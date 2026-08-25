En imágenes: entre fuego, humo y cenizas, así se encuentra Tolima y otras regiones tras el avance de los voraces incendios forestales

Más allá de las pantallas, esta es la cruda realidad de los incendios en Armero Guayabal, Tolima - crédito @gobertolima/Instagram

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Durante agosto de 2026, Colombia enfrenta una oleada de incendios forestales provocada por la segunda temporada seca del año y la consolidación del fenómeno de El Niño que se había advertido por las autoridades desde hace un tiempo.

Los reportes oficiales de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) mantienen el seguimiento sobre más de 600 eventos registrados en más de 200 municipios, con un balance de 16 conflagraciones activas y tres controladas al 25 de agosto.

El Tolima concentra la mayor cantidad de focos activos y hectáreas afectadas en el país. Según reportes del Ministerio de Agricultura y la Ungrd, más de 27.000 hectáreas han resultado afectadas en 22 municipios del departamento.

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La Ungrd mantiene seguimiento sobre más de 600 eventos relacionados con incendios forestales registrados en más de 200 municipios del país durante agosto, como el departamento de Nariño - crédito @ContGanadero/X

La emergencia también provocó pérdidas de 167.448 toneladas de pasturas y 14.523 toneladas de alimentos, además de daños en zonas ganaderas que superan las 14.000 hectáreas impactadas.

Los esfuerzos de contención en la región tolimense se coordinan desde un Puesto de Mando Unificado (PMU) del Gobierno nacional ubicado en El Espinal.

Los esfuerzos de contención en la región tolimense se coordinan actualmente desde un Puesto de Mando Unificado (PMU) centralizado en el municipio de El Espinal. Las labores de extinción terrestre y aérea se concentran en ocho focos activos localizados en las jurisdicciones de Suárez, San Luis, Armero, Coello, Guamo, Ambalema, Ataco y Coyaima.

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Galería: así avanza la emergencia por incendios en el Tolima

Con el despliegue de aeronaves AT-802 y helicópteros de las Fuerzas Militares equipados con sistemas de descarga de agua para intervenir en áreas de difícil acceso terrestre.

Impacto de los incendios en otras regiones del país

La disminución en los niveles de precipitación y las altas temperaturas registran emergencias en cinco departamentos en seguimiento directo por parte de las autoridades nacionales.

Nariño reporta cuatro focos activos en La Florida, Linares, Ancuya y El Tambo, mientras que Cundinamarca presenta dos incendios en los municipios de Viotá y La Vega.

Cundinamarca registra más de 225 incendios forestales durante agosto, con una afectación superior a 1.500 hectáreas -crédito @JorgeEmilioRey/X

El reporte oficial registra focos activos en El Cerrito, Valle del Cauca, y Gachantivá, Boyacá, además de incendios en zonas rurales de Pital, Huila, y La Dorada, Caldas.

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Asimismo, permanecen alertas ambientales en departamentos como Nariño, Quindío, Cesar, Antioquia, Santander y Norte de Santander, debido a la persistencia de las condiciones de riesgo.

Frente a la multiplicación de puntos de calor, el Ministerio de Ambiente emitió una resolución que prohíbe temporalmente el uso de quemas abiertas y controladas en el sector agrícola dentro de zonas rurales.

En Cundinamarca permanecen activos dos incendios, ubicados en los municipios de Viotá y La Vega, según el reporte de las autoridades - crédito @Marovaan/X

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) mantiene alertas rojas por la amenaza alta de incendios de la cobertura vegetal debida al déficit hídrico.

Medidas preventivas y sanciones por la provocación de los incendios

Frente a la gravedad del fenómeno hidrometeorológico, el Ministerio de Ambiente emitió una resolución que suspende temporalmente el uso de quemas abiertas y controladas en el sector agrícola dentro de las zonas rurales.

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Un total de 15 bomberos viajarán a Tolima para hacer frente a los incendios forestales que allí se están presentando - crédito @BomberosBogota/X

La medida busca mitigar el riesgo de aparición de nuevos focos de fuego en el campo. De forma complementaria, el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Abelardo de la Espriella, anunció un endurecimiento en las labores de inspección ambiental, contemplando la aplicación de sanciones penales y administrativas a quienes realicen fogatas o quemas de residuos prohibidas.

“Lo que está ocurriendo en el Tolima es gravísimo. Hay indicios de que algunos incendios forestales están siendo provocados deliberadamente y he ordenado actuar con toda la contundencia del Estado”, posteó De la Espriella en la red social X.

Abelardo de la Espriella denunció que existen indicios de que algunos incendios forestales en el Tolima estarían siendo provocados de manera deliberada - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Las brigadas de atención integradas por la Ungrd, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y los cuerpos de bomberos de cada departamento continuarán desplegadas en las zonas prioritarias.

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Las operaciones de contención priorizan el resguardo de las fuentes de agua, la protección de las comunidades campesinas y la mitigación de los daños en los ecosistemas afectados por la sequía.