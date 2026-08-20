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Policía aclaró video en el que presuntamente se ve cómo tractomula con ayudas para víctimas del terremoto fue saqueada en Buenaventura

Al parecer, el momento correspondió a una entrega desorganizada y no asalto como se afirmó en redes sociales

El saqueo de una tractomula cargada con ayudas para los damnificados del terremoto del 10 de agosto en Buenaventura ha encendido las alarmas sobre la seguridad y destino de la asistencia humanitaria enviada desde Pasto, luego de que desconocidos se apropiaran de los recursos apenas el vehículo llegó al puerto - crédito @VickyDavilaH / X

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El incidente ocurrido en Buenaventura ha encendido el debate sobre la seguridad y la organización en la entrega de ayudas humanitarias. La llegada de una tractomula cargada con donaciones recolectadas en Pasto para los damnificados del terremoto del 10 de agosto terminó con escenas de desorden y versiones contrapuestas sobre el destino de los productos.

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron a varias personas subidas al vehículo, arrojando lonas y productos a quienes esperaban en el lugar, entre ellos menores de edad. Estas escenas generaron indignación en redes sociales.

Según la información inicial, el vehículo formaba parte de los envíos organizados desde la capital de Nariño para apoyar a comunidades en el Chocó, Buenaventura y el norte del Valle del Cauca. La Alcaldía de Pasto había anunciado esta movilización solidaria, con la expectativa de que los recursos llegaran a quienes más los necesitaban.

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En respuesta a la alarma generada, la Policía del Valle del Cauca indicó que, tras revisar la situación en el lugar, no se constató un hurto ni un saqueo de la tractomula. La institución explicó que el desorden surgió durante la fase final de la entrega, cuando la falta de coordinación y la alta demanda derivaron en una distribución caótica.

La policía detalló que el conductor permitió que algunos presentes colaboraran en la entrega, pero la jornada se desbordó ante la multitud. El hecho quedó registrado en videos y fotografías, utilizados para la verificación oficial. Las autoridades recomendaron no difundir versiones no confirmadas para evitar mayor preocupación entre la población afectada.

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