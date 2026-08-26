Nequi suspenderá siete servicios por una actualización tecnológica: cuáles estarán restringidos

Nequi suspenderá temporalmente siete servicios entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre de 2026 por una actualización tecnológica vinculada a su transición operativa frente a Bancolombia - cortesía Nequi

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Nequi suspenderá temporalmente siete servicios entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre de 2026 por una actualización tecnológica ligada a su transición operativa e independiente frente a Bancolombia, una pausa que afectará transferencias, pagos, remesas y otros movimientos en franjas horarias específicas, pero no implicará el retiro de fondos ni un cierre general de la aplicación.

La interrupción más temprana será la de transferencias a otros bancos por ACH, que no estarán disponibles de 4:50 p. m. a 6:30 p. m. del 31 de agosto. La última afectación llegará con PayPal, entre 3:00 a. m. y 4:00 a. m. del 1 de septiembre.

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Los demás servicios de la plataforma seguirán operando con normalidad y los usuarios no tendrán que hacer trámites adicionales. La compañía indicó que las funciones se restablecerán apenas termine cada ventana de mantenimiento.

Siete operaciones tendrán cortes en horarios distintos

Las transferencias de Nequi a otros bancos por ACH estarán suspendidas entre las 4:50 p. m. y las 6:30 p. m. del 31 de agosto - crédito Nequi

El esquema no será uniforme. Cada servicio tendrá su propio horario de suspensión entre la noche del 31 de agosto y la madrugada del 1 de septiembre.

Las operaciones por Bre-B se interrumpirán de 10:00 p. m. a 1:30 a. m.. Los pagos y recargas por PSE estarán suspendidos de 11:00 p. m. a 12:00 a. m..

Las transferencias de Nequi a Bancolombia dejarán de funcionar de 11:50 p. m. a 1:30 a. m.. En ese mismo lapso tampoco estará disponible Plata al toque.

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Las remesas tendrán la ventana más larga: de 11:00 p. m. a 3:00 a. m.. Después se sumará la pausa de PayPal, que cerrará la secuencia de mantenimientos entre las 3:00 a. m. y las 4:00 p. m..

De acuerdo con la información difundida por Nequi, la medida responde a trabajos de mantenimiento y actualización de la plataforma. La empresa explicó que esos horarios fueron definidos como los de menor uso para cada servicio, a partir de un análisis transaccional orientado a afectar lo menos posible a los usuarios.

Transferir entre cuentas Nequi y usar la tarjeta Visa seguirá siendo posible

Las transferencias de Nequi a Bancolombia y la función Plata al toque dejarán de funcionar de 11:50 p. m. a 1:30 a. m. - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae)

La suspensión no abarcará toda la billetera digital. Pasar dinero entre cuentas Nequi sí estará habilitado durante la jornada de mantenimiento.

También continuará disponible el uso de la tarjeta Visa de la plataforma. Esa precisión acota el alcance real de la actualización: los cortes se concentrarán en siete funciones puntuales y no en la operación total del ecosistema.

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La publicación también señaló que no será necesario retirar el dinero antes de la suspensión, porque los fondos permanecerán en las cuentas. Si un usuario necesita efectivo durante esas horas, podrá acudir a cajeros automáticos y corresponsales autorizados de Bancolombia, según las condiciones de cada servicio.

Nequi, que según la propia plataforma cuenta con 27 millones de usuarios en Colombia, recomendó revisar los horarios y anticipar las transacciones que coincidan con las franjas afectadas. La compañía informó además que prepara su plataforma para manejar cerca de 80 millones de transacciones diarias hacia fin de año.

Nequi empezará a operar como compañía de financiamiento desde el 1 de septiembre

Nequi anunció que desde el 1 de septiembre operará como Nequi S.A. Compañía de Financiamiento dentro del Grupo Cibest - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Nequi anunció que desde el 1 de septiembre pasará a operar como Nequi S.A. Compañía de Financiamiento dentro del Grupo Cibest, el nuevo nombre del antiguo Grupo Bancolombia. Según lo comunicado por la empresa, el cambio es administrativo y regulatorio y no modificará la experiencia de uso, los servicios ni los costos para los usuarios.

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La entidad informó que la app seguirá funcionando igual y que se mantendrán las mismas condiciones para los servicios gratuitos y para el uso de cajeros y corresponsales de Bancolombia. También indicó que no se requerirá ningún trámite por parte de los clientes.

Con la transformación, la nueva compañía quedará bajo la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia y los fondos continuarán amparados por el seguro de depósito de Fogafin. Nequi alertó sobre posibles intentos de fraude y recordó que solo se comunica por canales oficiales: su aplicación, su página web y redes sociales verificadas.

Para consultas, la empresa habilitó el sitio www.nequi.com.co/independencia y mantendrá activos sus canales de atención habituales, incluida la línea telefónica, el chat en línea y el botón de ayuda dentro de la app.

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