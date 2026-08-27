Colombia

Departamentos petroleros ratificaron la postulación de Ricardo Rodríguez Yee para la Junta Directiva de Ecopetrol: de quién se trata

El directivo ya definió cinco escándalos de corrupción para someterlos a revisión forense y trasladar los hallazgos a los organismos de control

Gobernadores ratificaron a Ricardo Rodríguez Yee para integrar la Junta Directiva de Ecopetrol - crédito Reuters/Ricardo Rodríguez Yee/LinkedIN
Gobernadores ratificaron a Ricardo Rodríguez Yee para integrar la Junta Directiva de Ecopetrol - crédito Reuters/Ricardo Rodríguez Yee/LinkedIN
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Los nueve gobernadores de departamentos productores de petróleo ratificaron a Ricardo Rodríguez Yee como su candidato en la junta directiva de Ecopetrol, una decisión formalizada ante el Ministerio de Hacienda el miércoles 26 de agosto de 2026 y que incide de manera directa en la continuidad de la auditoría forense sobre cinco casos de presunta corrupción en la estatal.

La definición llegó después de un giro en menos de 72 horas. Una comunicación previa del 21 de agosto advertía que los mandatarios no pensaban ratificarlo y que, en su lugar, respaldarían a Maritza Martínez, exmagistrada del Consejo Nacional Electoral (CNE) y esposa del exgobernador del Meta Luis Carlos Torres Rueda.

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La carta más reciente, fechada el 24 de agosto y firmada por completo solo después, dejó sin efecto ese primer movimiento. El documento señala que los gobernadores decidieron ratificar de manera formal a Rodríguez Yee para integrar la junta directiva durante el período institucional vigente de 2025 a 2029.

El directivo ya definió cinco escándalos de corrupción para someterlos a revisión forense y trasladar los hallazgos a los organismos de control - crédito Luisa González/Reuters
El directivo ya definió cinco escándalos de corrupción para someterlos a revisión forense y trasladar los hallazgos a los organismos de control - crédito Luisa González/Reuters

“Dando alcance a nuestra comunicación del pasado 21 de agosto, en atención a la comunicación del 20 de agosto de 2026, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo primero del artículo 5 de la Ley 1118 de 2006, los Gobernadores de los Departamentos productores de hidrocarburos explotados por Ecopetrol S.A., en ejercicio de las facultades y responsabilidades que dicha disposición les confiere, hemos decidido ratificar de manera formal al señor Ricardo Rodríguez Yee como candidato en el renglón octavo de la plancha para integrar la Junta Directiva en el ejercicio del periodo institucional actualmente vigente de 2025 a 2029”, puntualiza la misiva.

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Los mandatarios que intervienen en este trámite pertenecen a Arauca, Boyacá, Casanare, Huila, Meta y Santander. La comunicación fue radicada hacia las 5:30 p.m. en la cartera de Hacienda y este jueves 27 de agosto debía presentarse también en Ecopetrol para avanzar en la elaboración de planchas y la convocatoria de la próxima asamblea de la empresa, informó El Tiempo.

La ratificación evita un cambio en el comité de auditoría de la estatal

La Procuraduría sostuvo que una sanción de la SIC contra Ecopetrol, Cenit y Ocensa podría ser anulada en la justicia por fallas de motivación y procedimiento - crédito Procuraduría General de la Nación
La ratificación evita un cambio en el comité de auditoría de la estatal - crédito Procuraduría General de la Nación

Rodríguez Yee no solo cuenta con el respaldo del nuevo presidente de la junta de Ecopetrol, el exministro Luis Felipe Henao, sino también con un guiño del gobierno de Abelardo de la Espriella. Ese apoyo resultó decisivo para revertir la intención inicial de apartarlo.

Fuentes de la estatal explicaron al diario que una salida abrupta de Rodríguez Yee habría frenado la auditoría y, además, habría dejado a la junta sin el experto financiero del comité de auditoría que reporta ante la Bolsa de Valores de Nueva York. Por esa razón, hoy preside el Comité de Auditoría y Riesgos y el Comité de Negocios.

La permanencia del directivo también evitaba, según esas mismas fuentes, que el Gobierno De la Espriella tuviera que mantener en la junta a uno de los integrantes identificados con el petrismo que aún permanecen en ese órgano.

Con el respaldo de Henao, Rodríguez Yee ya definió cinco escándalos de corrupción para someterlos a revisión forense y trasladar los hallazgos a los organismos de control, según el medio citado.

La auditoría forense alcanzará negocios y nombramientos bajo la gestión de Ricardo Roa

Entre los asuntos que serán revisados están los negocios de Termomorichal I y II y el de Gaxi. Por este último, la Fiscalía General de la Nación investiga a Ricardo Roa por tráfico de influencias relacionado con la adquisición de su apartamento 901.

Retrato artístico de Verónica Alcocer con el logotipo de Ecopetrol de fondo - crédito
La auditoría forense de Ecopetrol incluye audios que mencionan a Verónica Alcocer y a dos catalanes cercanos a su entorno - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La auditoría también indagará la presunta injerencia de la exprimera dama Verónica Alcocer y de alias el bachiller o Jorge A., descrito en la investigación como un contratista con influencia en Santander y Norte de Santander que habría pagado por dos vicepresidencias y varios cargos en el Grupo Ecopetrol.

La ratificación de Rodríguez Yee coincide con los despidos de varios vicepresidentes y altos funcionarios de la empresa que pertenecían a la era de Ricardo Roa. El Tiempo informó que entre las salidas están las cabezas de Hocol, Cenit y Ecopetrol Brasil.

Roa también afronta un proceso penal por presunta violación de topes electorales en la campaña Petro Presidente 2022-2026. En ambos expedientes se ha declarado inocente, aunque en el caso de los topes electorales su defensa estuvo explorando un preacuerdo con el ente acusador.

La misma información precisa que la designación del candidato de los departamentos productores de petróleo no tiene relación con la Federación Nacional de Departamentos (FND). De acuerdo con lo reportado, varios medios atribuyeron ese trámite de manera errónea a la FND, aunque esa entidad no interviene en esta postulación.

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