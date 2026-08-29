Colombia

Hallaron a dos comerciantes de oro asesinados y amarrados en la vía Cartagena–Turbaco: un detalle en los antebrazos alertó a criminalística

La Policía y la Fiscalía trabajan para esclarecer los homicidios de Jhoan González y Jhon Álvarez, quienes fueron encontrados con disparos en la cabeza

Asesinato comerciantes de oro
En una vía que comunica a Cartagena con Turbaco, la Policía Nacional encontró dos cuerpos de comerciantes de oro - Imagen Ilustrativa Infobae
Guardar

Los comerciantes Jhoan Santiago González Villanova, oriundo de Bucaramanga, y Jhon Sebastián Álvarez Olarte, natural de Barrancabermeja, dos santandereanos que residían en Santa Rosa del Sur, Bolívar, y se dedicaban al comercio de oro, fueron hallados asesinados con arma de fuego en la madrugada de este viernes 28 de agosto en una vía del área metropolitana de Cartagena.

El caso concentra ahora los esfuerzos de la Policía y la Fiscalía para reconstruir qué hicieron en la ciudad durante las horas previas al crimen, establecer con quiénes iban a reunirse y ubicar el vehículo en el que se movilizaban.

Uno de los datos que tomó fuerza en la investigación es que ambos habían llegado a Cartagena apenas dos días antes del doble homicidio, después de haber estado en Barranquilla, por una actividad comercial que todavía no ha sido precisada. También se indaga por un Renault Logan que usaban y que hasta ahora no ha sido localizado.

PUBLICIDAD

Los cuerpos aparecieron junto a la vía que conecta Cartagena con Turbaco

El hallazgo ocurrió hacia las 6:20 a. m. del 28 de agosto, a un costado de una de las orejas del puente que comunica con Turbaco, en el retorno que conduce hacia la carretera Troncal de Occidente. Personas que transitaban por el sector vieron los cuerpos y avisaron a las autoridades.

La Policía Metropolitana de Cartagena informó que los dos hombres fueron encontrados en medio de la maleza, prácticamente uno junto al otro. Personal de la Seccional de Investigación Criminal quedó a cargo de la inspección técnica del lugar.

Jhon Sebastián Álvarez Olarte
Jhon Sebastián Álvarez Olarte, comerciante santandereano que fue asesinado junto a otro colega - crédito @PStaRosadeLima/Facebook

La Policía señaló que los cuerpos “presentan impactos por proyectil de arma de fuego. La inspección técnica al lugar de los hechos fue adelantada por personal de la Seccional de Investigación Criminal”.

PUBLICIDAD

Algunos detalles que llamaron la atención del grupo de criminalística fue que uno de los cuerpos estaba boca arriba. Vestía jean azul, camiseta negra y medias del mismo color; tenía el rostro cubierto con una camiseta blanca estampada con rastros de sangre, las manos atadas y en los antebrazos llevaba manillas parecidas a las que se usan en algunos hoteles para identificar huéspedes.

Jhoan Santiago González Villanova
Jhoan Santiago González Villanova, uno de los jóvenes asesinados en la vía a Turbaco - crédito @PStaRosadeLima/Facebook

La otra víctima también vestía jean azul y camiseta negra. Su rostro estaba cubierto con lo que sería un plástico amarillo. Durante la inspección, los investigadores verificaron además que uno de los hombres tenía tatuajes en ambos brazos, desde las manos hasta los codos.

La pesquisa busca reconstruir las últimas horas de los dos comerciantes

Una de las preguntas centrales del caso es qué pasó entre la salida de los dos hombres del lugar donde se hospedaban y el momento en que fueron encontrados muertos. Versiones conocidas por medios digitales de Cartagena indican que estaban alojados en un edificio del sector de Torices.

De acuerdo con esas versiones, ambos habrían salido del lugar hacia las 10:00 de la mañana del jueves 27 de agosto. Desde ese momento, sus familiares y allegados perdieron comunicación con ellos.

Asesinato comerciantes de oro
Los dos comerciantes de oro fueron encontrados con disparos en una vía entre Cartagena y Turbaco - crédito @masnoticiacol/X

La presencia de los dos comerciantes en Cartagena estaría vinculada con un negocio, aunque todavía no está claro con quién se reunirían ni qué operación planeaban concretar. Esa secuencia previa al crimen es hoy una de las líneas principales de trabajo para los investigadores.

La investigación sigue abierta mientras la Policía Metropolitana de Cartagena y la Fiscalía recopilan testimonios, revisan videos de cámaras de seguridad y buscan otros elementos que permitan reconstruir el recorrido de los dos hombres antes de que aparecieran asesinados en la vía a Turbaco.

Dos cuerpos cubiertos con lonas azules yacen en la hierba al lado de una carretera acordonada con cinta amarilla de la policía y marcadores de evidencia.
La Policía y la Fiscalía continúan en la investigación de los dos comerciantes asesinados y hallados en una vía del departamento de Bolívar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El doble homicidio también provocó una reacción en Santa Rosa del Sur. La Parroquia Santa Rosa de Lima expresó: “Como comunidad parroquial expresamos nuestra solidaridad con las familias de los jóvenes Jhoan Santiago González Villanova y Jhon Sebastián Álvarez Olarte. Expresamos nuestra cercanía, oramos para que Dios los fortalezca y a ellos les conceda el descanso eterno”.

Temas Relacionados

Comerciantes asesinados vía TurbacoJhoan Santiago González VillanovaJhon Sebastián Álvarez OlarteFiscalíaComerciantes de oro asesinadosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Defensoría emitió alarma por crisis humanitaria en Chocó a raíz del terremoto y la violencia de grupos armados como el Clan del Golfo

Incluso, tras el sismo de magnitud 7,4, la entidad reportó la presencia de grupos armados interrumpiendo movilidad y producción de la población

Defensoría emitió alarma por crisis humanitaria en Chocó a raíz del terremoto y la violencia de grupos armados como el Clan del Golfo

Gobierno activó plan de choque de seguridad en el Cesar por ataques con drones y hostigamientos: “Restaurar el orden público”

La estrategia de la administración de Abelardo de la Espriella involucra el despliegue de capacidades de vanguardia y sistemas de protección antidrones

Gobierno activó plan de choque de seguridad en el Cesar por ataques con drones y hostigamientos: “Restaurar el orden público”

Estos son los partidos en los que Santa Fe será castigado por los disturbios protagonizados por sus hinchas en El Campín de Bogotá

Los castigos emitidos por el Distrito no solo fueron contra los involucrados en las riñas del 22 de agosto, sino también para cientos de abonados

Estos son los partidos en los que Santa Fe será castigado por los disturbios protagonizados por sus hinchas en El Campín de Bogotá

El Centro Democrático entrega ayuda humanitaria y tecnológica a afectados en el Chocó tras el terremoto del 10 de agosto

El sismo de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el 10 de agosto de 2026 dejó decenas de muertos, cientos heridos y daños masivos en viviendas, infraestructuras y servicios básicos en varios sectores

El Centro Democrático entrega ayuda humanitaria y tecnológica a afectados en el Chocó tras el terremoto del 10 de agosto

Pacientes Colombia cuestionó el manejo del Gobierno ante la crisis en el sistema de salud y pidió definir cargos clave en el sector

La organización, que agrupa a 204 asociaciones de pacientes, reclamó decisiones sobre las EPS intervenidas y las áreas estratégicas del Ministerio de Salud

Pacientes Colombia cuestionó el manejo del Gobierno ante la crisis en el sistema de salud y pidió definir cargos clave en el sector
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

ENTRETENIMIENTO

Six Sex vuelve a Colombia con su primer show en solitario en Bogotá: fecha, lugar y precios

Six Sex vuelve a Colombia con su primer show en solitario en Bogotá: fecha, lugar y precios

Natalia París relató su historia como DJ y los sabotajes de los que fue víctima en sus inicios: “Utilizaba esa energía del adversario a mi favor”

Maroon 5 regresó a Colombia tras 10 años: estos fueron los mejores momentos de su concierto en Bogotá

Jimmy Vásquez reveló en ‘MasterChef Celebrity’ por qué dejó de hablar con su mamá: “Como las relaciones tóxicas”

Dolly Parton bailó con el Ballet Nacional de Colombia: esta es la historia

Deportes

Estos son los partidos en los que Santa Fe será castigado por los disturbios protagonizados por sus hinchas en El Campín de Bogotá

Estos son los partidos en los que Santa Fe será castigado por los disturbios protagonizados por sus hinchas en El Campín de Bogotá

Boris Johnson, exprimer ministro del Reino Unido, se declaró hincha de Atlético Nacional: así fue la visita al verde

Deportivo Pereira ya tiene estadio, pero no jugadores por la huelga: la Dimayor confirmó la sede

Luis Díaz aportó en el Bayern Múnich para la victoria en el inicio de la Bundesliga: goleada 5-1 sobre el Stuttgart

Luis Díaz marcó este golazo con el Bayern Múnich en la Bundesliga: así fue la anotación del colombiano ante el Stuttgart