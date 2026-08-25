Rafael Poveda respondió a nuevas denuncias y periodista e ‘influencer’ explicó por qué no todo acoso es delito: “Pero sigue siendo acoso”

Declaraciones de la periodista, docente y creadora de contenido Luisa María Valencia - crédito @luisamvalenciaa/IG

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Luego de que se conoció una nueva respuesta en video por parte del presentador y periodista Rafael Poveda, tras los cuatro nuevos casos de acoso sexual que se conocieron en un informe de la Revista Raya, la docente, periodista y creadora de contenido Luisa María Valencia se refirió en medio de esta nueva polémica que envuelve al reconocido comunicador, con más de 40 años de trayectoria profesional, sobre los límites de este delito.

“Tal vez esto te va a explotar la cabeza, pero que el nivel de acoso sexual no alcance para constituir un delito no significa que deje de ser acoso”, señaló de entrada la creadora de contenido en un video que compartió desde su cuenta de Instagram la noche del lunes 24 de agosto, mismo día que Poveda compartió su grabación por la misma red social, y en la que dijo que todo es una “campaña de difamación”.

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La periodista fue clara al señalarle a los hombres que, según comentarios que ella misma ha mencionado, “ahora dicen que todo es acoso”, que se bajen “de esa idea de que si algo no se puede castigar legalmente, entonces tampoco es tan grave”.

“Dejen de buscar la forma de justificar lo injustificable. El acoso sexual tiene consecuencias reales en las vidas de las mujeres. Nos hace sentir observadas, inseguras, nos lleva a cambiar recorridos, evitar lugares, modificar nuestra forma de vestir y hasta calcular cuidadosamente cómo responder frente a un hombre que está cruzando nuestros límites”, argumentó Valencia.

La influencer expuso que “el acoso ha sido usado como una forma de ejercer poder sobre nosotras, una manera de recordarnos que nuestros cuerpos pueden ser comentados y sexualizados incluso en espacios donde deberíamos sentirnos seguras”.

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La docente dijo en la recta final de su grabación que “tú o un juez consideren que un caso de acoso no cumple con los suficientes criterios para que se constituya el delito no significa que esa conducta pierda su gravedad o que deje de generar daño y que tengamos que aprender a tolerarla”.

Valencia compartió su declaración mediante un video en Instagram el lunes 24 de agosto de 2026 - crédito @luisamvalenciaa/IG

Valencia concluyó que “el derecho establece unos límites para determinar qué puede ser castigado, pero nuestra capacidad para reconocer la violencia y cuestionar las conductas que la reproducen puede ir mucho más allá”.

Luisa Valencia se refirió a las primeras denuncias de acoso sexual en Caracol Televisión

El escándalo en Caracol Televisión, y que resultó en la desvinculación de los periodistas Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego por denuncias de acoso y abuso sexual, llevó a que en su momento la misma Valencia compartiera un contundente mensaje dirigido a los hombres que, según ella, han intentado minimizar las denuncias públicas de varias mujeres y periodistas.

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Valencia reaccionó a la ola de testimonios que han salido a la luz (desde marzo de 2026, y que motivaron la fundación del movimiento ‘Me Too Colombia’ y el colectivo YoTe Creo Colega), entre ellos los de Juanita Gómez, Lina Tobón, Catalina Botero, Mónica Rodríguez, Paula Bolívar y Laura Palomino, quienes relataron sus experiencias en medios y redes sociales.

Según Valencia, la reacción de algunos hombres que afirman que “ahora todo es acoso” revela mucho sobre sus verdaderas actitudes.

“Cuando un hombre dice que ya no se les puede decir nada a las mujeres porque ahora todo es acoso, lo que yo veo es una confesión. Una confesión de que le importa poco incomodar a las mujeres con su intensidad”, afirmó en su video de Instagram.

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Luisa María Valencia apuntó contra todos los hombres que han salido a minimizar las denuncias por acoso y abuso sexual que un grupo de periodistas colombianas comenzó a realizar desde el viernes 20 de marzo de 2026, pero cuyos testimonios datan desde hace varios años atrás - crédito @luisamvalenciaa/IG

La periodista antioqueña argumentó que esa frase es también “una confesión de que no acepta el rechazo cuando tiene otras pretensiones. Una confesión de que no sabe leer el consentimiento y ahora le molesta que lo nombremos y lo defendamos”.

Valencia agregó que ningún hombre que realmente valore a las mujeres recurriría a ese argumento, porque sabe distinguir entre el coqueteo legítimo y el acoso, y entiende que el desinterés es motivo suficiente para no insistir.

“Entiende los límites, no los pone a prueba y no necesita que se le expliquen dos veces”, explicó Valencia, refiriéndose a la diferencia entre quienes respetan y quienes insisten pese a una negativa.

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Para la influencer, muchos de los hombres que minimizan las denuncias tienden además a responsabilizar a las mujeres y a perpetuar la idea de que deben “rogarles” o insistirles, como si el deseo femenino fuera negociable.

Valencia fue clara al aseverar que “eso también es una confesión de que crecieron creyendo que el deseo de las mujeres es algo que se negocia y de que aprendieron que un no es un reto y no una respuesta completa”. Además, ella destacó que la cultura de insistencia y presión es parte del problema, y que las relaciones sanas no se construyen con comunicaciones ambiguas ni con la expectativa de que una negativa pueda convertirse en afirmativa bajo presión.

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La periodista recalcó que la diferencia ahora es que las mujeres están poniendo límites y nombrando las conductas inapropiadas. “No, no es que ahora todo sea acoso, es que ahora lo estamos nombrando, es que ahora estamos poniendo límites y estamos diciendo que el interés tiene que ser mutuo, claro y sin presión”, argumentó.

La periodista y creadora de contenido Luisa Valencia expresó sus razones por las que considera que a ciertos hombres no les importa y hasta les incomoda que las mujeres denuncien episodios de abuso y acoso sexual, por cuenta de las denuncias que se han conocido de varias periodistas que pasaron por algunos de los principales medios de comunicación en el país - crédito @luisamvalenciaa/IG

Valencia precisó en el final del video que también compartió en ese entonces en su cuenta de Instagram que solo se sienten incómodos quienes “estaban acostumbrados a avanzar sin preguntarse nada, a los que se resisten a perder el privilegio de poder decir, insinuar, tocar o insistir sin consecuencias”.

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Para ella, los hombres que usan el argumento de “todo es acoso” demuestran que “nunca les interesó realmente el deseo de las mujeres, sino la posibilidad de acceder a ellas”, añadió que “a quien le importa el otro, pregunta, escucha, lee el ambiente, se detiene. Y a quien le importa solo lo que él quiere, insiste”.

Por último, Valencia invitó a reconsiderar los vínculos con quienes piensan de esa manera. “Por lo menos yo reconsideraría dos veces vincularme con un hombre que piense así”, sentenció.

El presentador respondió a las acusaciones de presunto acoso sexual y laboral en su contra y través de un video, presentó dos grabaciones con testimonios fabricados para demostrar cómo se puede manipular a la opinión pública y generar una condena social sin pruebas sólidas - crédito @soyrafaelpoveda/Instagram