Dólar hoy en Colombia: la divisa abrió al alza se cotiza el 25 de agosto en $3.076,50 aunque expertos afirmaron que podría llegar a los $3.000

El dólar abrió el 25 de agosto de 2026 en Colombia con una TRM de $ 3.056,51, un alza de $ 8,39 frente a la jornada anterior - crédito Dado Ruvic/Reuters

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El dólar abrió este martes 25 de agosto de 2026 en Colombia con una Tasa Representativa del Mercado de $3.056,51, un alza de $8,39 frente a la jornada anterior, en una pausa de la reducción que lo había dejado a menos de $50 del umbral de $ 3.000 y que sigue condicionando importaciones, ahorro, inversión y deuda externa.

En lo que va de agosto, la tasa oficial acumula una caída de más de 6%; en el año, de cerca de 19%; y frente al mismo día de 2025, de casi 24%. Ese retroceso explica por qué el mercado sigue mirando de cerca la posibilidad de que la divisa toque el piso de los $3.000, aunque sin garantías de que permanezca debajo de ese nivel.

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Durante las primeras operaciones del día, el dólar abrió en $3.050, es decir, $6,51 por debajo de la TRM vigente. Hacia las 8:10 a. m., se cotizaba en $3.044, con un promedio de $3.045,78 y negocios por USD 15 millones, todavía por debajo de la tasa oficial.

La última actualización oficial realizada a las 8:50 a .m. ubicó la divisa en $3.076,50, es decir un incremento de $19,99 con respecto a la TRM con la que inició el día, así mismo el Banco de la República indicó que se realizaron transacciones por un total de USD 289,500.

Así mismo, en la última semana, el dólar estadounidense registró un avance de 0,02%, mientras que en el período interanual experimentó un descenso del -20,52%.

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En los últimos días, el tipo de cambio del dólar a peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva, con tres jornadas consecutivas de incremento. Actualmente, la volatilidad se sitúa en 13,98%, ligeramente por encima de la volatilidad de referencia de 13,74%, lo que sugiere un estado de inestabilidad moderada en el mercado cambiario.

El mercado sigue mirando el nivel de $3.000

En las primeras operaciones, el dólar abrió en $ 3.050 y hacia las 8:10 cotizaba en $ 3.044, con negocios por USD 15 millones - crédito Dado Ruvic/Reuters

La corrección alcista de este martes no ha cambiado el cuadro de fondo: el peso colombiano mantiene una tendencia de firmeza frente a la moneda estadounidense. El movimiento de las últimas jornadas, de todos modos, introdujo más volatilidad después de varias ruedas de descenso sostenido.

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El lunes 24 de agosto había dejado una señal clara. La divisa abrió en $3.039 y antes de las 8:30 a. m. tocó $3.028, un valor que no se veía desde octubre de 2018, de acuerdo con el análisis citado por Infobae Colombia.

Ese mismo cálculo parte de las operaciones del lunes, que se realizaron por debajo de $3.040, y por eso anticipaba un inicio de jornada todavía más bajo. Aun así, la TRM de este martes volvió a superar la barrera de $3.050.

Sonia Liliana Tejedor, directora del programa de Contaduría Pública de la Universidad de San Buenaventura sede Bogotá, explicó en declaraciones a Infobae Colombia que el escenario más contemplado por los analistas ubica la cotización diaria entre $3.020 y $3.130. Según esa lectura, el nivel de $3.000 “queda al alcance, aunque romperlo no garantiza quedarse abajo”.

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La caída del dólar combina factores externos y locales

El mercado sigue mirando el nivel de $ 3.000 porque el peso colombiano mantiene una tendencia de firmeza frente a la moneda estadounidense - crédito Dado Ruvic/Reuters

Tejedor señaló que la baja de la divisa no responde a una sola causa. Entre los factores que enumeró aparecen la expectativa de ingreso de capitales del exterior para la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto, el debilitamiento global del dólar después de anuncios del Tesoro de Estados Unidos, el precio alto del petróleo por la tensión con Irán y la tasa de interés local en 12%, que sigue atrayendo fondos en busca de rendimiento.

“Colombia espera plata del exterior para reconstruir lo que tumbó el terremoto del 10 de agosto. El dólar se debilitó en el mundo después de los anuncios del Tesoro estadounidense. El petróleo sigue caro por el pulso con Irán y eso trae divisas a un país exportador. Y la tasa de interés local, en 12%, sigue siendo un imán para capital que busca rendimiento”, señaló la experta.

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La académica agregó que el banco central compra dólares para moderar la caída y que el cierre de mes suele incorporar demanda de empresas que necesitan pagar importaciones. En ese entorno, varias apuestas de mercado ubican el final de agosto cerca de $3.150.

También advirtió que buena parte del mercado considera que un dólar “justo” para la economía colombiana estaría entre $ 3.600 y $ 3.800. La distancia entre ese rango y el precio actual sugiere, según dijo a Infobae Colombia, una entrada fuerte de inversionistas atraídos por el giro económico de la región, un flujo que puede ingresar rápido y salir con la misma velocidad.

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La baja beneficia a viajeros e importadores y golpea a exportadores y remesas

Sonia Liliana Tejedor afirmó que los analistas ubican la cotización diaria del dólar entre $ 3.020 y $ 3.130, con el piso de $ 3.000 al alcance - crédito Nathalia Angarita/Reuters

La cotización del dólar funciona como una variable central de la economía colombiana porque incide en el costo de las importaciones, en los precios internos de bienes vinculados al comercio exterior y en decisiones de ahorro e inversión. Por eso su seguimiento diario excede al mercado financiero y llega al bolsillo de consumidores y empresas.

Tejedor describió un efecto desigual sobre distintos sectores. Según dijo, ganan los viajeros, los importadores, quienes pagan servicios digitales y también el Estado, porque necesita menos pesos para atender su deuda externa.

Del otro lado, pierden los exportadores de café y flores y las familias que reciben remesas. En las casas de cambio, añadió, el domingo se pagaban alrededor de $3.224 por dólar, casi $180 por encima de la tasa oficial, mientras que cada dólar enviado desde el exterior rinde hoy casi mil pesos menos que hace un año.

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