Motociclista grabó su propio intento de fuga de la Policía y la particular manera en que un agente la detuvo

La caída de una motociclista tras una arriesgada maniobra policial, captada en video, desató controversia en redes por el procedimiento empleado y la reacción de la creadora de contenido girlbiker_ al intentar evadir un control vial - crédito girlbiker_ / TikTok

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Un episodio de máxima tensión vial involucró a dos policías en motocicleta y a la creadora de contenido girlbiker_, quien se negó a acatar la orden de detenerse durante un control policial. La situación, que quedó grabada en video, muestra a la mujer acelerando para evadir a los uniformados que iban tras ella en otra moto.

En las imágenes, uno de los agentes tomó la decisión de aproximarse peligrosamente hasta alcanzar la motocicleta de la conductora. En ese instante, el patrullero que iba como pasajero extendió la mano e intentó apagar el vehículo, logrando quitar la llave. Esta maniobra provocó que la motociclista perdiera el control y cayera sobre la vía.

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El video se difundió rápidamente en redes sociales, donde la reacción de los usuarios no se hizo esperar. Uno de los comentarios más destacados apuntaba: “Ella tenía mucha fe en que se le iba a volar a una 650cc”. Otros internautas defendieron la actuación policial al sostener: “¿Qué es lo errado en el procedimiento? Los policías mostraron destreza. Una persona que evade un retén incurre en una falta a una obligación de carácter legal. Las cosas como son”.

Mujer trató de huir en moto de la policía - crédito girlbiker_ / TikTok

El debate en línea también incluyó críticas a la forma en que los agentes actuaron. “Ella escapa generando una persecución y la maniobra peligrosa fue del policía?”, cuestionó un usuario. Otro agregó: “Aunque fue una maniobra ilegal y peligrosa, hay que respetar las normas señora y andar con los documentos al día”.

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Según informó la mujer, la controversia surgió mientras transitaba en moto por la vía Bogotá - Villavicencio. En sus redes sociales, relató el episodio ocurrido en el retén policial, donde compartió imágenes del momento en el que se detuvo y entregó los documentos de su vehículo.

“No todo fue fuga, si el policía en el momento no me hubiera agredido, estaría igual entregando mis papeles, para eso tengo todo en regla como huir sin algún motivo”, escribió la conductora. La mujer también criticó la actuación de las autoridades: “Esto fue en la vía de Bogotá-villao, lugares donde la policía molesta hasta porque tengas una llanta lisa, así que no deberían hablar sin contexto y menos decir cosas que no son cuando ni saben lo que hay detrás de un video”.

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La presunta agresión de un policía a una motociclista en la vía Bogotá - Villavicencio desató una ola de comentarios en redes sociales, después de que la propia mujer denunciara que fue golpeada en la cabeza en un retén. Según su relato, la reacción del uniformado la llevó a acelerar y alejarse del control policial, escena que quedó registrada en varios videos difundidos por ella misma - crédito girlbiker_ /TikTok

En otro video, la implicada agregó detalles sobre la reacción de los uniformados. “Acá les subo una parte, cuando les iba parar en el retén que bajé velocidad, un policía pensó que me le iba a volar y me pegó un puño en la cabeza. Por ese motivo aceleré y el retén estaba en plena curva, cosas que los policías no deberían hacer”, manifestó.

El caso ha puesto en discusión las consecuencias legales tanto para conductores como para agentes. En Colombia, evadir un retén de policía o un control de tránsito en moto implica sanciones severas. La ley establece que la multa por la infracción cometida se duplica si se comprueba la huida, tal como indica el artículo 130 del Código Nacional de Tránsito.

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Las autoridades pueden identificar la placa del vehículo y generar el comparendo correspondiente incluso después del hecho. Si la fuga busca evitar una prueba de embriaguez, las sanciones pueden agravarse, incluyendo la suspensión de la licencia e incluso procesos penales si se pone en riesgo a terceros.

La detención de una motociclista en un retén policial sobre la vía Bogotá - Villavicencio generó controversia tras difundirse videos donde la mujer muestra cómo se detuvo para entregar sus documentos. El episodio, registrado por ella misma, abrió debate sobre el procedimiento de los agentes y las reacciones posteriores que desencadenaron la denuncia pública - crédito girlbiker_ / TikTok

Por otra parte, un policía que golpea a un ciudadano en un puesto de control incurre en falta disciplinaria muy grave y posible delito por abuso de autoridad. La Procuraduría puede imponer sanciones de hasta 17 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos, además de iniciar investigaciones internas y suspensiones inmediatas.

Hasta el momento, no existe una versión oficial de la policía ni se ha difundido el video que confirmaría la agresión denunciada.