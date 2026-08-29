Capturan a alias Danilo, principal cabecilla del Clan del Golfo, en Sucre: el presidente Abelardo de la Espriella se pronunció

El operativo, liderado por la Armada y la Policía, neutralizó a uno de los objetivos prioritarios del crimen organizado, reforzando el control estatal en territorios rurales - crédito @mindefensa/ X

Guardar

En una acción coordinada por la Fuerza Pública de Colombia, fue capturado Yonnier de Jesús Tuberquia David, conocido como alias Danilo o Charly, quien figuraba como máximo cabecilla de la subestructura Manuel José Gaitán del Clan del Golfo.

El operativo se llevó a cabo en el sector de Caño Grande, corregimiento de Santiago Apóstol, en el municipio de San Benito Abad, al norte del departamento de Sucre. Según el pronunciamiento oficial del Ministerio de Defensa, este resultado representa un impacto directo sobre la estructura criminal que ejercía control en varias zonas rurales del Caribe colombiano.

La operación se desarrolló cuando comandos navales, con apoyo de la Policía Nacional, localizaron a Tuberquia David y a su anillo de seguridad. Las tropas repelieron un enfrentamiento armado, logrando la captura del objetivo principal sin registrar bajas militares. En el lugar, los uniformados incautaron una pistola, munición y equipos de comunicación, elementos que fueron puestos de inmediato a disposición de las autoridades judiciales para fortalecer los procesos en curso.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Defensa se pronunció tras la operación y afirmó: “¡Derrotaremos a los violentos sin contemplación!”. El mensaje también incluyó un reconocimiento explícito al trabajo de la Armada de Colombia y la Policía Nacional por su papel en la detención de uno de los principales objetivos de la lucha contra el crimen organizado en el Caribe. La cartera de Defensa enfatizó: “Así ratificamos la persecución implacable de quienes pretenden robarnos la seguridad en las regiones”.

Caída de alias Charly debilita el mando del Clan del Golfo en el Caribe colombiano - crédito @mindefensa / X

Tuberquia David llevaba aproximadamente seis años vinculado al Clan del Golfo y, desde 2025, figuraba como el cabecilla principal de la subestructura Manuel José Gaitán, con influencia en territorios rurales de Sampués, El Roble y San Benito Abad. De acuerdo con las investigaciones oficiales, su historial criminal lo vincula a delitos de narcotráfico, extorsión y participación en homicidios selectivos. Las autoridades lo señalan también por su presunta responsabilidad en el asesinato del infante de marina profesional Esteban Francisco Porras Blanquiceth, ocurrido en enero de 2024 durante un hostigamiento armado en el río Magdalena, jurisdicción de Pinillos, en el departamento de Bolívar.

PUBLICIDAD

Además de ese hecho, las investigaciones relacionan a alias Danilo con enfrentamientos armados que provocaron desplazamientos forzados de población civil y acciones de presión e intimidación contra comunidades rurales de Sucre. Las autoridades consideran que su captura representa un golpe a la capacidad de mando y control de la subestructura criminal, debilitando significativamente la operatividad de la organización en la región.

El presidente Abelardo de la Espriella subrayó la importancia estratégica del operativo, reafirmando la política de persecución contra los líderes de las organizaciones criminales en todo el país.

El presidente Abelardo de la Espriella y el ministro de Defensa reiteraron la prioridad estatal de llevar ante la justicia a los responsables de crímenes contra la seguridad nacional - crédito @ABDELAESPRIELLA / X

En declaraciones difundidas por canales oficiales, el mandatario expresó: “A los cabecillas del crimen los vamos a perseguir hasta encontrarlos, capturarlos y ponerlos a disposición de la justicia (...) Y quienes asesinan a nuestros policías y soldados deben tenerlo claro: el Estado no olvida a sus héroes y no descansará hasta que los responsables respondan ante la justicia”. Reiteró que quienes participen en ataques contra miembros de la Fuerza Pública deberán enfrentar a la justicia y que el Estado continuará desplegando acciones para garantizar la seguridad de la población.

PUBLICIDAD

El ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, destacó que “cada captura de un cabecilla representa un avance en la defensa de la población civil y en la recuperación de la seguridad en nuestros territorios”. El titular de la cartera de Defensa recordó que la lucha contra el crimen organizado es una prioridad gubernamental, y que la cooperación interinstitucional resulta determinante para obtener resultados como el de San Benito Abad.

La subestructura Manuel José Gaitán opera principalmente en áreas rurales del departamento de Sucre, donde ejerce presión sobre comunidades y mantiene actividades ilícitas que incluyen narcotráfico y extorsión. La captura de alias Danilo o Charly afecta la capacidad del Clan del Golfo para sostener sus economías criminales y su dominio territorial. Las autoridades incautaron en la operación elementos que serán incorporados como evidencia en las investigaciones judiciales.

PUBLICIDAD

Las autoridades atribuyen al capturado delitos de narcotráfico, extorsión y participación en el asesinato de un infante de marina en Pinillos, Bolívar, en 2024 - crédito @mindefensa/ X

Las operaciones contra la criminalidad organizada se han intensificado en el Caribe colombiano, y la detención de este cabecilla se suma a una serie de acciones orientadas a debilitar las estructuras delictivas. El gobierno nacional reiteró su compromiso de mantener la ofensiva contra quienes amenazan la seguridad y la tranquilidad de la ciudadanía.