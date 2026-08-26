María Andrea Godoy Casadiego asumió la dirección de la Superintendencia Nacional de Salud: el Gobierno formalizó su nombramiento

María Andrea Godoy sustituye a Mónica Rocío Lombana García, quien había asumido el cargo de superintendente encargada desde el 11 de agosto- crédito Supersalud/@GodoyMariaA_/X

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María Andrea Godoy Casadiego fue oficializada como nueva superintendente Nacional de Salud, tras la expedición del Decreto 1305 de 2026 por parte de la ministra de Salud, Ana María Vesga.

El Gobierno designó a Godoy Casadiego para liderar la entidad encargada de la vigilancia del sistema de salud colombiano, en un contexto marcado por cambios recientes en la dirección de la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud).

Godoy sustituye a Mónica Rocío Lombana García, quien había asumido el cargo de superintendente encargada desde el 11 de agosto. El relevo en la dirección se produjo pocos días después de ese nombramiento interino.

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María Andrea Godoy Casadiego fue oficializada como nueva superintendente Nacional de Salud, tras la expedición del Decreto 1305 de 2026 por parte de la ministra de Salud, Ana María Vesga - crédito suministrada

La nueva superintendente es abogada, con una maestría en Administración de Salud y especialización en derecho administrativo. Su perfil también incluye formación en Inalde Business School.

Godoy cuenta con una trayectoria de más de dos décadas en el sector salud, tanto en el ámbito público como privado. Se desempeñó como viceministra de Protección Social en el gobierno de Iván Duque en 2020. En 2018, fue asesora de la Supersalud.

Entre 2010 y 2017, trabajó como secretaria general y jurídica de Famisanar. Antes de ello, ocupó la gerencia de riesgos y la gerencia de operaciones en Sanitas. También formó parte del equipo jurídico en Colsanitas Medicina Prepagada-Keralty.

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La función principal de la Superintendencia Nacional de Salud es vigilar el cumplimiento de las normas y proteger los derechos en la atención sanitaria. Esta misión incluye la inspección y el control sobre EPS, clínicas, hospitales y entidades que aseguran a maestros y miembros de las Fuerzas Militares.

María Andrea Godoy es abogada, con una maestría en Administración de Salud y especialización en derecho administrativo - crédito @GodoyMariaA_/X

La Supersalud también supervisa a las secretarías de Salud y empresas que generan recursos para el sistema, como loterías y licoreras.

El nombramiento de Godoy Casadiego se consideró relevante para el sector, debido a su experiencia previa y su conocimiento directo de la institución que ahora lidera.

El contexto actual exige definir cuáles EPS pueden continuar operando y hacer seguimiento a las medidas adoptadas por la Supersalud. También se espera la garantía de que los recursos destinados a salud lleguen a los servicios para los afiliados.

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La entidad puede ordenar medidas correctivas y sancionar actuaciones fuera de la ley. Su capacidad de intervención se extiende a problemas jurídicos, financieros, económicos, técnicos o administrativos.

La Supersalud ha atravesado una etapa de inestabilidad en su dirección. En los últimos dos años, la entidad tuvo varios titulares.

Ulahy Beltrán, primer superintendente en el gobierno de Gustavo Petro, fue llamado a juicio disciplinario y dejó el cargo en febrero de 2024. Lo reemplazó Luis Carlos Leal Angarita, quien ordenó la intervención de las dos EPS más grandes del país. Posteriormente, Giovanny Rubiano asumió la dirección y durante su gestión la Corte Constitucional anuló la intervención sobre Sanitas y ordenó la intervención de Coosalud.

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En octubre de 2025, Rubiano presentó su renuncia. Poco después, Bernardo Armando Camacho asumió el cargo hasta abril de 2026, cuando dejó la entidad por motivos personales.

En abril, Daniel Quintero Calle fue nombrado superintendente, en medio de cuestionamientos por parte de organizaciones científicas. Luego, Mónica Rocío Lombana García ocupó la dirección interina.

La llegada de Godoy Casadiego ocurre mientras la Supersalud mantiene bajo vigilancia a una parte amplia del sistema. Sus competencias incluyen la supervisión de aseguradoras, prestadores de servicios y organismos responsables de funciones públicas y administrativas.

La Superintendencia Nacional de Salud tiene la misión de supervisar a todos los actores del sistema, incluidas aseguradoras, prestadores de servicios y entes territoriales - crédito Supersalud

La Superintendencia Nacional de Salud tiene la misión de supervisar a todos los actores del sistema, incluidas aseguradoras, prestadores de servicios y entes territoriales. También monitorea a las secretarías de Salud y a las entidades que aportan recursos al sistema, manteniendo capacidades de inspección, control y sanción a nivel nacional.

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Recientemente, la Superintendencia de Salud reanudará este 24 de agosto la auditoría a la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) para revisar presuntas irregularidades en contratación y manejo de recursos durante la administración del exgerente Esteban Ramos Maya,