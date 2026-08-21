Joven fue asesinado a balazos tras intentar defender a una persona durante un robo en local comercial de Medellín

Una familia despide a un joven que intentó evitar un atraco - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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Un intento de hurto en el centro de Medellín (Antioquia) terminó con la muerte de un joven de 25 años, identificado como John Alexis Agudelo Castrillón, después de que interviniera para intentar impedir un robo en un establecimiento comercial que se encuentra ubicado en el barrio Bomboná No. 1.

De acuerdo con información revelada por el medio local Alerta Paisa, el presunto agresor quedó capturado por la acción de la ciudadanía y las autoridades que evitaron su huida.

Del mismo modo, se dio a conocer que Agudelo Castrillón recibió varios disparos cuando intentó proteger a la víctima del atraco en uno de los locales, lo que desató pánico entre los demás clientes y trabajadores que, en medio de la confusión, intentaron ayudarlo y comunicarse con las autoridades.

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Luego lo trasladaron a un centro asistencial, donde los especialistas confirmaron que murió por la gravedad de las heridas, mientras que las autoridades detuvieron al presunto delincuente, según el reporte entregado por el medio local.

El señalado agresor disparó contra el defensor de su víctima - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El comandante de la Policía Metropolitana, el general Henry Bello, indicó que el caso corresponde a un “hurto calificado y agravado” ocurrido en un establecimiento del sector de las torres de Bomboná. Añadió que los agentes capturaron al presunto delincuente y recuperaron los objetos robados.

De acuerdo con Alerta Paisa, Bello también señaló que la persona que intentó impedir el hurto resultó herida por arma de fuego y murió después en un centro asistencial.

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La investigación sigue en curso

Las autoridades advirtieron que los móviles exactos del hecho aún no están definidos. También precisaron que el grado de responsabilidad de los implicados sigue bajo investigación judicial y se están verificando las cámaras de seguridad y los testimonios de los presentes para tener un panorama más claro de lo que sucedió.

Por ahora, el caso avanza con un capturado y con la revisión oficial de lo ocurrido dentro del establecimiento ante la preocupación de los ciudadanos que frecuentan el sector y de aquellos que trabajan allí por la ola de inseguridad que los azota.

El intento de robo en Medellín dejó a un joven muerto y un capturado - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Inseguridad en La Candelaria

La Secretaría de Seguridad informó que en 2026 se han registrado 37 homicidios en la comuna 10, frente a 39 en el mismo periodo del año anterior. Aunque la cifra representa una leve disminución frente al registro previo, continúa preocupando a la comunidad.

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Por esta razón, la dependencia mantiene monitoreo permanente sobre ese sector del centro de la ciudad que es transitado por miles de personas a diario que exigen mayor control y presencia por parte de las autoridades locales.

La Policía trabaja por la seguridad de los ciudadanos - crédito Policía Metropolitana / X

Otro hecho de inseguridad en la ciudad

Nueve presuntos integrantes de un grupo delincuencial conocido como Las Pirañas fueron capturados en Medellín tras una operación conjunta de la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación por robos a usuarios del Metro de Medellín bajo la modalidad de “cosquilleo”, luego de ocho meses de seguimiento e inteligencia.

Durante 26 diligencias de registro y allanamiento, las autoridades incautaron 27 teléfonos celulares, 38 repuestos, nueve pantallas, dos baterías y sustancias estupefacientes, y recuperaron tres celulares reportados como robados.

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Según el secretario de Seguridad y Convivencia Manuel Villa Mejía, las pesquisas de la Sijín, la Sipol y la Policía Metro documentaron presuntos hurtos entre 2025 y 2026, con foco en las estaciones San Antonio, Poblado, Parque Berrío y Prado, además de la comuna La Candelaria.

De acuerdo con el expediente, la organización operaba desde hace más de tres años y aprovechaba aglomeraciones para rodear a las víctimas, generar distracciones y sustraer dispositivos de bolsos y bolsillos en cuestión de segundos, sin necesidad de armas ni agresiones físicas visibles.

“En Medellín no vamos a permitir que quienes se aprovechan de la gente que se moviliza por el Metro sigan haciendo del hurto su negocio. Este golpe demuestra que cuando trabajamos de manera articulada, las estructuras criminales caen”, afirmó Villa Mejía.

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Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado.