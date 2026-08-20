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Trabajadora de hotel enfrentó a un presunto ladrón a tiros y frustró un asalto: el video se hizo viral

La empleada estaba en la recepción cuando un hombre ingresó al establecimiento y comenzó a intimidarla, pero reaccionó con un arma de fuego y los comentarios no se hicieron esperar

El video del hotel en Neiva muestra cómo una recepcionista frustró un presunto robo en segundos - crédito @ColombiaOscura/X
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Un video de seguridad que circula en redes sociales muestra el momento en que una trabajadora de un hotel ubicado en el barrio Los Mártires, en Neiva, reaccionó ante el ingreso de un hombre que, aparentemente, pretendía cometer un hurto.

El hecho ocurrió durante la noche del martes 18 de agosto y quedó registrado por las cámaras del establecimiento, el cual se ha hecho viral en las últimas horas en las redes sociales.

En las imágenes se observa al sujeto ingresar al hotel y acercarse hasta la recepción, donde inicialmente parece realizar una pregunta a la empleada. La situación, sin embargo, cambia rápidamente cuando la trabajadora le solicita que se retire el casco que llevaba puesto, argumentando que se trataba de una medida de seguridad dentro del establecimiento.

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El intercambio entre ambos quedó registrado por la cámara y permite observar cómo la mujer mantiene la conversación mientras el hombre permanece frente a ella.

Ilustración en blanco y negro de un hombre con casco y chaqueta de cuero sujetando un cuchillo, y una mujer con uniforme en una recepción con mostrador.
Un video capta a una empleada de hotel en Neiva cuando dispara para frenar un presunto robo (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Trabajadora del hotel: “¿Se me puede quitar el casco?”
  • Hombre: “¿Por qué?”
  • Trabajadora: “Por seguridad se quita el casco”.

Después de ese momento, la situación tomó un giro inesperado. De acuerdo con la grabación, el hombre habría sacado un arma blanca para intimidar a la empleada y así poder hurtarle sus pertenencias y dinero, pero ella reaccionó rápidamente y desenfundó un arma de fuego que tenía consigo.

La trabajadora accionó el arma mientras el sujeto emprendía la huida. El hombre salió rápidamente del establecimiento para evitar ser alcanzado, mientras la empleada permaneció en el lugar luego de frustrar el aparente intento de robo.

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El material audiovisual se difundió rápidamente en redes sociales y generó una amplia cantidad de reacciones. La escena que más llamó la atención de los usuarios fue precisamente el momento en que la mujer pasa de atender al supuesto cliente a responder ante la amenaza.

Aunque las circunstancias exactas del hecho deberán ser establecidas por las autoridades correspondientes, las imágenes muestran que la trabajadora actuó en cuestión de segundos ante la presencia del hombre y la aparente amenaza con un arma blanca.

Ilustración de un hombre con casco y capucha empuñando un cuchillo frente a una mujer detrás de un mostrador, quien apunta con una pistola.
La empleada de un hotel en Neiva frustró un hurto (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso también abrió una discusión entre los usuarios de redes sociales sobre la seguridad de los establecimientos comerciales y la posibilidad de que trabajadores y comerciantes porten armas para responder ante situaciones de riesgo. Sin embargo, los comentarios estuvieron marcados principalmente por mensajes de respaldo hacia la empleada y por expresiones relacionadas con el uso de armas de fuego.

Ella ya la tenía clara porque desde un principio le dijo que se quitara el casco”, escribió uno de los usuarios al analizar la secuencia registrada por las cámaras de seguridad.

Otro de los comentarios apuntó directamente al debate sobre la seguridad de los comerciantes: “A esto me refiero con el porte de armas para comerciantes”, mientras que otros usuarios afirmaron “Todo establecimiento de comercio debería tener permiso de tenencia de armas” y “AMÉ A LA SEÑORA, pero ojalá lo hubiera matado. Te juro que ella se gana el cielo, esa plaga no sirve”

Otros usuarios utilizaron expresiones mucho más fuertes para respaldar a la mujer y cuestionar al presunto delincuente. “Mamacita, hermosa. Dele, quémelo hijueputa, quémelo”, escribió otro internauta.

Sin embargo, la discusión también trascendió el caso puntual y llegó al debate político y social sobre el porte de armas. Algunos usuarios utilizaron el video para defender la posibilidad de que comerciantes tengan armas como mecanismo de protección frente a los robos.

“Pero ustedes, hijueputas zurdos, dicen que las armas en la ciudadanía son malas”, señaló otro usuario, en medio de la discusión que se generó alrededor de la grabación.

Más allá de las opiniones generadas en redes sociales, el episodio pone nuevamente sobre la mesa la preocupación por la seguridad de comerciantes y trabajadores que permanecen al frente de establecimientos durante jornadas nocturnas. En este caso, una situación que comenzó con la llegada de un supuesto cliente terminó en una reacción armada y en la huida del hombre.

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