos podrían estar relacionadas con el asesinato de quien, según su relato, era un testigo de las irregularidades investigadas en el caso de la Ungrd.

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Los registros de ‘Pedro Pechuga’ en la Casa de Nariño

Las declaraciones de Sandra Ortiz también coincidieron con la existencia de registros oficiales de ingreso de Juan Sebastián Aguilar a la Casa de Nariño.

De acuerdo con Noticias Caracol, ‘Pedro Pechuga’ visitó la sede de la Presidencia en varias oportunidades durante 2023. Uno de los registros corresponde al 5 de junio de ese año, fecha en la que también existe un video en el que Aguilar aparece caminando detrás de Sandra Ortiz.

Además, se registra otra visita a la Casa de Nariño el 12 de octubre de 2023.

La relación de Aguilar con personas vinculadas a la política también fue mencionada por el entonces presidente del Senado, Iván Name, quien igualmente es procesado por el escándalo de la Ungrd.

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Name reconoció ante la Corte Suprema de Justicia su amistad con el esmeraldero y se refirió a él como un empresario serio y honesto.

Registros oficiales de ingreso señalan que Juan Sebastián Aguilar visitó la sede de la Presidencia en varias ocasiones durante 2023. - crédito Joel González/Presidencia

Antiguos socios hablaron sobre su llegada al Gobierno

Noticias Caracol también reveló declaraciones de antiguos socios de ‘Pedro Pechuga’ que presentan una versión diferente sobre la relación del esmeraldero con Sandra Ortiz y sobre la forma en que habría establecido contactos con el Gobierno nacional.

Uno de los testimonios corresponde a Eduard Rincón, alias ‘Boyaco Sinaloa’, reconocido esmeraldero que negoció con Estados Unidos sus deudas de narcotráfico y que, según la información entregada, está siendo investigado por la Fiscalía por presuntas alianzas con el Clan del Golfo.

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La conversación fue grabada en agosto de 2025, cuando Rincón asistió a un desayuno convocado por los entonces jefes de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Lemus y Ricardo Rey Rosanía.

Rincón estuvo acompañado por Javier Grajales, quien era conocido de Lemus y trabajaba como integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo de la entonces congresista María José Pizarro. En ese momento, Pizarro afirmó públicamente que desconocía la realización de dicha reunión.

Durante la conversación, los participantes hablaron de las relaciones que Aguilar y Sánchez tenían con diferentes sectores políticos y mencionaron al gobernador de Boyacá, Carlos Amaya.

La versión sobre el acercamiento a Sandra Ortiz

Uno de los apartes de la conversación revelada por Noticias Caracol hace referencia directamente a Sandra Ortiz.

Javier Grajales afirmó que Hernando Sánchez habría sido quien buscó el acercamiento con Ortiz, mientras que ‘Pedro Pechuga’ habría establecido posteriormente una relación sentimental con ella.

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Ante una pregunta de Jorge Lemus sobre quién había realizado ese acercamiento, Grajales respondió que había sido Sánchez. En su relato, afirmó que Sánchez habría buscado inicialmente el espacio mediante otra persona y un regalo, antes de que Aguilar se convirtiera en pareja de Ortiz.

Grajales describió ese proceso como una manera de llegar al Gobierno nacional. Estas afirmaciones corresponden a lo expresado por el participante durante la conversación y hacen parte de los testimonios revelados por el medio.

Juan Sebastián Aguilar, conocido como ‘Pedro Pechuga’, fue asesinado el 7 de agosto de 2024 dentro de su vivienda en el norte de Bogotá. - crédito montaje Infobae

La versión sobre el asesinato de los dos esmeralderos

Durante la misma conversación, ‘Boyaco Sinaloa’ también entregó su versión sobre las razones que habrían motivado los asesinatos de ‘Pedro Pechuga’ y Hernando Sánchez.

Según el esmeraldero, los crímenes no habrían tenido motivaciones políticas, sino que estarían relacionados con un supuesto robo de esmeraldas.

Rincón aseguró que a una sociedad empresarial le habrían sido robados 170.000 millones de pesos en esmeraldas y señaló a ‘Pedro Pechuga’ y Hernando Sánchez como responsables de ese supuesto robo.

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En el relato, afirmó que ambos habrían tenido acceso al sistema de cámaras de una mina y que supuestamente podían apagarlas para retirar la producción. También aseguró que el robo de esa producción habría ocurrido en una sola noche y que posteriormente se habrían presentado otros hechos similares.

‘Boyaco Sinaloa’ también sostuvo que Sánchez habría tenido algún tipo de participación en los hechos relacionados con Aguilar y que posteriormente habría sido asesinado. Sin embargo, estas afirmaciones corresponden a la versión entregada por el antiguo socio de ‘Pedro Pechuga’ en la conversación revelada por el medio.

Sandra Ortiz permaneció detenida durante casi un año por el proceso relacionado con la Ungrd y posteriormente recuperó su libertad por vencimiento de términos, aunque continúa vinculada a la investigación.

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Noticias Caracol señaló que buscó a Sandra Ortiz y al gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, para conocer su posición frente a estas revelaciones, pero no obtuvo respuesta.