Colombia

Abelardo de la Espriella sostuvo reunión con la fiscal general de la Nación y el ministro de Justicia: de qué hablaron

En la reunión que sostuvo el presidente colombiano también asistió el vicefiscal Gilberto Guerrero y tuvo como propósito “avanzar con determinación” frente al crimen en Colombia

El encuentro estratégico entre las principales figuras estatales expone retos para consolidar decisiones sostenibles a favor de la ciudadanía, según informó el presidente Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

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La lucha contra el crimen centró la reunión que el presidente Abelardo de la Espriella informó con la fiscal general de la Nación Luz Adriana Camargo, el vicefiscal Gilberto Guerrero y el ministro de Justicia, Iván Cancino.

El encuentro, según el mensaje difundido en X por el jefe de Estado, tuvo carácter estratégico y se enfocó en fortalecer la articulación institucional y avanzar con determinación frente al crimen. La publicación vinculó ese objetivo con la seguridad de los colombianos, el trabajo en equipo y decisiones firmes.

“Reunión estratégica con la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo; el vicefiscal Gilberto Guerrero, y el ministro de Justicia, Iván Cancino, para fortalecer la articulación institucional y avanzar con determinación en la lucha contra el crimen (sic)”, indicó el mandatario colombiano.

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Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El encuentro, según el mensaje difundido en X por Abelardo de la Espriella, tuvo carácter estratégico y se enfocó en fortalecer la articulación institucional y avanzar con determinación frente al crimen - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

De la Espriella presentó la cita como una instancia de coordinación entre instituciones del Estado. En su mensaje, sostuvo que la seguridad de los colombianos exige entidades coordinadas y una acción conjunta.

Quiénes participaron en la reunión

En la publicación, Abelardo de la Espriella señaló que en la reunión estuvieron Camargo, Guerrero y Cancino. El texto fuente identifica a Camargo como fiscal general de la Nación, a Guerrero como vicefiscal y a Cancino como ministro de Justicia.

“La seguridad de los colombianos exige instituciones coordinadas, decisiones firmes y trabajo en equipo. Unidos, fortalecemos la capacidad del Estado para enfrentar a quienes amenazan la tranquilidad de nuestra gente (sic)”, aseveró el presidente Abelardo de la Espriella.

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El mensaje no precisa la fecha ni el lugar del encuentro. Tampoco detalla una agenda específica, la duración de la cita o decisiones adoptadas al final.

El mensaje sobre coordinación institucional y seguridad

La publicación asoció la coordinación entre entidades con una respuesta estatal frente a quienes amenazan la tranquilidad de la población. También planteó que el trabajo conjunto refuerza la capacidad del Estado ante el crimen.

Abelardo de la Espriella asoció la coordinación entre entidades con una respuesta estatal frente a quienes amenazan la tranquilidad de la población - crédito Luisa Gonzalez(REUTERS
Abelardo de la Espriella asoció la coordinación entre entidades con una respuesta estatal frente a quienes amenazan la tranquilidad de la población - crédito Luisa Gonzalez(REUTERS

Ese fue el alcance central del mensaje difundido por De la Espriella. La idea expuesta apuntó a una acción compartida entre las autoridades vinculadas con la justicia y la investigación penal.

Denuncias de corrupción

Luz Adriana Camargo, fiscal general de la Nación, respondió al presidente Abelardo de la Espriella tras recibir más de 80 denuncias sobre presuntas irregularidades en el Gobierno de Gustavo Petro.

Camargo indicó que la información será evaluada bajo criterios técnicos y jurídicos, siguiendo los principios de objetividad, rigor probatorio e independencia que establece la normativa colombiana. Aclaró que cada dato recibido será revisado institucionalmente por los fiscales competentes, quienes deberán examinar los elementos presentados y cotejarlos con las pruebas que se obtengan legalmente.

La fiscal resaltó que el análisis de las denuncias permitirá establecer si existen fundamentos suficientes para iniciar procedimientos legales o adoptar las decisiones que correspondan.

“En un Estado de derecho, toda información que sugiera la posible comisión de conductas ilícitas debe canalizarse institucionalmente para su análisis y, cuando corresponda, para la adopción de las decisiones previstas por la ley”, señaló Camargo. “Su contenido, señor presidente, será objeto de valoración técnica y jurídica conforme a los estándares de rigor probatorio, objetividad e independencia que la Constitución y la ley exigen en nuestras actuaciones”, agregó.

Fiscalía - crédito Fiscalía
Luz Adriana Camargo explicó que, bajo su directriz, toda información que sugiera la posible comisión de conductas ilícitas se analizará institucionalmente y se someterá a revisión técnica y jurídica - crédito Fiscalía

Para gestionar las denuncias, la Fiscalía conformará un equipo especial integrado por personal especializado. Este grupo operará bajo la coordinación de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte y la Dirección Especializada contra la Corrupción. El objetivo es asegurar una atención integral a los casos, abarcando los distintos sectores y regiones mencionados en las denuncias.

Camargo reiteró que la entidad está comprometida con el cumplimiento de la ley y la transparencia en el tratamiento de las denuncias, garantizando que toda actuación se mantenga bajo los principios de legalidad y objetividad que demanda la función pública.

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