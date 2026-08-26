A lo Bukele, Abelardo de la Espriella publicó video del traslado de presos con el cabello cortado y uniformes: “Fin a las zonas de confort”

Desde la cuenta de X del Inpec se señaló: "20 cabecillas fueron trasladados a cárceles de alta seguridad en Bogotá, por instrucción de nuestro presidente @ABDELAESPRIELLA. ¿El motivo? Convirtieron su tiempo de privación de la libertad en un centro de operaciones para extorsionar a los ciudadanos" - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

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Luego de que el Gobierno nacional anunció el traslado de 20 personas privadas de la libertad desde Barranquilla a Bogotá, por orden directa del presidente Abelardo De La Espriella, el jefe de Estado se pronunció sobre su directriz y dejó claro que no está dispuesto a negociar con delincuentes.

Así lo destacó el mandatario por medio de un mensaje que compartió desde su cuenta de X la mañana del miércoles 26 de agosto, reafirmando su compromiso de luchar en contra de los grupos armados ilegales y los grupos criminales que hacen de las suyas en el país.

“El orden no lo negocio con criminales: lo garantizo con la fuerza legítima, contundente y demoledora del Estado. Bajo mi orden directa, trasladamos de manera inmediata a 20 delincuentes de alta peligrosidad desde las cárceles de Barranquilla hacia distintos centros penitenciarios del país”, inicia la declaración por parte del “Tigre”.

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De la Espriella puntualizó que a estos criminales se les acabaron los privilegios, y recalcó que “el control criminal tras las rejas y las oficinas del delito desde donde pretendían extorsionar, amenazar y sembrar miedo entre la gente trabajadora”.

El jefe de Estado dejó en claro que va por todos los criminales - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“Y que no quede ninguna duda: voy por todos. Por los cabecillas, por los extorsionistas, por los sicarios y por quienes pretendan desafiar la autoridad. No importa dónde estén ni desde dónde operen: el Estado los va a perseguir y la justicia los va a alcanzar”, precisó el mandatario, que dejó en claro que: “Mientras yo sea Presidente, los criminales no impondrán sus reglas. Aquí manda el Estado, manda la autoridad y manda la ley”.

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Al final, De la espriella le envió un mensaje a la que será su sede alterna de gobierno. “Voy a defender la tranquilidad de Barranquilla, del Caribe y de toda Colombia con carácter, determinación y mano firme”, concluyó el jefe de Estado.

La medida de traslado de criminales de alto perfil en Barranqulla: qué se viene

La medida, que busca impedir que desde los centros de reclusión se sigan coordinando actividades criminales, fue comunicada este 25 de agosto de 2026.

“Por orden mía directamente, el INPEC está poniendo fin a las zonas de confort de quienes pretenden seguir delinquiendo desde las cárceles. Ordené el traslado a establecimientos penitenciarios de Bogotá de 20 personas privadas de la libertad que estaban recluidas en Barranquilla”, afirmó el presidente en otro mensaje desde la misma red social el martes 25 de agosto.

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Según el comunicado oficial por parte del Gobierno nacional, diez de las personas trasladadas se encontraban en estaciones de Policía y las otras diez en la Cárcel Distrital de Alto Poder Criminal de Barranquilla. Los traslados se realizaron bajo estrictas medidas de seguridad y con el apoyo de la Fuerza Pública, con el objetivo de prevenir fugas, intentos de rescate o atentados durante los desplazamientos.

Abelardo de la Espriella confirmó el traslado de los 20 internos vía X - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Entre los nombres divulgados por el Presidente figuran reconocidos integrantes de bandas criminales como Rodrigo Javier Pantoja Linero (alias Rodrigo o “El Gamo”, señalado de pertenecer a Los Pepes), Brayan Camilo Lobo Guerrero (alias El Lobo o “Comandante Gabino”, de Los Costeños), Fabio Andrés Diazgranados Pallares (alias Caballo), Adrián Hernán Guerrero Peña (alias El Miquito), Erick Fabián Molina Mendoza, Carlos Mario Polo Pérez (alias Pastel), Jesús Andrés Arrieta Mercado (alias Makelele), Andrés Felipe Londoño Cáceres (alias Chocolate), José Eulises Flórez Blanco (alias Ñeco), José Luis Barrios Álvarez (alias El Huequito), Dairo Luis García Quintero (alias El Pequeño) y Wuainer Jesús Altamar Medina (alias El Gordo Pan), entre otros.

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Una vez en Bogotá, los privados de la libertad serán distribuidos en distintos establecimientos penitenciarios del país en los próximos quince días, según las determinaciones de seguridad que adopte el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec).

El presidente De La Espriella siguió con su serie de advertencias a los criminales, y desde su perfil de X también recordó que “la orden presidencial es clara: desde las cárceles no se extorsiona, no se amenaza ni se dirige el crimen. Las cárceles de Colombia las controla el Estado, no los delincuentes. Se acabaron los privilegios y la alcahuetería con el crimen”.

Esta decisión es parte de las medidas que el Gobierno nacional implementa para fortalecer el control estatal en las cárceles y cortar las cadenas de mando y comunicación que han permitido a cabecillas de organizaciones criminales seguir delinquiendo desde los centros de reclusión.

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El anuncio fue hecho por Abelardo de la Espriella en su cuenta oficial de X, en el que afirmó que "se acabaron los privilegios y la alcahuetería con el crimen" - crédito Inpec