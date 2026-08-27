Se volcó un camión en la vía al Llano y dos personas quedaron atrapadas: así está el tráfico en el corredor vial

El volcamiento del vehículo de carga ocurrió en la madrugada del jueves 27 de agosto en la vía al Llano - crédito Coviandina

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El tráfico en la vía al Llano se vio afectado durante la madrugada del jueves 27 de agosto debido al volcamiento de un vehículo de carga a la altura del kilómetro 67+700, en el sentido Bogotá-Villavicencio.

El hecho dejó personas atrapadas y provocó la implementación de paso alterno en la carretera, según detalló la concesionaria Coviandina a través de sus canales oficiales a las 5:15 a. m.

Las autoridades desplegaron equipos de emergencia para atender el siniestro y realizar labores de rescate en la zona afectada.

Coviandina informó que la atención se centró en liberar a las personas que permanecían dentro del vehículo volcado, mientras se gestionaba el tráfico con restricciones parciales. El episodio obligó a implementar un sistema de paso alterno para no interrumpir completamente la movilidad entre Bogotá y Villavicencio.

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Coviandina señaló que el siniestro en la vía al Llano dejó personas atrapadas dentro del vehículo de carga - crédito @CoviandinaSAS/X

Esta medida busca mitigar el impacto en los usuarios, permitiendo el flujo controlado de vehículos mientras se llevan a cabo las maniobras de rescate y la remoción del camión accidentado.

El incidente ocurrió en el kilómetro 67+700, una zona donde frecuentemente se presentan condiciones complejas de tránsito. La concesionaria y las autoridades mantienen la recomendación de consultar canales oficiales antes de emprender el viaje, para obtener información actualizada sobre el estado de la vía.

Los equipos de emergencia continúan trabajando en el sitio para restablecer completamente el tránsito y garantizar la seguridad de quienes circulan por la zona.

A las 6:50 a. m., Coviandina detalló que “lograron extraer a las dos personas que se encontraban atrapadas, quienes no presentan lesiones de gravedad”. De igual manera, hasta el último informe se continúa con el paso alterno.

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Coviandina señaló que el siniestro en la vía al Llano dejó personas atrapadas dentro del vehículo de carga- crédito @CoviandinaSAS/X

Grave accidente en la vía al Llano

Un accidente en la vía al Llano complicó la circulación hacia la capital colombiana durante la madrugada del viernes 14 de agosto.

El choque entre un bus intermunicipal y un tractocamión a la altura del peaje Boquerón llevó a que el bus terminara fuera de la carretera, aunque no hubo heridos de gravedad según informaron las autoridades locales.

Las primeras horas del día sumaron más problemas a la movilidad. Un derrame de aceite en el sentido Bogotá–Villavicencio, ocasionado por una falla mecánica de un vehículo de carga en el kilómetro 5, obligó a cerrar de manera preventiva el paso en el punto de referencia 1+000.

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Personal especializado de la concesionaria Coviandina acudió al lugar para contener el derrame y garantizar la seguridad, pero el tránsito continuó restringido en ese sector y no se anunció una hora para la reapertura.

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Durante la mañana, el flujo de vehículos se mantuvo bidireccional entre los kilómetros 18+300 y 19+000. Las autoridades advirtieron sobre reducciones en el carril derecho en distintos tramos: entre los kilómetros 17+500 y 18+300, así como en el 43+250. Además, el carril derecho seguía cerrado en el kilómetro 36+500, mientras que en el túnel Quebrada Blanca el tránsito continuaba limitado a un solo carril.

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La atención al accidente en el k4+400 permitió habilitar dos carriles para la circulación en ambos sentidos, según la actualización de Coviandina a las 6:25 a.m. La concesionaria recomendó seguir las instrucciones de las autoridades y transitar con precaución por la zona afectada.

Mientras persistían los trabajos para restablecer la normalidad en la vía, los organismos encargados insistieron en la importancia de acatar las señalizaciones y restricciones temporales. La intervención urgente del personal técnico buscó minimizar riesgos para los conductores y facilitar la reapertura de los tramos afectados.

Las autoridades reiteraron que, aunque los incidentes no provocaron víctimas graves, el cumplimiento de las medidas de seguridad es fundamental para evitar nuevas complicaciones en este corredor vial estratégico.

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