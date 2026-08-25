Colombia
Agregar Infobae enGoogle

El Centro Democrático presentó propuesta para capacitar gratis en tecnología a 100.000 jóvenes cada año: en qué consiste

El partido radicará un proyecto que permitiría a jóvenes de bajos ingresos acceder a capacitación gratuita en áreas como programación, desarrollo de software e inteligencia artificial, con el objetivo de facilitar su inserción laboral formal

Centro Democrático impulsa formación técnica para jóvenes de bajos recursos - crédito @CeDemocratico/X

Guardar

El partido Centro Democrático impulsa una iniciativa legislativa que propone formar gratuitamente a 100.000 jóvenes colombianos cada año en áreas con alta demanda laboral, según información difundida por la colectividad en la red social X.

La propuesta incluye programas de capacitación en programación, desarrollo de software, inteligencia artificial y análisis de datos, buscando que miles de personas puedan incorporarse al mercado laboral formal en menos de 12 meses.

La formación planteada por el Centro Democrático se estructuraría en ciclos cortos que se extenderían entre tres y un año, con el objetivo de responder a las necesidades de sectores tecnológicos y digitales donde existe una marcada escasez de talento calificado.

PUBLICIDAD

“La educación no es un privilegio, es la puerta al empleo”, señaló la organización uribista al presentar el proyecto, un mensaje que recoge el espíritu inclusivo de la propuesta.

El proyecto de ley prioriza a jóvenes provenientes de hogares con menores ingresos, quienes accederían a la capacitación sin costo.

Proyecto del Centro Democrático busca formar a miles de jóvenes para empleos digitales - crédito @CeDemocratico/X
Proyecto del Centro Democrático busca formar a miles de jóvenes para empleos digitales - crédito @CeDemocratico/X

Según la información divulgada por el partido, la meta anual es que al menos 100.000 estudiantes completen estos cursos y adquieran competencias adaptadas a los requerimientos actuales de la economía digital. La iniciativa prevé la articulación con el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), lo que permitiría aprovechar infraestructura y experiencia ya existentes en procesos de formación técnica.

PUBLICIDAD

Además de la capacitación técnica, la propuesta contempla acompañamiento para la conectividad y el sostenimiento económico de los beneficiarios, una medida que busca reducir barreras de acceso. “Así sí se ayuda a los jóvenes creando oportunidades reales”, expresó el partido en su comunicación oficial.

La doble titulación desde el bachillerato constituye otro de los puntos centrales del proyecto, que facilitaría la inserción laboral al certificar competencias en áreas de innovación tecnológica.

El planteamiento incluye el fortalecimiento de herramientas para acceder a empleos formales, así como la vinculación con el Fondo Emprender, con el fin de estimular el desarrollo de iniciativas propias entre los participantes.

Según el Centro Democrático, esta política social responde a las necesidades urgentes del país en materia de empleo juvenil y transformación productiva. El partido sostiene que la creación de oportunidades para los jóvenes constituye un paso fundamental para “construir país” desde el acceso a la educación y el trabajo digno.

El Centro Democrático alista todo para llevar a cabo su consulta interna del 2026 que determinará un candidato a la Presidencia - crédito Colprensa
Centro Democrático presenta plan educativo para facilitar empleo juvenil en Colombia - crédito Colprensa

Centro Democrático propone reformas en paz, seguridad y energía ante el Congreso

El Centro Democrático radicó en el Congreso un paquete de proyectos legislativos que introduce cambios en temas clave como paz, seguridad, energía e infraestructura rural. Entre las propuestas, destaca una iniciativa que exige el aval de la mayoría absoluta del Legislativo antes de iniciar cualquier negociación de paz con grupos armados.

Esta medida, impulsada por los congresistas Jonathan Pineda y Óscar Villamizar, busca impedir que “las decisiones en materia de seguridad nacional queden a potestad exclusiva del gobierno de turno”.

El articulado delimita cuáles organizaciones podrían ser consideradas para eventuales diálogos.

El senador Villamizar afirmó: “Será inconstitucional adelantar acuerdos de paz con grupos que hayan incurrido en delitos como homicidios contra personas protegidas, secuestro, extorsión, tráfico de estupefacientes o violaciones a la libertad y formación sexual, además de quienes hayan cometido delitos cuyas víctimas sean menores de edad”.

La bancada del Centro Democrático presentó siete iniciativas con propuestas en seguridad, energía y desarrollo rural - crédito Suministrado a Infobae Colombia
La bancada del Centro Democrático presentó siete iniciativas con propuestas en seguridad, energía y desarrollo rural - crédito Suministrado a Infobae Colombia

El paquete contempla la derogación de la Ley 2272 de 2022, conocida como Paz total, política promovida por la administración de Gustavo Petro.

El partido opositor argumenta que esta estrategia no logró reducir la violencia y permitió el fortalecimiento de estructuras ilegales en varios territorios. “Pusieron en peligro la vida de miles de personas y generaron limbos judiciales”, sostuvo Pineda sobre los efectos de los ceses al fuego sin verificación.

La bancada también propuso la creación de la Comisión de Política Minero-Energética, órgano que definiría las directrices del sector para asegurar el suministro y reglas claras. “Colombia no puede volver a quedar en riesgo de apagón”, expresó Villamizar, aludiendo a la necesidad de evitar alzas abruptas en combustibles.

Adicionalmente, el paquete incluye iniciativas para garantizar fondos permanentes al transporte escolar rural y el mejoramiento de vías terciarias, con el fin de facilitar el acceso a la educación y la competitividad de los productores agrícolas en regiones apartadas.

Temas Relacionados

Centro DemocráticoRadicación de leyJóvenesDemanda laboralColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO - Independiente del Valle vs. Deportes Tolima: siga aquí el partido de vuelta en octavos de final de la Copa Libertadores 2026

El equipo Pijao dejó escapar la oportunidad de irse en ventaja en la serie ante su gente, perdiendo 1-0 en el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué

EN VIVO - Independiente del Valle vs. Deportes Tolima: siga aquí el partido de vuelta en octavos de final de la Copa Libertadores 2026

Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció nuevo estatuto antiterrorista: estos serían los principales puntos del proyecto que deberá ser aprobado por el Congreso

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, explicó que el país tiene tipificado el delito de terrorismo, pero no existe una definición específica de organización para crear un mecanismo formal de inclusión y exclusión de grupos

Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció nuevo estatuto antiterrorista: estos serían los principales puntos del proyecto que deberá ser aprobado por el Congreso

Miguel Quintero comienza este martes juicio por corrupción: estas son las pruebas de la Fiscalía contra el hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero

Además del hermano del exalcalde Daniel Quintero, la diligencia judicial incluirá a otros tres exservidores del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el ente acusador pedirá una medida de aseguramiento para evitar riesgos de obstrucción durante el proceso

Miguel Quintero comienza este martes juicio por corrupción: estas son las pruebas de la Fiscalía contra el hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero

Gabriela Muñoz apareció otra vez junto al expresidente Gustavo Petro en reunión del Pacto Histórico y se defendió de las críticas: “Aquí no hay romances secretos”

La joven advirtió que la polémica encierra una narrativa misógina que intenta reducir su trabajo a una relación sentimental inexistente

Gabriela Muñoz apareció otra vez junto al expresidente Gustavo Petro en reunión del Pacto Histórico y se defendió de las críticas: “Aquí no hay romances secretos”

Durante los incendios forestales en Tolima, este es el rescatista que se dedica a salvar animales: “Para tener algo más bonito en el mundo”

Entre las zonas quemadas de Coello y áreas cercanas a Gualanday, el socorrista recorre el terreno para sacar ejemplares agonizantes y documenta una escena que se repite desde hace días en la región

Durante los incendios forestales en Tolima, este es el rescatista que se dedica a salvar animales: “Para tener algo más bonito en el mundo”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Ozuna fue acusado de supuesto maltrato físico por parte de famosa modelo: la mujer compartió imágenes de los moretones que le habría causado el cantante

Ozuna fue acusado de supuesto maltrato físico por parte de famosa modelo: la mujer compartió imágenes de los moretones que le habría causado el cantante

Luisa Fernanda W explicó por qué no quiere hacer una despedida de soltera fuera de Colombia: “La voy a arreglar yo”

Luisa Castro, novia de Westcol, se refirió a los lujosos regalos que ha recibido de parte del ‘streamer’: “Unos más costosos que otros”

Lina Tejeiro reveló que enfrentó una crisis de salud en su embarazo durante ‘MasterChef Celebrity’ “De verdad quería salir”

Reviven anécdota de Pipe Bueno y Yeison Jiménez que por poco termina en tragedia: “Casi la matamos”

Deportes

EN VIVO - Independiente del Valle vs. Deportes Tolima: siga aquí el partido de vuelta en octavos de final de la Copa Libertadores 2026

EN VIVO - Independiente del Valle vs. Deportes Tolima: siga aquí el partido de vuelta en octavos de final de la Copa Libertadores 2026

Periodista colombiano lanzó fuerte pulla a River Plate en la previa del partido ante Santa Fe por Sudamericana: “Juegan horrible”

América de Cali insistirá en jugar de local en Bogotá, a pesar de la decisión de la Alcaldía de no facilitarle El Campín: este es el plan

Acusan a periodista de xenofobia en la Liga BetPlay: “Si nació en Medellín, mijito, venga, demuéstrelo”

María Camila Osorio quedó eliminada en su debut en el WTA de Monterrey 2026: así fue el partido