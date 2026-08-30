Ataque con explosivo desde un dron deja siete heridos en Suárez, Cauca: hay cuatro menores afectados

Aeronaves no tripuladas habrían sido utilizadas para lanzar el artefacto explosivo en el sector El Balastro, en Suárez, Cauca. - crédito Colprensa (referencia)

Guardar

Un ataque con un artefacto explosivo lanzado mediante un dron dejó siete personas heridas en el sector El Balastro, corregimiento de Asnazú, en el municipio de Suárez, Cauca, de acuerdo con la información entregada por la Administración Municipal y el gobernador del departamento, Octavio Guzmán.

Entre las personas afectadas se encuentran cuatro menores de edad: una niña de 10 años, un niño de 9 años y dos adolescentes de 15 y 16 años. También resultaron heridos tres adultos de 18, 33 y 59 años.

La Alcaldía de Suárez informó inicialmente sobre seis personas heridas tras la detonación del artefacto explosivo. Posteriormente, el gobernador del Cauca confirmó que el balance era de siete personas lesionadas, entre ellas los cuatro menores.

PUBLICIDAD

Cinco personas fueron trasladadas a Cali

Según informó el gobernador Octavio Guzmán, cinco de los pacientes fueron remitidos a la Fundación Valle del Lili, en Cali, para recibir atención médica de mayor complejidad.

Los otros dos permanecen en observación luego de haber sido estabilizados, de acuerdo con el reporte entregado por el mandatario departamental.

Guzmán señaló que la atención de las personas afectadas fue articulada entre la Gobernación del Cauca, la Alcaldía de Suárez, la Fuerza Pública y la ESE Norte 1.

El gobernador también indicó que la administración departamental continuará acompañando a las familias de las personas afectadas a través de la Secretaría de Gobierno.

La Tercera División del Ejército señaló de manera preliminar una posible relación de algunos afectados con la estructura Jaime Martínez. - crédito Europa Press

Ejército reportó inicialmente seis personas heridas

La Tercera División del Ejército Nacional también se refirió a los hechos registrados en la vereda Balastro. En su reporte inicial señaló que seis personas habían resultado heridas por explosivos.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información entregada por la institución, se habría tratado de dispositivos explosivos acondicionados para ser lanzados mediante aeronaves no tripuladas, conocidas como drones.

En ese pronunciamiento, el Ejército señaló de manera preliminar que algunos de los afectados serían integrantes del Grupo Armado Organizado residual (GAO-r) Estructura Jaime Martínez.

Sin embargo, con la información disponible hasta el momento, no se ha establecido de manera oficial la relación de las siete personas heridas con dicha estructura. Posteriormente, el alcalde de Suárez, César Lizardo Cerón, y el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, se refirieron a los afectados como población civil.

PUBLICIDAD

Las circunstancias en las que ocurrió el ataque y las responsabilidades correspondientes son materia de investigación por parte de las autoridades.

Alcaldía de Suárez rechazó los hechos

La Administración Municipal de Suárez emitió un comunicado oficial en el que rechazó los hechos registrados en el sector El Balastro y manifestó su preocupación por la afectación a la comunidad.

El alcalde César Lizardo Cerón hizo un llamado a los actores involucrados en la confrontación armada para que excluyan a la población civil del conflicto y protejan especialmente a niñas, niños y adolescentes.

La Administración Municipal también solicitó el esclarecimiento de las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y la determinación de las responsabilidades por parte de las autoridades competentes.

PUBLICIDAD

En el comunicado, la Alcaldía señaló que continuará acompañando a las comunidades y articulando las acciones institucionales necesarias para atender la situación y proteger la vida e integridad de los habitantes del municipio.

Asimismo, informó que se realiza acompañamiento permanente mediante la Unidad de Salud y el Enlace Municipal de Víctimas, con apoyo de la Fundación Paz y Democracia de UNICEF.

La Administración Municipal de Suárez rechazó los hechos y pidió proteger a la población civil, especialmente a niñas, niños y adolescentes. - crédito Alcaldía de Suárez

Gobernador del Cauca condenó el ataque

El gobernador Octavio Guzmán rechazó los hechos: “Condenamos el ataque criminal con un dron ocurrido en Suárez, afectando de manera directa a nuestra población civil, con un saldo de siete personas lesionadas, entre ellas, cuatro menores de edad, hasta el momento”, señaló.

PUBLICIDAD

Guzmán también manifestó que estos hechos afectan a la población civil y pidió reforzar las acciones de la Fuerza Pública en el departamento.

El gobernador solicitó a la Cúpula Militar y al Ministerio de Defensa fortalecer la acción institucional para garantizar la protección de la población del Cauca.

Octavio Guzmán confirmó que siete personas resultaron lesionadas, entre ellas cuatro menores de edad, y anunció el acompañamiento institucional. - crédito @OctavioGuzmanGu/X

Investigación sobre lo ocurrido

Las autoridades adelantan la verificación de las circunstancias en las que se produjo la detonación del artefacto explosivo en el sector El Balastro.

Uno de los puntos que deberá ser establecido durante las investigaciones es la responsabilidad por el ataque, así como la posible relación de las personas afectadas con la estructura Jaime Martínez, señalada de manera preliminar por el Ejército Nacional.

PUBLICIDAD

Además, la Administración Municipal de Suárez reiteró su llamado para que la población civil sea protegida y para que se respeten las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH).