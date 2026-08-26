Colombia

Motociclista grabó su propio intento de fuga de la Policía y la particular manera en que un agente la detuvo

El video generó numerosos mensajes de apoyo y admiración a los policías que realizaron el procedimiento

La caída de una motociclista tras una arriesgada maniobra policial, captada en video, desató controversia en redes por el procedimiento empleado y la reacción de la creadora de contenido girlbiker_ al intentar evadir un control vial - crédito girlbiker_ / TikTok

Guardar

Un episodio de máxima tensión vial involucró a dos policías en motocicleta y a la creadora de contenido girlbiker_, quien se negó a acatar la orden de detenerse durante un control policial. La situación, que quedó grabada en video, muestra a la mujer acelerando para evadir a los uniformados que iban tras ella en otra moto.

En las imágenes, uno de los agentes tomó la decisión de aproximarse peligrosamente hasta alcanzar la motocicleta de la conductora. En ese instante, el patrullero que iba como pasajero extendió la mano e intentó apagar el vehículo, logrando quitar la llave. Esta maniobra provocó que la motociclista perdiera el control y cayera sobre la vía.

PUBLICIDAD

El video se difundió rápidamente en redes sociales, donde la reacción de los usuarios no se hizo esperar. Uno de los comentarios más destacados apuntaba: “Ella tenía mucha fe en que se le iba a volar a una 650cc”. Otros internautas defendieron la actuación policial al sostener: “¿Qué es lo errado en el procedimiento? Los policías mostraron destreza. Una persona que evade un retén incurre en una falta a una obligación de carácter legal. Las cosas como son”.

Mujer trató de huir en moto de la policía - crédito girlbiker_ / TikTok
Mujer trató de huir en moto de la policía - crédito girlbiker_ / TikTok

El debate en línea también incluyó críticas a la forma en que los agentes actuaron. “Ella escapa generando una persecución y la maniobra peligrosa fue del policía?”, cuestionó un usuario. Otro agregó: “Aunque fue una maniobra ilegal y peligrosa, hay que respetar las normas señora y andar con los documentos al día”.

PUBLICIDAD

Según informó la mujer, la controversia surgió mientras transitaba en moto por la vía Bogotá - Villavicencio. En sus redes sociales, relató el episodio ocurrido en el retén policial, donde compartió imágenes del momento en el que se detuvo y entregó los documentos de su vehículo.

“No todo fue fuga, si el policía en el momento no me hubiera agredido, estaría igual entregando mis papeles, para eso tengo todo en regla como huir sin algún motivo”, escribió la conductora. La mujer también criticó la actuación de las autoridades: “Esto fue en la vía de Bogotá-villao, lugares donde la policía molesta hasta porque tengas una llanta lisa, así que no deberían hablar sin contexto y menos decir cosas que no son cuando ni saben lo que hay detrás de un video”.

La presunta agresión de un policía a una motociclista en la vía Bogotá - Villavicencio desató una ola de comentarios en redes sociales, después de que la propia mujer denunciara que fue golpeada en la cabeza en un retén. Según su relato, la reacción del uniformado la llevó a acelerar y alejarse del control policial, escena que quedó registrada en varios videos difundidos por ella misma - crédito girlbiker_ /TikTok

En otro video, la implicada agregó detalles sobre la reacción de los uniformados. “Acá les subo una parte, cuando les iba parar en el retén que bajé velocidad, un policía pensó que me le iba a volar y me pegó un puño en la cabeza. Por ese motivo aceleré y el retén estaba en plena curva, cosas que los policías no deberían hacer”, manifestó.

El caso ha puesto en discusión las consecuencias legales tanto para conductores como para agentes. En Colombia, evadir un retén de policía o un control de tránsito en moto implica sanciones severas. La ley establece que la multa por la infracción cometida se duplica si se comprueba la huida, tal como indica el artículo 130 del Código Nacional de Tránsito.

Las autoridades pueden identificar la placa del vehículo y generar el comparendo correspondiente incluso después del hecho. Si la fuga busca evitar una prueba de embriaguez, las sanciones pueden agravarse, incluyendo la suspensión de la licencia e incluso procesos penales si se pone en riesgo a terceros.

La detención de una motociclista en un retén policial sobre la vía Bogotá - Villavicencio generó controversia tras difundirse videos donde la mujer muestra cómo se detuvo para entregar sus documentos. El episodio, registrado por ella misma, abrió debate sobre el procedimiento de los agentes y las reacciones posteriores que desencadenaron la denuncia pública - crédito girlbiker_ / TikTok

Por otra parte, un policía que golpea a un ciudadano en un puesto de control incurre en falta disciplinaria muy grave y posible delito por abuso de autoridad. La Procuraduría puede imponer sanciones de hasta 17 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos, además de iniciar investigaciones internas y suspensiones inmediatas.

Hasta el momento, no existe una versión oficial de la policía ni se ha difundido el video que confirmaría la agresión denunciada.

Temas Relacionados

Video viralPersecuciónPolicía NacionalMotocicletaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Jerome Sanabria explicó por qué según ella “perdimos millones de colombianos”, con la aprobación de la reforma pensional por parte de la Corte Constitucional

La activista y creadora de contenido aseguró que la alta corte “aprobó la reforma pensional de Gustavo Petro”, y lo calificó como “terrible”

Jerome Sanabria explicó por qué según ella “perdimos millones de colombianos”, con la aprobación de la reforma pensional por parte de la Corte Constitucional

Para el partido de Colombia vs. México, el primero después de la Copa Mundial de la FIFA, ya se vendieron 50.000 entradas

La Tricolor enfrentará además a Paraguay y Perú en la triple fecha de partidos amistosos programada por FIFA entre septiembre y octubre

Para el partido de Colombia vs. México, el primero después de la Copa Mundial de la FIFA, ya se vendieron 50.000 entradas

Gustavo Petro arremetió contra Abelardo de la Espriella por propuesta de reducir el Estado: “Es un suicidio”

El exjefe de Estado aseguró que la iniciativa de Abelardo de La Espriella impactaría la estructura institucional y advirtió que el ajuste se traduciría en menos personal y capacidades en seguridad, tribunales y colegios oficiales

Gustavo Petro arremetió contra Abelardo de la Espriella por propuesta de reducir el Estado: “Es un suicidio”

Abelardo De La Espriella reafirmó que construirá megacárceles en Colombia: “Mantengo intacto mi compromiso”

Durante el acto de reconocimiento de la nueva cúpula militar, el mandatario instruyó al coronel Daniel Gutiérrez a recuperar el mando en los penales, y advirtió que habrá salidas del Ejecutivo si no hay avances

Abelardo De La Espriella reafirmó que construirá megacárceles en Colombia: “Mantengo intacto mi compromiso”

Defensoría del Pueblo solicitó al Icbf aclarar el retiro de la palabra “niña” del lenguaje institucional y la entidad respondió: “No pretende borrar a las niñas”

La Defensoría del Pueblo enfatizó que el lenguaje cumple un papel fundamental en la visibilización de grupos históricamente discriminados

Defensoría del Pueblo solicitó al Icbf aclarar el retiro de la palabra “niña” del lenguaje institucional y la entidad respondió: “No pretende borrar a las niñas”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Jorge Barón regañó a Kris R. por su canción ‘Gamina’: “Muchas groserías y no se le entiende nada”

Jorge Barón regañó a Kris R. por su canción ‘Gamina’: “Muchas groserías y no se le entiende nada”

El cantante Nelson Velásquez, involucrado en la parranda vallenata en cárcel de Itagüí, aclaró su relación con Gustavo Petro: “Respete mi nombre y mi trayectoria”

Iván Marín aclaró su relación con Lina Tejeiro tras roces en ‘MasterChef Celebrity’: “No creo que haya sido tan fuerte”

Alexa Torrex confesó que se siente atraída por mujeres desde los 16 años y que Beba de la Cruz “está enamorada” de ella

Katty Osorio, expareja de Andrés Sandoval, desmintió declaraciones del actor sobre proceso de custodia y visitas y aclaró condiciones impuestas por la justicia

Deportes

Para el partido de Colombia vs. México, el primero después de la Copa Mundial de la FIFA, ya se vendieron 50.000 entradas

Para el partido de Colombia vs. México, el primero después de la Copa Mundial de la FIFA, ya se vendieron 50.000 entradas

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali - EN VIVO Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del clásico de verdes en el Atanasio Girardot

Así se jugará la fecha 8 de la Liga BetPlay: incluye partidazo en Barranquilla entre Junior y Santa Fe

River Plate vs. Santa Fe Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Cardenal

Selección Colombia Femenina sub-20 tendrá dos días de viaje para llegar a la sede del Mundial: podría perder una jugadora para la primera fecha 