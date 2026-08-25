Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Red de Veedurías denunció a la fiscal Luz Adriana Camargo de presionar para beneficiar a Nicolás Petro: “La claridad solo podrá brindarla la autoridad”

Lucy Laborde, exfiscal del caso contra el hijo del expresidente Petro, aseguró que la instrucción de su superior consistía en no imputar el delito de lavado de activos

Exfiscal del caso de Nicolás Petro denunció que fue presionada por Luz Adriana Camargo para retirar el delito de lavado de activos: “No hice caso” - crédito Fiscalía/ @nicolaspetrob/Instagram
Exfiscal del caso de Nicolás Petro denunció que fue presionada por Luz Adriana Camargo para retirar el delito de lavado de activos: “No hice caso” - crédito Fiscalía/ @nicolaspetrob/Instagram
Guardar

La denuncia de la exfiscal Lucy Laborde contra la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, por presuntas presiones para modificar la acusación contra Nicolás Petro Burgos tuvo su primera consecuencia institucional: la Red de Veedurías Ciudadanas pidió ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que se investigue una posible injerencia indebida en un caso cuyo desenlace aún depende de las pruebas que el Tribunal Superior del Atlántico admita para el juicio penal.

El planteo ante ese órgano legislativo incluyó una solicitud concreta para que se indague a Camargo por los delitos de tráfico de influencias de servidor público y fraude procesal. Por los mismos hechos, también se pidió una investigación disciplinaria contra la jefa del ente acusador.

PUBLICIDAD

“El 23 de agosto la fiscal general, Luz Adriana Camargo, responde, negando en entrevista los señalamientos de la fiscal Lucy Laborde; sin embargo, la claridad sobre lo acaecido solo podrá brindarla la autoridad competente a través de las investigaciones respectivas, mediando el debido proceso y derecho de defensa y contradicción respectivos”, señala la denuncia.

La fiscal Laborde denunció movimientos administrativos irregulares y defendió la autonomía en la investigación a Nicolás Petro - crédito X
Lucy Laborde, exfiscal del caso contra el hijo del expresidente Petro, aseguró que la instrucción de su superior consistía en no imputar el delito de lavado de activos - crédito Fiscalía

La denuncia fue presentada ante el presidente de la Comisión de Acusaciones, Carlos Cuenca Chaux, después de que Laborde afirmara que recibió una orden directa para retirar el cargo de lavado de activos en el proceso que se sigue contra el hijo mayor del presidente Gustavo Petro.

PUBLICIDAD

La exfiscal sostuvo en una entrevista con Semana que la instrucción consistía en reemplazar ese delito por el de enriquecimiento ilícito. El medio publicó un relato en el que Laborde describió la supuesta intervención de Camargo durante el avance del expediente.

La denuncia apunta al cambio del cargo de lavado de activos

La Fiscalía revocó la designación de una fiscal de apoyo en el caso contra Nicolás Petro tras objeciones de la fiscal Laborde - crédito Composición fotográfica Infobae
De acuerdo con Lucy Laborde, la modificación pedida no era menor porque afectaba la estructura de la acusación contra Nicolás Petro Burgos - crédito Composición fotográfica Infobae

De acuerdo con Lucy Laborde, la modificación pedida no era menor porque afectaba la estructura de la acusación contra Nicolás Petro Burgos, investigado por presuntamente haber recibido millones de pesos del exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, conocido como El Hombre Marlboro, y del empresario cartagenero Gabriel Elías Hilsaca Acosta.

Esos hechos ocurrieron en marzo de 2022, antes de la primera vuelta presidencial. En ese momento, Petro Burgos actuaba como enlace de la campaña en el departamento del Atlántico.

Ese pasaje fija el eje del pedido: la organización reclamó que la versión de Laborde y la negativa de Camargo sean contrastadas por la autoridad competente, dentro de un proceso formal y con garantías para todas las partes.

Laborde relató una reunión con cinco funcionarios en el despacho de Camargo

Inspección a despacho de fiscal Lucy Laborde - crédito redes sociales
Laborde relató una reunión con cinco funcionarios en el despacho de Camargo - crédito redes Lucy Laborde

En la reconstrucción difundida por el medio citado, Laborde ubicó el episodio en una reunión celebrada en el despacho de la fiscal general, en el búnker ubicado en el occidente de Bogotá, cuando el proceso penal avanzaba ante un juez especializado de Barranquilla.

La exfiscal identificó a los asistentes con nombre y cargo. “En una reunión en el despacho de la señora fiscal general. Hay varios funcionarios. Estaba la señora delegada Aura Liliana Trujillo; la señora fiscal general, el vicefiscal Gilberto Javier Guerrero y la director de lavado de activos, en ese entonces la doctora Alexandra (Ladino)”, recordó.

Laborde añadió que en ese encuentro estaban cinco personas y que la conversación giró sobre la viabilidad del cargo de lavado de activos. Su relato atribuye a Camargo una pregunta directa sobre ese punto y una sugerencia posterior para modificar la imputación.

“Estábamos los cinco y la señora fiscal general me dice: ‘Bueno doctora, ¿y cómo ve el lavado de activos’. Y le dije: ‘Si hay’. La delegada, la doctora Aura Liliana, se sorprendió. Recuerdo hasta su expresión y me dice (la fiscal Camargo): ‘¿Por qué no le quita el lavado de activos’?. Le explico los hechos y me dice: ‘¿Por qué no le quita el lavado de activos y le deja enriquecimiento ilícito?’. Antes de decirme eso, le preguntó a la doctora Aura Liliana: ‘¿Qué consecuencias tendría el lavado de activos?’. La doctora Aura Liliana le dijo: ‘Ingresaría a la Lista Ofac’”.

En la actualidad, el proceso contra Nicolás Petro Burgos está a la espera de que el Tribunal Superior del Atlántico defina las pruebas que serán tenidas en cuenta en el juicio penal.

Temas Relacionados

Caso Nicolás PetroComisión de Acusaciones de la Cámara de RepresentantesLuz Adriana CamargoDenunciaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Luisa Fernanda W explicó por qué no quiere hacer una despedida de soltera fuera de Colombia: “La voy a arreglar yo”

La creadora de contenido contó que tomó una decisión poco habitual para organizar ese evento y explicó por qué la ciudad elegida es la ideal para reunirse con sus amigas

Luisa Fernanda W explicó por qué no quiere hacer una despedida de soltera fuera de Colombia: “La voy a arreglar yo”

EN VIVO - Independiente del Valle vs. Deportes Tolima: siga aquí el partido de vuelta en octavos de final de la Copa Libertadores 2026

El equipo Pijao dejó escapar la oportunidad de irse en ventaja en la serie ante su gente, perdiendo 1-0 en el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué

EN VIVO - Independiente del Valle vs. Deportes Tolima: siga aquí el partido de vuelta en octavos de final de la Copa Libertadores 2026

Santiago Botero, el excandidato presidencial conocido como “balín”, tiene una demanda de US$150 millones en EE. UU. por presunto fraude

La acción judicial apunta a la información financiera entregada durante la negociación de 2021 y cuestiona la solidez con la que fue presentada FinSocial a sus compradores

Santiago Botero, el excandidato presidencial conocido como “balín”, tiene una demanda de US$150 millones en EE. UU. por presunto fraude

Acusan a periodista de xenofobia en la Liga BetPlay: “Si nació en Medellín, mijito, venga, demuéstrelo”

En medio de lo que fue la previa del partido entre Águilas Doradas y Millonarios, varios hinchas que viajaron a territorio antioqueño denunciaron actos de discriminación

Acusan a periodista de xenofobia en la Liga BetPlay: “Si nació en Medellín, mijito, venga, demuéstrelo”

Una boa apareció dentro del capó de una camioneta en Bogotá: así fue el hallazgo

El propietario abrió el compartimento del motor para revisar la energía del vehículo y encontró la serpiente entre los componentes, por lo que pidió ayuda

Una boa apareció dentro del capó de una camioneta en Bogotá: así fue el hallazgo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Luisa Castro, novia de Westcol, se refirió a los lujosos regalos que ha recibido de parte del ‘streamer’: “Unos más costosos que otros”

Luisa Castro, novia de Westcol, se refirió a los lujosos regalos que ha recibido de parte del ‘streamer’: “Unos más costosos que otros”

Lina Tejeiro reveló que enfrentó una crisis de salud en su embarazo durante ‘MasterChef Celebrity’ “De verdad quería salir”

Reviven anécdota de Pipe Bueno y Yeison Jiménez que por poco termina en tragedia: “Casi la matamos”

Luisa Fernanda W afirmó que Dios le habló tras la crisis que vivió con Pipe Bueno: “Me habla demasiado claro”

“¿Y si hacemos algo juntos?”: el encuentro entre Shakira y MrBeast que terminó en un importante compromiso para Colombia

Deportes

Acusan a periodista de xenofobia en la Liga BetPlay: “Si nació en Medellín, mijito, venga, demuéstrelo”

Acusan a periodista de xenofobia en la Liga BetPlay: “Si nació en Medellín, mijito, venga, demuéstrelo”

EN VIVO - Independiente del Valle vs. Deportes Tolima: siga aquí el partido de vuelta en octavos de final de la Copa Libertadores 2026

María Camila Osorio quedó eliminada en su debut en el WTA de Monterrey 2026: así fue el partido

Willington Ortiz explicó por qué los ‘9’ solo marcaron el 33% de los goles de Colombia en las últimas dos Eliminatorias al Mundial

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis, se refirió a la posibilidad de que Nelson Deossa siga jugando en la posición del Cucho Hernández