El Gobierno entregó llaves simbólicas de viviendas “con todo” a cuatro familias afectadas por el sismo en Cali: una es para la trilliza Ana María Saavedra

Las personas beneficiarias de las casas entregadas por el Gobierno son Diana Troncoso, Ana María Saavedra, Cristian López y Maryori Basto - crédito @alejoeder/X

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Desde la ciudadela Petronio, ubicada en Cali, Valle del Cauca, el presidente Abelardo de la Espriella anunció ayudas para la población afectada por el terremoto de magnitud 7,4 que se registró el 10 de agosto de 2026 en Colombia, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, y que causó daños en 16 departamentos del país.

El primer mandatario informó que, en alianza con la constructora Malvar, se entregarán cuatro viviendas amobladas a las familias que sufrieron las consecuencias de la emergencia en Cali.

Las beneficiarias son Diana Marcela Troncoso, una biomédica de 31 años que permaneció 24 horas bajo los escombros de una edificación en Cali; Ana María Saavedra, una joven que perdió a sus padres y a sus dos hermanas (trillizas) en Cali; y Cristian López Arango y Maryori Basto Flórez, que también perdieron sus hogares por el sismo.

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El Gobierno entregará las viviendas junto con la constructora Marval - crédito @alejoeder/X

“[Un apartamento es para] Diana Marcela Troncoso Escobar, en representación de sus padres, Álvaro Troncoso Torres y Leonor Escobar Arboleda (...). Otro apartamento es para Ana María Saavedra, que perdió a sus hermanitas y a sus padres. Qué caso tan duro. Asiste en representación de ella Daniela Zangarife, que es la prima”, indicó el presidente, que hizo entrega de una llave a los beneficiarios, como símbolo del otorgamiento de las viviendas.

De igual manera, informó que también entregará una vivienda a Daniela Tangarife. Además, seguró que una parte de los recursos serán aportados por él mismo y la otra parte será otorgada por la constructora Marval. Esa decisión la tomó en ese mismo momento, cuando la hija de Tangarife recibió la llave del apartamento de Ana María Saavedra.

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“¿Le podemos regalar una casa a tu mamá? Un apartamento. Bueno, yo pongo la mitad, Marval pone la otra. ¿Sí o no? ¿Qué pasa? ¿Lo hacemos? Listo, le regalamos la casa. Yo pongo la mitad”, dijo el jefe de Estado.

El terremoto registrado el 10 de agosto de 2026 en Colombia afectó a 16 departamentos. La ciudad de Cali fue una de las más afectadas - crédito Reuters

A través de su cuenta de X, el alcalde de Cali, Alejandro Éder, celebró la entrega de las viviendas y reconoció que ese objetivo se logró gracias a la coordinación entre el Gobierno nacional y el gremio de la construcción.

De igual manera, informó que la Cámara Colombiana de la Construcción del Valle del Cauca (CamacolValle) hará una millonaria donación en bonos para apoyar a las personas que perdieron sus viviendas por el terremoto.

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“Cuatro familias que hoy representan la resiliencia de Cali. Además, @Camacolvalle anunció una donación de $20.700 millones para bonos solidarios de vivienda que beneficiarán a más familias damnificadas. Gobierno, empresarios y ciudad estamos sumando esfuerzos para que más familias puedan volver a tener un hogar y empezar de nuevo”, indicó el mandatario local en la red social.

El alcalde de Cali, Alejandro Éder, celebró la entrega de viviendas a cuatro familias afectadas por el terremoto - crédito @alejoeder/X

En las declaraciones públicas que ofreció el presidente De la Espriella desde Cali, dio a conocer que, gracias a la articulación entre el Ministerio de Vivienda y el sector privado, se gestionó la entrega de 120 toneladas de materiales para iniciar formalmente la reconstrucción de la ciudad y el departamento del Valle del Cauca. De igual manera, se entregó maquinaria amarilla para las labores de reconstrucción.

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“Vamos a comenzar de inmediato los trabajos. No habrá cansancio, no habrá lugar para el descanso, solamente compromiso con Cali y el Valle del Cauca para resurgir y reconstruir entre todos a este departamento maravilloso”, detalló.

El mandatario anunció también un subsidio de $1.050.000, que será entregado de manera directa a la población afectada por el sismo durante tres meses, lo que quiere decir que recibirán $3.150.000 por parte del Gobierno nacional.

“Quiero que esto quede muy claro. El dinero llegará directamente a los afectados. Aquí no hay intermediarios. Directamente, los que estén inscritos recibirán su dinero”, precisó De la Espriella.

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