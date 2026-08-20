La Onic reportó daños en 1.009 comunidades indígenas tras el sismo: alertan por 429 en riesgo por deslizamientos y licuación de suelos

El sismo con epicentro en San José del Palmar, Chocó, dejó 233.453 personas indígenas en zona de sacudida fuerte a muy fuerte - crédito @marthaperaltae/X

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Diez días después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto de 2026, la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) presentó un balance general sobre el impacto del evento en los pueblos originarios, con afectaciones masivas en siete departamentos y daños documentados en más de 1.000 comunidades indígenas.

El epicentro del sismo se localizó en San José del Palmar, Chocó, y las consecuencias se extendieron por el Pacífico colombiano y el Eje Cafetero. Según la Onic, 1.009 comunidades indígenas (equivalentes a 233.453 personas) quedaron en zona de sacudida fuerte a muy fuerte.

El censo propio de la organización ya confirma 2.278 viviendas indígenas afectadas. El impacto se suma al balance nacional de la Ungrd, que reporta 15 departamentos y 476 municipios afectados, 153.336 familias damnificadas, 319 personas fallecidas, 4.506 heridas y 163.492 viviendas averiadas en todo el país.

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Diez días después del sismo de 7,4, la organización indígena documenta 2.278 casas afectadas y alerta sobre 429 territorios amenazados por deslizamientos, licuación del suelo y lluvias que complican la ayuda - crédito Onic

Afectaciones en los territorios indígenas y balance por regiones

La emergencia en los territorios indígenas es masiva y continúa siendo documentada por la Guardia Indígena y 12 organizaciones regionales, que construyen el censo de daños a través del Sistema de Monitoreo Territorial de la Onic para focalizar la atención humanitaria. El balance desagregado por departamentos es el siguiente:

Antioquia : La Organización Indígena de Antioquia (OIA) reportó 30 viviendas y familias afectadas.

Caldas : El Consejo Regional Indígena de Caldas (Cridec) informó 100 viviendas y 85 familias afectadas.

Chocó : Asokatío: 280 viviendas y familias afectadas Crich: 183 viviendas y familias afectadas Fedeorewa: 7 viviendas y familias afectadas Asorewa: 65 viviendas y familias afectadas Gobierno ancestral: 57 viviendas y 227 familias afectadas

Quindío : Oriquín contabilizó 97 viviendas y 171 familias afectadas.

Risaralda: Crir registró 882 viviendas y 1.247 familias afectadas.

Tolima : Crit reportó 3 viviendas y familias afectadas.

Valle del Cauca: Orivac: 502 viviendas afectadas, 1.488 heridos y 502 familias afectadas Aciva RP: 91 viviendas y familias afectadas



La ONIC advirtió que 429 comunidades indígenas están en riesgo por licuación de suelos, deslizamientos y remoción en masa - crédito @marthaperaltae/X

En total, la Onic alertó sobre 429 comunidades en riesgo por licuación de suelos, deslizamientos y remoción en masa, especialmente en laderas saturadas por la temporada de lluvias, lo que agrava la situación de infraestructura comunitaria, transporte y comunicaciones.

Riesgos adicionales, campañas de apoyo y cooperación

Además de las afectaciones directas, la Onic mantiene la alerta por incendios forestales en Cundinamarca, Tolima y Nariño, que pueden verse agravados por el Fenómeno del Niño y el cambio climático. La organización reitera el llamado a autoridades y donantes para sumar esfuerzos en la reconstrucción y envío de materiales de construcción (tejas, cemento, ladrillos, varillas, puertas y ventanas) a los territorios.

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La campaña “Únete a la Minga- ¡Súmate y Dona!” de la Onic busca atender a 2.000 familias indígenas priorizadas. Las donaciones pueden realizarse a la cuenta corriente del Banco de Bogotá 051296580 (NIT 860.521.808-1; Bre-B: 0092882425) o a través de los centros de acopio en Bogotá (sede Onic) y Chía (Casa Indígena). Para reportar daños y necesidades, se habilitó el WhatsApp 3014107795.

La Onic destacó el despliegue del Gobierno nacional y las entidades territoriales, e insistió en la necesidad de incorporar de manera efectiva el enfoque diferencial étnico en la respuesta, respetando la autonomía y formas propias de gobierno indígena. Se requiere la restauración de viviendas, instituciones educativas y centros de salud en resguardos y territorios colectivos.

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La campaña abierta por la organización pide materiales de construcción y aportes económicos para atender hogares priorizados tras la emergencia, con centros de acopio en Bogotá y Chía y un canal para reportar necesidades - crédito Onic/Instagram

Las autoridades indígenas, regionales y nacionales mantienen la disposición para trabajar de forma coordinada en la recuperación de los territorios, en un llamado a la solidaridad, tolerancia y apoyo mutuo para reconstruir la vida y la dignidad de los pueblos originarios afectados por la tragedia.

Respuesta institucional y cooperación internacional

A escala nacional, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) desplegó a 1.849 rescatistas, incluidos 16 equipos USAR acreditados y apoyo internacional de Estados Unidos, Ecuador e Israel. En total, 349 personas han sido rescatadas y 213 cuerpos recuperados. Se ha dado atención prioritaria en restablecimiento de servicios de energía, gas, telecomunicaciones y transporte, así como asistencia veterinaria para 1.731 animales afectados (1.044 rescatados).

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En materia de cooperación internacional, países como El Salvador, México, Perú, Chile, Israel, China e India han aportado más de 270 toneladas de ayuda humanitaria y equipos técnicos. Además, la Ungrd activó el Chárter Internacional y el Disaster Response Coordination System (Drcs) de la NASA para obtener imágenes satelitales, apoyar la evaluación de daños y orientar la atención en campo.