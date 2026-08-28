Cancillería se pronunció tras el fatal accidente en Menorca, España, en el que una colombiana falleció y tres connacionales resultaron heridos

La Cancillería afirmó que se encargará de las diligencias de los colombianos heridos por el accidente vial - crédito Cancillería

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El Consulado de Colombia en Palma de Mallorca informó que brinda asistencia y acompañamiento a los ciudadanos colombianos afectados por el grave accidente de tránsito ocurrido el 27 de agosto de 2026 en la isla de Menorca, en el archipiélago de las Islas Baleares, España.

La entidad confirmó a través de un comunicado oficial, en sus canales informativos, que los tres ciudadanos colombianos que sobrevivieron al fuerte choque entre dos vehículos permanecen hospitalizados con heridas graves y que una ciudadana colombiana falleció en el lugar de los hechos.

El accidente, que involucró a una familia de origen colombiano, dejó una mujer fallecida y al menos cinco personas heridas, incluida una bebé de menos de dos años - crédito @menorcaaldia/X

De acuerdo con la información suministrada por la cónsul de Colombia en Palma de Mallorca, Francia Rodríguez, el accidente se produjo en la carretera ME1 entre las ciudades de Mahón y Ciudadela de Menorca, donde se vieron implicados dos vehículos, uno de ellos ocupado por cuatro personas de nacionalidad colombiana, incluida una menor de dos años.

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“Desde el momento en que el consulado de Colombia en Palma de Mallorca recibió la notificación oficial de las autoridades españolas, se activaron de manera inmediata las gestiones de asistencia y seguimiento consular”, señaló Rodríguez.

El Consulado de Colombia confirmó que mantiene comunicación directa con las autoridades policiales en Mahón y con el centro médico que atiende a los heridos, con el objetivo de garantizar la atención requerida.

“Quiero reiterar que esta oficina consular continuará acompañando este proceso y mantendrá las coordinaciones necesarias con las autoridades españolas hasta contar con toda la información relevante sobre la evolución de nuestros connacionales heridos y sobre las diligencias relacionadas con nuestra connacional fallecida”, afirmó la funcionaria.

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La entidad diplomática expresó sus condolencias a la familia de la ciudadana fallecida y manifestó su solidaridad con los familiares de los afectados.

Una colombiana de 52 años muere tras un choque múltiple en Menorca - crédito Europa Press

“Sabemos que atraviesan momentos de enorme dolor e incertidumbre. El consulado está abierto a atenderles para brindarles la asistencia que haya lugar”, declaró Francia Rodríguez.

El Consulado de Colombia en Palma de Mallorca reiteró que continuará realizando seguimiento y mantendrá informadas a las familias de los connacionales involucrados en el accidente, mientras se completan las diligencias correspondientes en Menorca.

Así fue el accidente

El siniestro vial involucró a dos vehículos y dejó además cinco personas heridas, entre ellas la bebé de menos de dos años. El accidente se registró sobre un tramo que conecta los municipios de Mahón y Alaior de la isla española, en una zona donde actualmente se realizan obras viales.

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De acuerdo con información del servicio de emergencias 061 y la Guardia Civil de España, el vehículo en el que viajaba la víctima, acompañada por otros cuatro ocupantes de nacionalidad colombiana y residentes en el municipio de Es Mercadal, impactó contra un bloque de hormigón colocado en la vía.

Tras el choque, el automóvil invadió el carril contrario y colisionó con otro vehículo, lo que provocó que terminara volcado en una cuneta lateral y los pasajeros quedaran atrapados.

El accidente sucedió en uno de los principales destinos turísticos de España - crédito Europa Press

Los otros ocupantes del automóvil, entre ellos una bebé de menos de dos años, un hombre de 45 años y tres mujeres de 27, 34 y 47 años, resultaron heridos y fueron atendidos en el lugar por equipos médicos y de rescate. Debido a la severidad del impacto, los organismos de emergencia activaron el código politrauma, lo que permitió alertar a los centros hospitalarios sobre la llegada de pacientes en estado crítico.

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Los heridos fueron trasladados al Hospital Mateu Orfila y a la clínica Juaneda Ciutadella para recibir atención especializada. Hasta el momento, no se ha emitido un reporte detallado sobre el estado de salud de cada uno de los afectados.

La labor de los Bomberos de Menorca, la Guardia Civil y el personal sanitario se vio dificultada por la posición en la que quedó el automóvil accidentado y la profundidad de la cuneta. El operativo requirió la extracción cuidadosa de los ocupantes que permanecían atrapados. En el segundo vehículo involucrado en el accidente, una pareja resultó herida y también fue trasladada a un centro asistencial, aunque se informó que se encuentran fuera de peligro.

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El accidente generó interrupciones en la movilidad de la zona, ya que la carretera debió ser cerrada temporalmente para permitir el trabajo de los organismos de emergencia.