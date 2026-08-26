Por tratar de apagar el incendio de un camión, policías terminaron incautando cuatro toneladas de marihuana en el Valle del Cauca

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En medio de la atención de una emergencia, las autoridades terminaron llevándose una sorpresa mayúscula luego de descubrir un cargamento de cerca de cuatro toneladas de marihuana tras el incendio de un bus de transporte público en el corregimiento de Villagorgona, municipio de Candelaria (Valle del Cauca).

El hallazgo se produjo después de que efectivos de la Policía Nacional y el Cuerpo Voluntario de Bomberos respondieran a un llamado de emergencia para sofocar el fuego que consumía el vehículo en una zona conocida como el callejón El Tronco.

Una vez extintas las llamas, la inspección reveló más de 150 costales llenos de marihuana ocultos dentro del bus, y de paso dejó al descubierto una modalidad de transporte de estupefacientes que pretendía pasar desapercibida bajo la apariencia de un servicio público legal.

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De acuerdo con lo que señaló en declaraciones a medios el brigadier general Herbert Benavidez, comandante de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, la reacción coordinada entre los organismos de socorro, la ciudadanía y la Policía permitió no solo evitar una tragedia por el incendio, y también se asestó un golpe importante a las finanzas de las estructuras criminales que operan en el suroccidente del país.

Todo el cargamento fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras avanzan las pesquisas con el fin de rastrear la procedencia y el destino final de la marihuana incautada.

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Las autoridades también buscan identificar a los responsables vinculados a la propiedad y conducción del vehículo incendiado.

La Policía hizo un llamado a la ciudadanía para que aporte información relevante a través de las líneas contra el crimen 3213945156, la línea de emergencia 123 o el número 156 de la Red de Cooperantes. Se garantiza completa confidencialidad a quienes colaboren en el proceso investigativo.