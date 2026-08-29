Colombia

Uruguayo probó tres platos colombianos y quedó sorprendido: puso la bandeja paisa en el primer lugar y alabó al país: “¡Qué hermoso!”

Fabrizio Stefano decidió compartir con sus seguidores un particular ranking de los platos que ha probado durante su estadía y destacó algunas preparaciones por sus ingredientes, tamaño y sabores

Fabrizio Stefano puso a la bandeja paisa en el primer lugar de su ranking tras una semana en Medellín - crédito @fabriziostefanoli/tiktok

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La gastronomía colombiana volvió a convertirse en protagonista de las redes sociales gracias a la experiencia de un visitante extranjero.

Fabrizio Stefano, creador de contenido uruguayo, compartió un video en el que contó cuáles han sido sus tres comidas favoritas después de pasar una semana en Medellín, y su reacción frente a varios de los platos tradicionales del país generó comentarios entre sus seguidores.

Con el particular sentido del humor que caracteriza su contenido, el uruguayo explicó que durante sus primeros días en Colombia se dedicó a probar diferentes preparaciones y decidió elaborar un top tres con las que más lo habían sorprendido.

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Desde el comienzo del video, Stefano dejó claro que la comida había sido una de las grandes protagonistas de su viaje y bromeó con su propio apetito antes de comenzar a enumerar sus elecciones.

El creador argentino Fabrizio Stefano publica su top tres de comidas tras una semana en Medellín - crédito @fabristefanoli/IG
El creador argentino Fabrizio Stefano publica su top tres de comidas tras una semana en Medellín - crédito @fabristefanoli/IG

Voy una semana en Medellín, Colombia, y este es mi top tres cosas que he comido hasta ahora. Mirá qué tragado, loco, porque no hay nada que se me dé mejor como hincar el diente, clavar la muela, hacer mandíbula”, dijo entre risas.

Su tercer lugar terminó siendo una combinación que, según contó, jamás se habría imaginado antes de visitar Colombia: el salpicón acompañado de queso y helado.

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El uruguayo explicó que una de las cosas que más le llamó la atención fue precisamente la combinación de ingredientes que encontró en esta preparación. Para él, mezclar fruta con queso y posteriormente agregar helado era algo completamente inesperado, pero terminó conquistándolo.

Top tres, un manjar: el salpicón con queso y helado. Locura. En la vida se me hubiera ocurrido... Pará, contexto. El salpicón, para quien no es de Colombia, es una especie de ensalada de fruta, algo así, con frutas obviamente que hay acá también, como guayaba o cosas así. Pero es, en definitiva, una ensalada de fruta”, explicó.

El creador de contenido argentino eligió al salpicón con queso y helado como la tercera de sus comidas favoritas en Colombia - crédito @freshapplefruteria / Facebook
El creador de contenido argentino eligió al salpicón con queso y helado como la tercera de sus comidas favoritas en Colombia - crédito @freshapplefruteria / Facebook

Stefano aprovechó su relato para destacar uno de los ingredientes que más curiosidad le produjo: el queso. El creador de contenido aseguró que la presencia de este alimento en preparaciones que normalmente no asociaría con productos lácteos fue una de las sorpresas gastronómicas que encontró durante su visita.

¿Qué tiene que es poco normal para que tenga una ensalada de fruta? Queso. Ellos le ponen queso a todo. Me parece hermoso. País excelente este. Qué buen país, loco. Me encanta el queso y nunca creí que pudiera quedar bien con tantas cosas, boludo. Es hermoso”, manifestó.

Pero la combinación no terminaba allí. Para completar el plato, el salpicón llevaba helado, algo que terminó haciendo todavía más particular la experiencia para el uruguayo.

Y aparte encima va helado. Es tipo el salpicón, o sea, como la ensalada de fruta, queso, helado. Locura, locura. Va a mi top tres, directo”, aseguró.

La salchipapa también conquistó al uruaguayo

En el segundo lugar de su lista apareció otro plato ampliamente conocido en Colombia: la salchipapa. Stefano contó que antes de probarla tenía una idea mucho más sencilla sobre lo que encontraría en el plato, pues pensaba que se trataba básicamente de papas fritas acompañadas de salchichas.

La salchipapa superó lo que Fabrizio esperaba en Colombia - crédito recetinas.com
La salchipapa superó lo que Fabrizio esperaba en Colombia - crédito recetinas.com

Sin embargo, su experiencia terminó superando ampliamente las expectativas que tenía antes de probarla.

Top dos, salchipapa. Ayer fui a un lugar donde venden salchipapa, que yo creía que era literalmente papas fritas y panchos, salchichas, perros, como le digan, acá le dicen perro. Y no, es una combinación que es una locura. Tenía de todo. Es realmente increíble. Muy, muy, muy rico. Superó totalmente mis expectativas”, contó.

La preparación no solo le gustó por su sabor, también encontró un detalle adicional que le dio un punto extra dentro de su particular ranking. Stefano hizo referencia a una canción relacionada con la salchipapa y recordó que el intérprete es colombiano.

“Y punto extra, porque el nene que canta ‘como una salchipapa’ es de acá. No es de Medellín, es de la costa, pero es de Colombia. Punto extra”, añadió.

La bandeja paisa, la gran ganadora

Pero si hubo un plato que logró conquistar por completo al visitante uruguayo fue la bandeja paisa. Fabrizio la ubicó en el primer lugar de su ranking y reconoció que llegó a probarla con grandes expectativas, debido a las advertencias que había recibido sobre el tamaño de la porción.

Según relató, varias personas le habían anticipado que probablemente no lograría terminar el plato, pero él estaba convencido de que su apetito sería suficiente para enfrentarse a la tradicional preparación antioqueña.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La bandeja paisa quedó en el primer puesto del ranking de Fabrizio Stefano por su sabor y por el tamaño de su porción - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Y top uno hasta ahora, y porque yo estaba con mucha expectativa y las cumplió totalmente, la bandeja paisa. ¡Guau, qué buen plato! Qué buen plato la bandeja paisa, boludo. Antes de comerla todo el mundo me advirtió que no iba a poder. Me dijeron tipo: ‘Fabi, te viene mucha comida’. Y yo le dije: ‘Vos no sabés lo que yo trago’. Efectivamente, no pude. Mucho, es realmente mucho, boludo. Es, o sea, es enorme el plato”, relató.

El tamaño de la bandeja terminó siendo una de las características que más llamó su atención. Incluso contó que durante su estadía conoció una costumbre relacionada con aprovechar lo que queda de esta comida al día siguiente.

“De hecho, es normal que a ellos también les sobre, que no se terminen el plato y lo comen luego en el desayuno, y le dicen calentado, básicamente, porque calientan el almuerzo del día anterior”, explicó.

Stefano también intentó recordar algunos de los numerosos ingredientes que encontró en la bandeja, entre ellos fríjoles, arroz, papas, carne y arepa.

“Tiene frijoles, o sea, que en Uruguay les decimos porotos, arroz, papas fritas, carne, arepa... Locura la arepa. La arepa no la puse dentro de este top porque entra dentro de la bandeja paisa, pero la arepa me encanta. La hubiera puesto en top uno, probablemente”, aseguró.

Stefano resaltó el plátano maduro de la bandeja paisa por la mezcla de sabores dulces y salados en la comida colombiana - crédito FilMedellín/Captura de Pantalla
Stefano resaltó el plátano maduro de la bandeja paisa por la mezcla de sabores dulces y salados en la comida colombiana - crédito FilMedellín/Captura de Pantalla

El uruaguayo explicó que esta combinación le resultaba especialmente llamativa porque permitía pasar de un sabor salado a uno dulce dentro del mismo plato.

“¿Saben qué tiene la bandeja paisa también? Plátano. Maduro, le dicen. Es banana frita. Qué increíble eso de poder comer tu almuerzo algo salado y de nada, pinchar algo dulce, pinchar el plátano. Ay, qué hermoso país, boludo”, expresó.

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