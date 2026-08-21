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El país político reaccionó a las declaraciones de Viviane Morales sobre la “ideología de género” en los colegios: “Busca sembrar miedo”

La ministra de Educación aseguró que en las instituciones esducativas se estaría imponiendo al ideología de género. Además, afirmó que el Gobierno buscará “sacar la ideologización del país”

- crédito @vivianemoralesh/Instagram
La ministra Morales afirmó que el Gobierno buscará “restaurar principios y valores” - crédito @vivianemoralesh/Instagram
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Ante los medios de comunicación, la ministra de Educación, Viviane Morales, aseguró que se estaría tratando de ideologizar o imponer una “ideología de género” a través de la enseñanza en los colegios del país.

Por eso, la jefa de la cartera indicó que se está adelantando una revisión de los materiales escolares, con el fin de garantizar que los padres y madres de familia puedan hacer un seguimiento de la educación que están recibiendo sus hijos. “Ha habido una campaña woke que ha metido una cantidad de sutiles movimientos para apoderarse de la enseñanza y de la educación de los hijos, especialmente en el programa de educación sexual integral”, precisó.

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Asimismo, indicó que la administración de Abelardo de la Espriella, a través del Ministerio de Educación, buscará “restaurar principios y valores” y “sacar la ideologización del país”.

Morales aseguró que se pretende impedir un eventual adoctrinamiento de los niños y adolescentes, lo que quiere decir que el Gobierno tratará de dejar por fuera de los programas educativos cualquier tema que considere que no se ajuste a la edad y el desarrollo emocional de los menores de edad.

Un pizarrón negro con tiza de colores muestra el título 'EDUCACIÓN SEXUAL EDITORIAL', símbolos de género, condones, un corazón, un útero y figuras humanas. Un aula con pupitres y sillas de colores y ventanas.
La ministra aseguró que hay problemas con el programa de educación sexual integral en los colegios - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

Las declaraciones de la ministra de Educación derivaron en todo tipo de reacciones en el país político; algunas a favor y otras en contra. Por un lado, hay quienes coinciden en idea de que se está impulsando una ideologización en las instituciones educativas, la cual debería ser frenada.

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Así lo indicó el congresista Luis Miguel López Aristizábal en una publicación en su cuenta de X: “Nos llamaron retrógrados, nos dijeron que la ideología de género en los colegios era un invento. Hoy la propia Ministra de Educación @MoralesViviane confirma que hubo intentos de implantarla. Los niños no son un laboratorio ideológico”, aseveró.

El representante Luis Miguel López Aristizábal respaldó a la ministra de Educación en sus declaraciones sobre ideología de género en los colegios - crédito @LuismLopezA/X
El representante Luis Miguel López Aristizábal respaldó a la ministra de Educación en sus declaraciones sobre ideología de género en los colegios - crédito @LuismLopezA/X

Por otro lado, Efraín Cepeda, expresidente del Senado, aseguró que ahora a los maestros y maestras están preguntando a los niños si tienen definida su identidad de género e, incluso, instan a los menores a pensar al respecto.

Me parece que eso es un atropello a la libertad de ese muchacho o de ese niño que no tiene el criterio de decisión”, señaló. En consecuencia, aseguró que el Partido Conservador buscará que “los principios y valores” vuelvan.

Por otro lado, algunos congresistas cuestionaron las afirmaciones de la jefa de cartera y defendieron la formación que están recibiendo los niños en materia de educación sexual integral. La senadora Jennifer Pedraza, por ejemplo, aseguró que no existe ninguna “ideología de género”, más bien, hay una política educativa que se centra en abordar la educación sexual con enfoque de género para prevenir violencias y evitar la discriminación de los menores de edad.

Lo peligroso de este discurso es que busca sembrar miedo en los colegios para que dejen de hablar de estos temas. Y cuando un gobierno empieza a censurar derechos desde las aulas, el retroceso ya empezó”, precisó.

La congresista también señaló a la ministra Viviane Morales de tener posiciones retardatarias y antiderechos.

La senadora Jennifer Pedraza señaló a la ministra de Educación de tener posiciones retardatarias y antiderechos - crédito @JenniferPedraz/X
La senadora Jennifer Pedraza señaló a la ministra de Educación de tener posiciones retardatarias y antiderechos - crédito @JenniferPedraz/X

La representante Laura Daniela Beltrán Palomares, conocida como Lalis, se unió a las críticas que surgieron contra la jefa de cartera. Indicó que en Colombia ya se han registrado casos de suicidio por discriminación por orientación sexual. Recordó el caso de Sergio Urrego, de 16 años, que se quitó la vida en 2014, tras ser víctima de actos homofóbicos.

En consecuencia, defendió el programa de educación sexual integral que impulsó la administración del expresidente Gustavo Petro, que está centrado en el respeto por la diversidad.

La congresista Lalis defendió la educación sexual integral impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro - crédito @smilelalis/X
La congresista Lalis defendió la educación sexual integral impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro - crédito @smilelalis/X

“La educación sexual integral impulsada por el Gobierno de @petrogustavo enseña respeto, diversidad y derechos humanos. No adoctrina: previene la discriminación. ¿O acaso queremos volver a colegios donde ser diferente sea motivo de persecución?”, indicó.

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