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Gobernador y 12 alcaldes del Quindío pidieron al Gobierno recursos para atender damnificados y acelerar la reconstrucción tras el terremoto

El gobernador y los 12 alcaldes del departamento acordaron una hoja de ruta para atender las urgencias más inmediatas mientras esperan el respaldo financiero del Gobierno nacional para avanzar en la recuperación de los municipios afectados

Juan Miguel Galvis fue elegido en las elecciones regionales de 2023 - crédito Juan Miguel Galvis/ Facebook
El consejo departamental de gestión del riesgo reunió por primera vez a los 12 alcaldes del Quindío tras el terremoto - crédito Juan Miguel Galvis/ Facebook
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La reconstrucción del Quindío empezó con una petición conjunta al Gobierno nacional. Tras el terremoto del 10 de agosto, que dejó una cifra parcial de 319 personas fallecidas, 4.506 heridas, 260 desaparecidas y 364 rescatadas, el gobernador y los 12 alcaldes del departamento pidieron recursos para atender a los damnificados e iniciar las obras más urgentes.

El llamado se produjo después de un consejo departamental de gestión del riesgo, realizado en el Centro Metropolitano de Convenciones de Armenia, donde por primera vez desde la emergencia se reunieron todos los mandatarios municipales junto con el gobernador Juan Miguel Galvis.

Pueblo de Salento, en el departamento del Quindío luego del terremoto - crédito redes sociales
La Gobernación anunció recursos propios para atender demoliciones urgentes en algunos municipios- crédito redes sociales

La reunión permitió revisar las prioridades inmediatas de cada municipio y acordar los primeros pasos para organizar una estrategia común mientras esperan el respaldo financiero del Gobierno para la etapa de reconstrucción del departamento completo tras el sismo reciente en curso.

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Al terminar el encuentro, Galvis agradeció la presencia de los alcaldes y explicó que el objetivo principal fue conocer las acciones que ya están ejecutando las administraciones locales, pero sobre todo identificar las necesidades específicas que enfrenta cada territorio afectado hoy mismo.

“Quiero darles los agradecimientos a los alcaldes por atender el llamado del gobierno departamental. Primero, ver las líneas de acción que están tomando, pero más específicamente las necesidades que hoy se tienen para cada uno de sus municipios”, afirmó. Durante la jornada participaron los alcaldes de Armenia, Calarcá, Montenegro, Quimbaya, Filandia, Circasia, Salento, La Tebaida, Pijao, Génova, Buenavista y Córdoba, quienes compartieron un diagnóstico conjunto sobre las afectaciones que dejó el terremoto en sus comunidades.

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Una de las primeras decisiones anunciadas fue destinar recursos propios de la Gobernación para atender intervenciones urgentes relacionadas con edificaciones que requieren procesos de demolición inmediata en algunos municipios donde el riesgo sigue presente.

Filandia, en Quindío, destaca por su arquitectura tradicional, miradores y artesanía en cestería - crédito Gobernación de Quindío
Los mandatarios acordaron elaborar un plan de acción que servirá como hoja de ruta para la reconstrucción del departamento - crédito Gobernación de Quindío

El mandatario explicó que esos recursos permitirán responder a necesidades que no pueden esperar mientras llegan los desembolsos del Gobierno nacional destinados a fortalecer la recuperación del departamento. Además de las medidas inmediatas, los asistentes acordaron convocar una nueva reunión durante la próxima semana para construir un plan de acción que sirva como hoja de ruta para la reconstrucción.

“Pero también hoy quedamos que el próximo lunes o la próxima semana vamos a reunirnos para hacer el plan de acción. ¿Y qué es el plan de acción? Es la línea que vamos a trazar para poder reconstruir el departamento del Quindío”, sostuvo Galvis. Ese documento buscará definir prioridades, coordinar esfuerzos entre los municipios y establecer las intervenciones necesarias para avanzar de manera ordenada en las obras que requiere el territorio después del sismo.

Aunque la Gobernación anunció recursos para atender algunas urgencias, el mensaje central del encuentro fue que la recuperación dependerá del apoyo financiero que llegue desde el Gobierno nacional. “Estamos todavía la espera del gobierno nacional, que lleguen los recursos para poder fortalecer la reconstrucción de nuestro departamento”, expresó el gobernador al cierre del consejo.

Pueblo de Salento, en el departamento del Quindío luego del terremoto - crédito redes sociales
La Cámara de Comercio del Quindío advirtió que el 83% de los comerciantes reportó afectaciones tras el sismo - crédito redes sociales

Así mismo, el presidente de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, Rodrigo Estrada, realizaron un diagnóstico del impacto empresarial a través de 820 visitas presenciales, 1.955 encuestas y 240 inspecciones técnicas realizadas por ingenieros para medir los daños que dejó el terremoto. Con esa información, explicó que el 83% de los comerciantes reportó algún tipo de afectación y que el 24% necesita atención prioritaria en la infraestructura de sus establecimientos, un panorama que evidencia un fuerte golpe al tejido empresarial pese a que no se registraron colapsos de edificaciones.

Con ese llamado conjunto, el Quindío busca acelerar el inicio de las obras prioritarias y garantizar que los recursos destinados a la reconstrucción lleguen cuanto antes a las comunidades que todavía enfrentan las consecuencias del movimiento telúrico del pasado 10 de agosto. En ese proceso los mandatarios coincidieron en que la coordinación entre los trece gobiernos locales será determinante para priorizar intervenciones, compartir información sobre daños y avanzar con criterios comunes cuando comiencen las inversiones de reconstrucción.

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