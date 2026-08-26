Colombia

Por culpa de los incendios forestales en Tolima subiría el precio del tamal en Bogotá: esta es la razón

Este elemento esencial es vital para el resultado final de uno de los platillos más tradicionales entre locales y foráneos en la capital del país, pero debido a la crisis ambiental podría salir más caro

- créditos Gobernación del Tolima / Facebook | archivo Colprensa
Los productores señalaron que se tendrán que meter la mano al bolsillo y esto se reflejará en los precios finales - créditos Gobernación del Tolima / Facebook | archivo Colprensa
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El tradicional tamal bogotano podría experimentar un aumento de precio en los próximos días debido a la escasez y al incremento en el valor de las hojas utilizadas para su preparación.

¿El motivo? La emergencia por cuenta de los incendios forestales que afectan al departamento del Tolima y, con ello, a productores y comerciantes del sector que alertaron por el disparo en los precios que se podría experimentar a raíz del costo de este insumo, esencial para envolver el tamal antes de su cocción, y que hasta el momento ha subido hasta un 70% en las últimas semanas.

Durante una visita a la plaza de San Martín de Mendoza, en el centro de Bogotá, los vendedores explicaron que conseguir hojas de popocho o cachaco —las más buscadas para envolver tamales— se ha vuelto una tarea difícil, así lo reveló El ojo de la noche.

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Según Diego Prada, representante del gremio tamalero, “ya vamos en un más de un 70% del incremento. Hace 40 días un rollo de hoja estaba en un precio de $18.000. Hoy o ayer, que era el mercado, estuvo a $30.000 o $35.000 pesos”, le explicó a Noticias Caracol.

Tamal colombiano
La hoja es un elemento infaltable para la preparación del tamal - crédito Colprensa

Sin la hoja se pierde de la magia del tamal

El aumento representa un fuerte impacto para los productores, especialmente quienes elaboran grandes volúmenes, ya que las hojas son indispensables para cada unidad.

“Uno entiende que el Tolima en este momento está en llamas. Entonces: el viento, el verano, los incendios; no hay hoja, no hay para el producto. Ese es el problema”, según Prada, al atribuir la situación a la emergencia ambiental departamento ubicado en el centro del país.

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La escasez de hojas no solo encarece el producto, sino que reduce la calidad del material disponible. Los comerciantes reportan que parte de las hojas que llegan a Bogotá están dañadas por la situación en el campo, lo que obliga a usar más cantidad para envolver cada tamal.

“El tamal no lleva hoja para que se vea grande. Cuando el tamal lleva mucha hoja, al productor le da pérdida”, explicó un fabricante. al mismo medio. En ocasiones, es necesario colocar una segunda hoja para asegurar el correcto envuelto del producto, lo que incrementa aún más los costos.

Los tamales en Bogotá son considerados una tradición, y acompañan eventos familiares como reuniones y fiestas, además de ser uno de los infaltables en época decembrina - crédito archivo Colprensa
Los tamales en Bogotá son considerados una tradición, y acompañan eventos familiares como reuniones y fiestas, además de ser uno de los infaltables en época decembrina - crédito archivo Colprensa

Mientras tanto, los productores venden el tamal para negocio entre $4.000 y $4.500, pero con el alza en el precio de las hojas, el valor de venta al público podría ubicarse entre $5.000 y $6.000 por unidad, un aumento de al menos $1.000. Esto impactará a los consumidores, especialmente a quienes compran tamales con frecuencia durante los fines de semana.

La crisis ambiental ha provocado autoridades declararan la calamidad pública desde el 13 de agosto de 2026. En ese momento, se contabilizaban 38 incendios activos en dieciséis municipios y más de 20.000 hectáreas de vegetación, bosques, pastos y cultivos destruidos. Además de la afectación directa en la producción de hojas, los incendios han perjudicado a cultivos de plátano, café y aguacate, así como a la ganadería, agravando la situación de los productores rurales.

Balance de los incendios en Colombia

Colombia enfrenta una nueva emergencia por incendios forestales que mantiene activos 18 focos en distintas regiones del país. Según informó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) la mañana del miércoles 26 de agosto de 2026, el reporte nacional con corte a las 9:30 a. m. precisa que los departamentos de Tolima, Nariño, Valle del Cauca y Cundinamarca presentan la mayor concentración de estos eventos, mientras que solo dos incendios han sido controlados.

La región de Tolima concentra el mayor número de emergencias, con diez incendios activos. Los puntos críticos se distribuyen en zonas rurales como Suárez, San Luis, Armero, Coello, Guamo, Ambalema, Ataco, Lérida, Rovira y Purificación.

La entidad señaló que en sectores como Cerro Las Mercedes, veredas Jaguaflor, Santa Isabel y Maracaibo, las llamas han complicado el acceso y la respuesta, motivo por el cual el despliegue de recursos aéreos y terrestres se ha intensificado.

En Nariño se reportan cinco incendios activos en áreas como La Florida, Linares, Cumbal, El Tambo y San Pablo. El balance nacional, difundido por Infobae, detalla que estas emergencias afectan principalmente a veredas y corregimientos, dificultando las labores de control por parte de los organismos de socorro.

Por su parte, Valle del Cauca enfrenta un incendio en el corregimiento de Tenerife, en El Cerrito, mientras que Cundinamarca registra dos focos, uno en Viotá y otro en el Fuerte Militar de Tolemaida, municipio de Nilo.

La Ungrd compartió el balance de los incendios en Colombia con corte a las 9:30 a. m. del miércoles 26 de agosto de 2026 - crédito @UNGRD/X
La Ungrd compartió el balance de los incendios en Colombia con corte a las 9:30 a. m. del miércoles 26 de agosto de 2026 - crédito @UNGRD/X

En cuanto a las capacidades desplegadas, el informe destaca la intervención coordinada de aeronaves y personal en tierra en Tolima.

Las operaciones aéreas incluyen dos AT-802 y un UH-60 de la Policía Nacional, un HUEY, un UH-60 y un RANGER de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), un MI-17 contratado por el Ejército y un AS 350 de la Gobernación del Tolima. El trabajo en superficie involucra a Bomberos, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Policía Nacional, la Gobernación, la FAC, BIADE y la Defensa Civil.

El balance también confirmó la extinción de dos incendios: uno en el corregimiento El Ejido, municipio de Policarpa (Nariño), y otro en la vereda Cofradía Gallegos, municipio de Venadillo (Tolima).

El llamado de las autoridades es a extremar precauciones y reportar oportunamente cualquier nuevo foco, ya que la temporada seca y las altas temperaturas incrementan el riesgo de propagación rápida de las llamas.

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