El Centro Democrático presentó propuesta para capacitar gratis en tecnología a 100.000 jóvenes cada año: en qué consiste

Centro Democrático impulsa formación técnica para jóvenes de bajos recursos - crédito @CeDemocratico/X

Guardar

El partido Centro Democrático impulsa una iniciativa legislativa que propone formar gratuitamente a 100.000 jóvenes colombianos cada año en áreas con alta demanda laboral, según información difundida por la colectividad en la red social X.

La propuesta incluye programas de capacitación en programación, desarrollo de software, inteligencia artificial y análisis de datos, buscando que miles de personas puedan incorporarse al mercado laboral formal en menos de 12 meses.

La formación planteada por el Centro Democrático se estructuraría en ciclos cortos que se extenderían entre tres y un año, con el objetivo de responder a las necesidades de sectores tecnológicos y digitales donde existe una marcada escasez de talento calificado.

PUBLICIDAD

“La educación no es un privilegio, es la puerta al empleo”, señaló la organización uribista al presentar el proyecto, un mensaje que recoge el espíritu inclusivo de la propuesta.

El proyecto de ley prioriza a jóvenes provenientes de hogares con menores ingresos, quienes accederían a la capacitación sin costo.

Proyecto del Centro Democrático busca formar a miles de jóvenes para empleos digitales - crédito @CeDemocratico/X

Según la información divulgada por el partido, la meta anual es que al menos 100.000 estudiantes completen estos cursos y adquieran competencias adaptadas a los requerimientos actuales de la economía digital. La iniciativa prevé la articulación con el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), lo que permitiría aprovechar infraestructura y experiencia ya existentes en procesos de formación técnica.

PUBLICIDAD

Además de la capacitación técnica, la propuesta contempla acompañamiento para la conectividad y el sostenimiento económico de los beneficiarios, una medida que busca reducir barreras de acceso. “Así sí se ayuda a los jóvenes creando oportunidades reales”, expresó el partido en su comunicación oficial.

La doble titulación desde el bachillerato constituye otro de los puntos centrales del proyecto, que facilitaría la inserción laboral al certificar competencias en áreas de innovación tecnológica.

El planteamiento incluye el fortalecimiento de herramientas para acceder a empleos formales, así como la vinculación con el Fondo Emprender, con el fin de estimular el desarrollo de iniciativas propias entre los participantes.

PUBLICIDAD

Según el Centro Democrático, esta política social responde a las necesidades urgentes del país en materia de empleo juvenil y transformación productiva. El partido sostiene que la creación de oportunidades para los jóvenes constituye un paso fundamental para “construir país” desde el acceso a la educación y el trabajo digno.

Centro Democrático presenta plan educativo para facilitar empleo juvenil en Colombia - crédito Colprensa

Centro Democrático propone reformas en paz, seguridad y energía ante el Congreso

El Centro Democrático radicó en el Congreso un paquete de proyectos legislativos que introduce cambios en temas clave como paz, seguridad, energía e infraestructura rural. Entre las propuestas, destaca una iniciativa que exige el aval de la mayoría absoluta del Legislativo antes de iniciar cualquier negociación de paz con grupos armados.

PUBLICIDAD

Esta medida, impulsada por los congresistas Jonathan Pineda y Óscar Villamizar, busca impedir que “las decisiones en materia de seguridad nacional queden a potestad exclusiva del gobierno de turno”.

El articulado delimita cuáles organizaciones podrían ser consideradas para eventuales diálogos.

El senador Villamizar afirmó: “Será inconstitucional adelantar acuerdos de paz con grupos que hayan incurrido en delitos como homicidios contra personas protegidas, secuestro, extorsión, tráfico de estupefacientes o violaciones a la libertad y formación sexual, además de quienes hayan cometido delitos cuyas víctimas sean menores de edad”.

La bancada del Centro Democrático presentó siete iniciativas con propuestas en seguridad, energía y desarrollo rural - crédito Suministrado a Infobae Colombia

El paquete contempla la derogación de la Ley 2272 de 2022, conocida como Paz total, política promovida por la administración de Gustavo Petro.

El partido opositor argumenta que esta estrategia no logró reducir la violencia y permitió el fortalecimiento de estructuras ilegales en varios territorios. “Pusieron en peligro la vida de miles de personas y generaron limbos judiciales”, sostuvo Pineda sobre los efectos de los ceses al fuego sin verificación.

PUBLICIDAD

La bancada también propuso la creación de la Comisión de Política Minero-Energética, órgano que definiría las directrices del sector para asegurar el suministro y reglas claras. “Colombia no puede volver a quedar en riesgo de apagón”, expresó Villamizar, aludiendo a la necesidad de evitar alzas abruptas en combustibles.

Adicionalmente, el paquete incluye iniciativas para garantizar fondos permanentes al transporte escolar rural y el mejoramiento de vías terciarias, con el fin de facilitar el acceso a la educación y la competitividad de los productores agrícolas en regiones apartadas.