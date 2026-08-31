“¡Qué chimba!”: así fue la despedida de George Hodgson de Colombia tras cuatro años como embajador

El embajador británico compartió un video en el que muestra los recuerdos que empacó antes de finalizar su misión en Colombia, con referencias a la biodiversidad, la música, el carnaval y la gastronomía del país. - crédito @HodgsonGeorge/X

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George Hodgson terminó este 31 de agosto de 2026 su misión como embajador del Reino Unido en Colombia, cargo que ocupó desde septiembre de 2022. Para despedirse del país, el diplomático británico publicó un video en sus redes sociales en el que aparece junto a una maleta y muestra algunos de los recuerdos que, según explica, se lleva después de cuatro años en Colombia.

“Muy tristemente, tras cuatro años maravillosos en Colombia, se acaba mi misión diplomática. Ha llegado la hora de empacar mi maleta con unos recuerdos muy especiales”, expresó Hodgson al inicio de la grabación.

La salida del embajador se produce por el cumplimiento del ciclo diplomático estándar del Reino Unido, cuyos representantes son designados regularmente por periodos establecidos de aproximadamente cuatro años. En su caso, el periodo previsto en Colombia llegó a su final este lunes.

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Biodiversidad, música y gastronomía en su despedida

En el video, Hodgson comienza a empacar diferentes elementos relacionados con su experiencia en Colombia.

Uno de ellos representa la biodiversidad del país y las acciones desarrolladas durante su misión para contribuir a su conservación. El diplomático hizo referencia a la riqueza natural colombiana mientras guardaba un peluche de un frailejón en su maleta.

Después mencionó los ritmos icónicos colombianos y recordó el paso por el carnaval. La grabación está acompañada por música y diferentes efectos de sonido.

La gastronomía también ocupó un lugar en su despedida. Hodgson incluyó entre sus recuerdos algunos sabores de la cocina colombiana, aunque hizo una broma mientras intentaba guardar uno de los elementos en su equipaje.

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“Pero creo que necesitaría por lo menos cuatro años más para apreciar este plato particular”, afirmó en el video mientras mostraba una Changua.

Finalmente, buscó una expresión colombiana que pudiera definir su experiencia durante el tiempo que permaneció en el país.

“¿Y qué colombianismo define mis cuatro años aquí? ¡Qué chimba!”, dijo Hodgson.

Al final de la grabación, el diplomático muestra que la maleta quedó prácticamente llena y pregunta qué otro recuerdo debería llevar consigo. También menciona a Pacho.

George Hodgson recordó algunos de los elementos que marcaron su experiencia en Colombia, entre ellos la biodiversidad, los ritmos musicales, el carnaval y la gastronomía. - crédito Colprensa

Carlos Fernando Galán despidió al embajador en Bogotá

La despedida de Hodgson también tuvo un acto oficial en Bogotá. El 24 de julio de 2026, el alcalde Mayor de la capital, Carlos Fernando Galán, se reunió con el embajador en la Plaza Distrital de Mercado La Concordia.

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De acuerdo con la información suministrada de la Alcaldía de Bogotá, el encuentro sirvió para agradecer al diplomático por cerca de cuatro años de trabajo conjunto entre la ciudad y el Reino Unido en asuntos relacionados con movilidad, acción climática, educación, cultura y desarrollo urbano.

Durante el encuentro, Galán destacó el trabajo realizado con Hodgson y manifestó: “En Bogotá quisimos despedir a George, nuestro embajador del Reino Unido en Colombia que, en estos cuatro años, se volvió un bogotano más. Ha sido un apoyo fundamental para la ciudad en muchos frentes como el medio ambiente, seguridad y movilidad. Entonces, gracias embajador y gracias, a través suyo, al Reino Unido por ese apoyo, nos va a hacer falta y esperamos que vuelva pronto”.

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La actividad se realizó en la Plaza Distrital de Mercado La Concordia, donde se ofreció un ajiaco como parte del homenaje al diplomático.

El alcalde de Bogotá agradeció al embajador por el trabajo conjunto desarrollado durante su misión en áreas como movilidad, acción climática, educación, cultura y desarrollo urbano. - crédito Alcaldía Mayor de Bogotá.

Cooperación entre Bogotá y el Reino Unido durante su misión

Durante el periodo de Hodgson como embajador también se desarrollaron diferentes iniciativas de cooperación entre Bogotá y el Reino Unido.

En acción climática, el programa UCAP CAI, desarrollado entre 2022 y 2025 por C40 y UK International Development, respaldó iniciativas de movilidad limpia, eficiencia energética y equidad de género.

Entre los resultados señalados se encuentran el acompañamiento a 258 operadores de La Rolita, el apoyo a la Política Pública del Peatón y el fortalecimiento de la gobernanza energética de la ciudad. Estas acciones, junto con el respaldo de la Embajada Británica, contribuyeron a que Bogotá obtuviera el Earthshot Prize 2025 en la categoría Clean Our Air.

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En educación, el convenio entre Bogotá y el British Council, vigente hasta noviembre de 2027, fortaleció la enseñanza y el aprendizaje del inglés en las instituciones educativas distritales.

En cultura, la convocatoria Cultura Circular 2025 permitió impulsar acciones relacionadas con la sostenibilidad de los grandes eventos y avanzar en la creación de una red de festivales sostenibles.

En materia de paz y derechos humanos, el apoyo británico, canalizado mediante el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), estuvo dirigido a fortalecer la atención a víctimas, la reconciliación y la consolidación de Bogotá como territorio de paz.

La cooperación también incluyó asuntos relacionados con inversión y desarrollo urbano. Durante su misión, Hodgson facilitó encuentros con empresas británicas y expertos internacionales para abordar temas de movilidad, infraestructura y crecimiento urbano.

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Durante la misión de Hodgson se desarrollaron iniciativas de cooperación relacionadas con movilidad limpia, educación en inglés, sostenibilidad cultural, paz, derechos humanos e infraestructura. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)