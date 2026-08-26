Colombia

Toro suelto causó pánico en las calles del municipio de Remedios, en Antioquia: todo quedó en video

El animal embistió varias motocicletas antes de ser atrapado por la comunidad y la policía

El martes en Remedios, Antioquia, la tranquilidad habitual se vio alterada cuando un toro escapó de una finca y causó daños y pánico al recorrer varias calles del casco urbano. El animal embistió motocicletas y obligó a ciudadanos y autoridades a actuar rápidamente para contenerlo, en un episodio que rápidamente se viralizó en redes sociales - crédito Lore Rivera / Facebook

Guardar

El caos se apoderó de Remedios cuando un toro desató pánico y daños en pleno casco urbano. La tarde del martes 25 de agosto, los gritos de alerta rompieron la rutina y las calles del municipio antioqueño se convirtieron en escenario de una persecución tan inesperada. Motocicletas derribadas, vecinos corriendo y la tensión en aumento marcaron esa jornada singular.

Los hechos iniciaron cuando el animal, según la Alcaldía de Remedios, habría logrado escapar de una finca cercana y llegó hasta el sector de la calle Piedras Blancas. En redes sociales, el mensaje fue inmediato: “Atención pueblo. Acaba de aparecer un toro en el sector Piedras Blancas, al parecer se pudo haber escapado de alguna finca. Si alguien lo reconoce o sabe quién es el dueño, por favor avisarle para que pueda ir a recogerlo y evitar cualquier inconveniente. Ayúdenos compartiendo para que llegue rápidamente a su propietario”.

PUBLICIDAD

El toro y el pánico en las calles

La escena fue captada en varios videos que circularon rápidamente en redes sociales. El toro, tras deambular por las calles, se detuvo ante la entrada de un establecimiento comercial, observó a su alrededor y, de repente, embistió contra un grupo de motocicletas parqueadas, haciendo que saltaran por los aires. Los testigos, entre risas nerviosas y gritos, buscaron refugio en casas y negocios cercanos mientras otros huyeron a pie para esquivar al animal.

Un toro desató el caos en pleno centro de Remedios tras lograr escapar de una finca cercana y sembrar el miedo entre peatones y comerciantes. La persecución terminó sin personas lesionadas, aunque sí con daños materiales y la búsqueda activa del propietario del animal por parte de la alcaldía - crédito Lore Rivera / Facebook

En cuestión de minutos, la presencia del toro se volvió viral. Las imágenes mostraron a ciudadanos y policías colaborando para impedir que el animal causara más estragos. Un campesino del sector, valiéndose de un lazo, logró colocarle una cuerda en el cuello, mientras que entre varias personas intentaron sujetarlo y amarrarlo a un poste.

PUBLICIDAD

Durante el forcejeo para mantener al toro bajo control, el animal reaccionó con furia y atacó con fuerza, lo que obligó a quienes presenciaban la escena a retirarse rápidamente del lugar.

Respuesta de las autoridades y búsqueda del dueño

La intervención de la comunidad y la policía permitió finalmente calmar al animal y trasladarlo a un lugar seguro. Ninguna persona resultó lesionada, aunque el saldo incluyó al menos una decena de motocicletas dañadas. Según el reporte oficial, tampoco hubo daños de gravedad en establecimientos comerciales.

La administración municipal también advirtió que el propietario deberá hacerse responsable por los daños ocasionados durante el incidente. En palabras de uno de los mensajes institucionales.

La tarde del martes, un toro suelto convirtió las calles de Remedios en escenario de tensión y confusión, al embestir motocicletas y provocar la huida de quienes lo encontraban a su paso. La situación fue controlada tras varios minutos, gracias a la intervención conjunta de habitantes y uniformados - crédito Lore Rivera / Facebook

El episodio y su eco en la comunidad

El susto se transformó en anécdota colectiva y hasta en superstición popular. El número del toro, convertido en tema de conversación, pronto fue usado por algunos habitantes para jugar el chance, una costumbre muy extendida en Colombia, donde cualquier suceso puede volverse sinónimo de buena suerte.

En redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar. Algunos usuarios opinaron: “Le debieran de cobrar los daños de la moto al de blanco que provoca al toro”, mientras que otros bromeaban sobre la destreza del animal: “Nadie le quiso hacer competencia, creo que Remedios ya tiene el campeón de farmear aura”.

En algunas personas, la escena recordó a algunos la tradicional celebración de encierros en Pamplona, España, aunque en esta ocasión, la carrera fue totalmente improvisada y sin organización previa.

Los gritos de alerta resonaron en Remedios cuando un toro irrumpió en las calles del municipio, persiguiendo personas y golpeando vehículos estacionados. El incidente, que fue registrado en video por vecinos, puso en evidencia la rápida reacción de la comunidad y la policía local para evitar consecuencias mayores - crédito Lore Rivera / Facebook

Control del animal y cierre del incidente

El incidente concluyó después de varios minutos gracias a la colaboración entre vecinos y autoridades. Mientras se ejecutaban las maniobras para reducir al animal, las autoridades cerraron el tránsito en las calles afectadas para evitar más riesgos y garantizar la seguridad de los habitantes.

La búsqueda del propietario continúa, con la esperanza de evitar que hechos similares se repitan además de dar reparación pago a las motocicletas afectadas.

Temas Relacionados

Remedios, AntioquiaToro en las callesVideo viralRedes socialesColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Jerome Sanabria explicó por qué según ella “perdimos millones de colombianos”, con la aprobación de la reforma pensional por parte de la Corte Constitucional

La activista y creadora de contenido aseguró que la alta corte “aprobó la reforma pensional de Gustavo Petro”, y lo calificó como “terrible”

Jerome Sanabria explicó por qué según ella “perdimos millones de colombianos”, con la aprobación de la reforma pensional por parte de la Corte Constitucional

Para el partido de Colombia vs. México, el primero después de la Copa Mundial de la FIFA, ya se vendieron 50.000 entradas

La Tricolor enfrentará además a Paraguay y Perú en la triple fecha de partidos amistosos programada por FIFA entre septiembre y octubre

Para el partido de Colombia vs. México, el primero después de la Copa Mundial de la FIFA, ya se vendieron 50.000 entradas

Gustavo Petro arremetió contra Abelardo de la Espriella por propuesta de reducir el Estado: “Es un suicidio”

El exjefe de Estado aseguró que la iniciativa de Abelardo de La Espriella impactaría la estructura institucional y advirtió que el ajuste se traduciría en menos personal y capacidades en seguridad, tribunales y colegios oficiales

Gustavo Petro arremetió contra Abelardo de la Espriella por propuesta de reducir el Estado: “Es un suicidio”

Abelardo De La Espriella reafirmó que construirá megacárceles en Colombia: “Mantengo intacto mi compromiso”

Durante el acto de reconocimiento de la nueva cúpula militar, el mandatario instruyó al coronel Daniel Gutiérrez a recuperar el mando en los penales, y advirtió que habrá salidas del Ejecutivo si no hay avances

Abelardo De La Espriella reafirmó que construirá megacárceles en Colombia: “Mantengo intacto mi compromiso”

Defensoría del Pueblo solicitó al Icbf aclarar el retiro de la palabra “niña” del lenguaje institucional y la entidad respondió: “No pretende borrar a las niñas”

La Defensoría del Pueblo enfatizó que el lenguaje cumple un papel fundamental en la visibilización de grupos históricamente discriminados

Defensoría del Pueblo solicitó al Icbf aclarar el retiro de la palabra “niña” del lenguaje institucional y la entidad respondió: “No pretende borrar a las niñas”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Jorge Barón regañó a Kris R. por su canción ‘Gamina’: “Muchas groserías y no se le entiende nada”

Jorge Barón regañó a Kris R. por su canción ‘Gamina’: “Muchas groserías y no se le entiende nada”

El cantante Nelson Velásquez, involucrado en la parranda vallenata en cárcel de Itagüí, aclaró su relación con Gustavo Petro: “Respete mi nombre y mi trayectoria”

Iván Marín aclaró su relación con Lina Tejeiro tras roces en ‘MasterChef Celebrity’: “No creo que haya sido tan fuerte”

Alexa Torrex confesó que se siente atraída por mujeres desde los 16 años y que Beba de la Cruz “está enamorada” de ella

Katty Osorio, expareja de Andrés Sandoval, desmintió declaraciones del actor sobre proceso de custodia y visitas y aclaró condiciones impuestas por la justicia

Deportes

Para el partido de Colombia vs. México, el primero después de la Copa Mundial de la FIFA, ya se vendieron 50.000 entradas

Para el partido de Colombia vs. México, el primero después de la Copa Mundial de la FIFA, ya se vendieron 50.000 entradas

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali - EN VIVO Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del clásico de verdes en el Atanasio Girardot

Así se jugará la fecha 8 de la Liga BetPlay: incluye partidazo en Barranquilla entre Junior y Santa Fe

River Plate vs. Santa Fe Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Cardenal

Selección Colombia Femenina sub-20 tendrá dos días de viaje para llegar a la sede del Mundial: podría perder una jugadora para la primera fecha 