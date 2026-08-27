Paloma Valencia lamentó la renuncia de Carolina Soto a la presidencia de la Cámara Colombiana de Infraestructura: “Una mujer excepcional”

“No tiene tachas políticas ni éticas”, afirma Paloma Valencia sobre Carolina Soto - crédito Colprensa - CCI

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La anulación de Carolina Soto a la presidencia de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) ha generado reacciones entre figuras políticas, como la exsenadora y excandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia.

La exdirigente expresó a los micrófonos de Caracol Radio, su pesar ante la salida de Soto y subrayó la importancia de su trayectoria profesional en diferentes entidades del país.

Valencia destacó que Soto “no tiene tachas políticas ni éticas”, y la describió como “una mujer excepcional, con una hoja de vida admirable”.

La exsenadora reconoció la relevancia de su paso por el Banco de la República, donde considera que Soto no solo demostró su capacidad técnica como economista, sino que también sirvió de referente para otras mujeres profesionales.

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“A mí me entristeció muchísimo cuando renunció al Banco de la República, donde no solamente mostraba sus capacidades como economista, sino que representaba a las mujeres”, señaló Valencia en declaraciones al medio citado.

Paloma Valencia resalta la trayectoria de Carolina Soto tras su renuncia a la CCI - crédito EFE

La salida de Soto de la CCI ocurre en un contexto en el que el sector de infraestructura atraviesa desafíos importantes. “Yo sí lamento que la Cámara Nacional de la Infraestructura y que los colombianos no podamos tener una mujer como esa liderando un gremio tan importante para este país”, afirmó Valencia.

El reconocimiento a la integridad y el desempeño profesional de Soto ha sido reiterado por figuras de distintos sectores. En su carrera, Carolina Soto ha ocupado cargos de alto nivel en el sector público y financiero, recibiendo elogios tanto por su gestión como por su compromiso.

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Su decisión de apartarse de la CCI ha abierto espacio a nuevas discusiones sobre el liderazgo femenino en el ámbito gremial y las perspectivas del sector en Colombia. La expectativa queda puesta en quién asumirá el reto de liderar la organización tras su partida.

Crisis en la Cámara Colombiana de Infraestructura tras la anulación del nombramiento de Carolina Soto

El proceso de selección de la nueva presidencia ejecutiva de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) ha derivado en una crisis interna tras el fallido nombramiento de Carolina Soto Losada. La elección de Soto fue aprobada por ocho miembros de la junta directiva, mientras que cuatro expresaron su desacuerdo.

Tras el anuncio, diversos representantes del sector advirtieron sobre la necesidad de replantear el mecanismo de selección, con el objetivo de evitar fracturas tanto en la relación con el gobierno de Abelardo de la Espriella como entre los propios afiliados.

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Carolina Soto Losada declinó el cargo y afirmó que el sector de infraestructura necesita trabajar de manera coordinada con el Estado - crédito @EspinosaRadio/X

La economista comunicó formalmente su decisión de declinar el cargo la mañana del miércoles 26 de agosto, a través de una carta dirigida a la Junta Directiva.

En el documento, Soto Losada expresó: “Ante la oposición que generó mi nombramiento como presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, he decidido declinar el ofrecimiento hecho por ustedes”.

Subrayó además la importancia de que el sector trabaje articuladamente con el Estado, indicando: “La Cámara representa un sector fundamental de la economía que necesita trabajar de forma coordinada con el Estado, esto es, con el gobierno nacional, las entidades territoriales y las empresas públicas”.

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Añadió que los desafíos del sector requieren unidad y grandeza. Al finalizar, enfatizó la relevancia de la autonomía privada y el respeto gubernamental: “Quiero llamar la atención sobre la importancia de la independencia de las decisiones del sector privado y del respeto del gobierno a las mismas”.

La transición en la presidencia de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) se realizará en febrero de 2026, garantizando continuidad institucional y diálogo con el Gobierno nacional - crédito Cámara Colombiana de la Infraestructura

En la noche del martes 25 de agosto, la Junta Directiva de la CCI anuló la designación de Soto apenas horas después de haberla oficializado para asumir el cargo el primero de septiembre.

Según reportó Valora Analitik, la decisión respondió al malestar manifestado tanto por el Ejecutivo como por sectores internos del gremio, quienes objetaron la elección de la excodirectora del Banco de la República. Fuentes consultadas señalaron que la revocatoria se decidió prácticamente por unanimidad en la reunión convocada por la CCI.

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Múltiples fuentes gremiales confirmaron a Portafolio que el episodio generó divisiones internas y objeciones de quienes consideran esencial mantener una interlocución fluida con el Ejecutivo, principal cliente del sector a través de entidades como Invías y la ANI.