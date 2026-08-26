Gustavo Petro aseguró que el Gobierno nacional buscaría “embrutecer” a los estudiantes por anuncio del Ministerio de Educación: “La tal batalla cultural”

Gustavo Petro criticó al gobierno de Abelardo de la Espriella durante la presentación del Gabinete por la Vida anunciado por Iván Cepeda - crédito imagen Ilustrativa Infobae

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En medio de la presentación del ‘Gabinete por la Vida’ anunciado por el senador y líder opositor Iván Cepeda, el expresidente Gustavo Petro no se guardó sus reparos contra el nuevo Ejecutivo comandado por Abelardo de la Espriella.

De hecho, el exmandatario enfocó sus críticas, entre varios temas, a las estrategias del Gobierno nacional que pretenden modificar el sistema de educación nacional y que permitiría la alianza de instituciones y la iglesia para desarrollar nuevos modelos de desarrollo.

Según Petro, las nuevas medidas buscarían entregar el sistema educativo a corrientes religiosas provenientes de sionismo, además de permitir el aumento de la politiquería en medio de las nuevas licitaciones, alejándose del legado de ilustración y derechos que, a su juicio, debe guiar el futuro de Colombia.

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El exmandatario sostuvo que la reforma educativa no apunta a fortalecer valores universales ni a inspirar el pensamiento crítico, sino que pretende “embrutecer al pueblo”. Para Petro, este giro representa una ruptura con el espíritu de la Ilustración europea —el llamado “siglo de las luces”— que, según él, trajo derechos y libertades para mujeres, personas afrodescendientes y diversidades. En sus palabras, “la tal batalla cultural es para embrutecer el pueblo”.

El gabinete del Pacto Histórico hará veeduría permanente al Gobierno nacional - crédito suministrado a Infobae Colombia

En el centro de su intervención, Petro señaló que la batalla por la educación y la cultura no es solo un tema nacional, sino que forma parte de una disputa global. “La lucha por la verdad es mundial”, afirmó el exmandatario, quien insistió en que el movimiento progresista debe servir como bisagra generacional para transmitir este testimonio a las nuevas fuerzas juveniles del país.

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El Gabinete por la Vida y la crítica al modelo actual

Durante la presentación, Petro describió el ‘Gabinete por la Vida’ como una alternativa de “luz” frente a lo que considera un “gobierno por la muerte”. El exmandatario afirmó que el actual Ejecutivo representa “un proyecto de esclavitud para la humanidad”, vinculado a una red global de poder que busca controlar a la sociedad mediante algoritmos y tecnología.

Petro advirtió sobre la influencia de figuras internacionales y empresas tecnológicas en la política colombiana, mencionando nombres como Peter Thiel y Elon Musk. A su juicio, estas fuerzas promueven un modelo “jerarquizado de arriba a abajo”, que pretende sustituir la democracia por el control de un pequeño grupo de poderosos. “Ese proyecto de control de la humanidad le llaman Palantir”, aseguró Petro, quien añadió que la meta sería esclavizar lo que debería ser libre: el ser humano.

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El exmandatario también denunció la utilización masiva de bots y perfiles falsos en redes sociales para influir en procesos electorales, asegurando que en Colombia se detectaron “dos millones de perfiles falsos” en una reciente campaña. Esta manipulación, sostuvo, se replica en otros países de la región y busca instalar la mentira y el miedo como herramientas de control social.

Reformas sociales y balance del gobierno progresista

El nuevo gabinete alterno estará conformado por 13 exministros y exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro - crédito suministrado a Infobae Colombia

Petro defendió los logros alcanzados durante su administración, señalando que las reformas propuestas por su gobierno buscaron romper con el modelo neoliberal y favorecer el crecimiento productivo del país. Destacó el avance en la industria automotriz y naval, así como la creación de empresas y empleos.

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El expresidente llamó a no limitarse a conservar las conquistas pasadas, sino a ampliar la agenda progresista con nuevas propuestas que respondan a las necesidades actuales, especialmente de la clase media, que, según él, hoy constituye la mayoría de la población colombiana. “Es necesario empezar a llenar eso de contenido”, afirmó.

En este contexto, Petro propuso que el ‘Gabinete por la Vida’ funcione como un espacio de crítica racional al gobierno actual y de generación de nuevas ideas para políticas públicas que defiendan la vida y combatan la desinformación.

Una visión generacional y el desafío internacional

Al cerrar su intervención, Petro subrayó la importancia de que las nuevas generaciones de Colombia asuman un papel protagónico en la defensa de la democracia y los derechos sociales. El exmandatario advirtió sobre una fase de “convulsiones” en América Latina y el riesgo de que avances sociales conquistados durante el siglo XX sean revertidos por fuerzas que promueven la concentración de poder y el retroceso en libertades.

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Para el dirigente progresista, la lucha actual es entre quienes apuestan por la “luz” —la verdad, la razón y la vida— y quienes buscan instalar un nuevo “siglo de la oscuridad”, marcando el enfrentamiento entre proyectos antagónicos de sociedad.

Así, el ‘Gabinete por la Vida’ se perfila, según Petro, como una plataforma de articulación y resistencia frente a políticas que, en su visión, amenazan el tejido democrático y cultural de Colombia.