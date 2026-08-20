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Ministra de Educación encendió las alarmas: denunció que hallaron intentos de imponer “ideología de género” en colegios

Viviane Morales anunció una revisión de los materiales y contenidos pedagógicos utilizados en los colegios públicos del país; el proceso incluirá textos escolares, guías de aprendizaje y planes de enseñanza

Viviane Morales dijo que Petro tiene miedo de que no se escoja rápido al reemplazo de Francisco Barbosa - crédito Colprensa.
Viviane Morales aseguró que durante los últimos años hubo intentos de introducir la llamada “ideología de género” en los establecimientos educativos - crédito Colprensa
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La ministra de Educación, Viviane Morales, confirmó la realización de un proceso de revisión sobre los materiales escolares y los contenidos pedagógicos aplicados en el sistema educativo del país, al encontrar que hubo intentos de implantar la llamada ‘ideología de género’ en los colegios.

En sus declaraciones públicas, la titular de la cartera educativa sostuvo que el Gobierno nacional centrará su gestión en el fortalecimiento de los valores institucionales y en la defensa del rol de las familias en el proceso formativo.

Viviane Morales explicó que las evaluaciones técnicas abarcan los textos de estudio, las guías de aprendizaje y los planes de enseñanza en las instituciones oficiales del territorio nacional.

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“Una tarea importante de este gobierno es restaurar principios y valores, sacar la ideologización del país y respetar el derecho de los padres en la educación”, señaló la alta funcionaria frente a los medios de comunicación.

Un aula escolar vacía con múltiples pupitres y sillas de madera y metal, paredes verdes, y ventanas con persianas en la parte superior izquierda.
La ministra sostuvo que uno de los objetivos del Gobierno es fortalecer el papel de las familias en la educación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Muchas veces los padres ni siquiera saben lo que se les está enseñando a sus hijos y estamos revisando los materiales escolares todos para garantizar que de verdad los padres sean quienes lleven a cabo su labor de cuidado y de seguimiento de la educación y sepan lo que se les está enseñando a sus hijos”, afirmó la ministra.

Cuestionamientos a las dinámicas de enseñanza sexual

La jefa de la cartera de Educación argumentó que durante los últimos años se implementaron orientaciones pedagógicas que interfirieron en la labor formativa de los hogares.

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Morales hizo referencia específica a las metodologías utilizadas en las asignaturas de educación sexual y a la inclusión de enfoques conceptuales sin la concertación previa ni el aval explícito de los acudientes.

Un pizarrón negro con tiza de colores muestra el título 'EDUCACIÓN SEXUAL EDITORIAL', símbolos de género, condones, un corazón, un útero y figuras humanas. Un aula con pupitres y sillas de colores y ventanas.
Viviane Morales afirmó que una de las tareas de la actual administración será “restaurar principios y valores” y “sacar la ideologización del país" - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Al ser consultada sobre la presencia de sectores que buscaban direccionar el pensamiento de la infancia a través de los programas oficiales, la funcionaria respaldó la tesis del Ejecutivo.

Viviane Morales enfatizó la necesidad de transparentar los contenidos pedagógicos impartidos a la población infantil y juvenil en los colegios públicos.

“Obviamente, ha habido una campaña que ha metido una cantidad de sutiles movimientos para apoderarse de la enseñanza y de la educación de los hijos, especialmente el programa de educación sexual integral”, señaló la ministra ante los periodistas.

Primer plano de las piernas de dos niños con calcetines blancos y zapatos escolares negros, parados sobre una superficie azul
La ministra de Educación aseguró que habría existido “una campaña” con diferentes mecanismos para influir en la enseñanza de los niños - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Aquí nada que se haga de espaldas a los padres, sin transparencia, sin el consentimiento y que no sea acorde con las edades de los educandos”, sostuvo Morales.

Ante la insistencia de los periodistas sobre si efectivamente encontró evidencias de adoctrinamiento o enfoques ideológicos en los textos y cartillas vigentes dentro del sistema escolar colombiano, la ministra reiteró la veracidad de los hallazgos en las dependencias oficiales.

“Claro”, respondió la funcionaria de manera categórica al ser requerida sobre la presencia de esos lineamientos en los programas educativos.

- crédito @vivianemoralesh/Instagram
La funcionaria aseguró que estos hallazgos hacen parte de la revisión adelantada por el Ministerio de Educación - crédito @vivianemoralesh/Instagram

Ajuste a los programas y desarrollo emocional en este nuevo Gobierno

Respecto a las acciones institucionales que adelantará el Ministerio de Educación, la funcionaria precisó que las decisiones administrativas estarán orientadas a modificar las directrices pedagógicas que no se ajusten a las etapas de crecimiento de los estudiantes.

Morales enfatizó que las modificaciones en los currículos buscarán proteger la neutralidad en la enseñanza pública, evitar la imposición de conceptos no concertados con los acudientes y garantizar que los contenidos académicos correspondan estrictamente a las capacidades emocionales e intelectuales de la infancia.

“Vamos a trabajar porque la educación respete el sentido de los padres y su conducción en la formación de sus hijos y porque no se busque adoctrinar a los niños ni meterles en su formación cosas que no estén acorde con su desarrollo, de acuerdo con la edad y su desarrollo emocional”, manifestó la titular de la cartera educativa.

Varias pilas de carpetas y libros con notas adhesivas de colores apilados en el suelo frente a una puerta de madera. Un letrero en la puerta dice 'Revisión curricular'.
El Ministerio de Educación anunció que revisará las directrices pedagógicas que, a juicio del Gobierno, no correspondan con las etapas de desarrollo de los estudiantes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las determinaciones anunciadas por el Ministerio de Educación forman parte de los compromisos fijados por la administración actual para reorganizar la malla curricular en los establecimientos de educación preescolar, básica y media del país.

La cartera educativa continuará con la inspección detallada de los textos escolares y la auditoría de los programas pedagógicos antes de autorizar las nuevas guías de aprendizaje para el calendario escolar.

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