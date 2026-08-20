Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Diana Ángel criticó la difusión del llamado ‘libro blanco’ y otras medidas del gobierno de Abelardo de la Espriella: “Estamos regresando al pasado”

A través de X, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia expresó su sorpresa por la rapidez con la que el nuevo Ejecutivo recopiló 82 casos de presuntas irregularidades del gobierno anterior

- crédito @dianangel01 - @delaespriella_style/Instagram
- crédito @dianangel01 - @delaespriella_style/Instagram
Guardar

Diana Ángel, actriz colombiana y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, cuestionó este miércoles en su cuenta de X las decisiones que ha tenido el Gobierno de Abelardo de la Espriella, haciendo una comparativa sobre el tiempo que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha tardado en recopilar sus cifras con la velocidad con la que el nuevo Ejecutivo produjo El libro de la verdad.

Sumado a esto, la también defensora del proyecto progresista de Gustavo Petro denunció además una directriz interna del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que ordena excluir la palabra “niñas” del lenguaje oficial de la entidad.

PUBLICIDAD

“Yo no entiendo desde cuánto tiempo antes ya sabían que la derecha iba a ganar las elecciones, porque pareciera como si todo lo tuvieran hecho por adelantado”, escribió en su cuenta @DianAngel01.

---
Diana Ángel criticó la posición del gobierno de Abelardo de la Espriella con algunas decisiones y movimientos - crédito @DianAngel01/X

En su publicación señaló que el Gobierno habría iniciado investigaciones 10 meses antes de llegar al poder, con estrategias que incluirían “hasta la impresión de biblias, balones y libros de ‘la verdad’”.

La JEP, años de trabajo; De la Espriella, un mes

El blanco más directo de la actriz fue el contraste entre el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz y la celeridad del nuevo Ejecutivo. “La @JEPColombia se ha demorado años, recopilando las cifras, pero este gobierno en un mes sacó el libro de la verdad. Wow. Estoy sorprendida”, escribió Ángel.

PUBLICIDAD

El señalamiento tiene como telón de fondo la presentación, el martes 18 de agosto, de El libro de la verdad ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría. El documento, de 135 páginas, reúne 82 casos de presuntas irregularidades detectadas durante el proceso de transición del gobierno de Gustavo Petro al de De la Espriella.

- crédito @jrestrp/X
- crédito @jrestrp/X

El presidente lo entregó en el Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción y afirmó que fue elaborado con información de cerca de 1.300 personas y 22 sectores de la administración pública. La oposición respondió que las denuncias carecen de pruebas y que la mayoría de los casos son diferencias de política pública, no irregularidades. “No son delito”, aseguró el propio Petro.

La polémica en el ICBF por la palabra “niñas”

El segundo frente que Ángel señaló en su publicación fue una directriz interna del ICBF. “Hoy en el @ICBFColombia se da la orden de no volver a usar la palabra NIÑAS”, escribió, y añadió: “Todo lo que nos ha costado históricamente darle un lugar a las mujeres. En un minuto se borraron años de lucha”.

La polémica surgió a raíz de una denuncia de la representante a la Cámara Lourdes Mateus, quien alertó que la nueva directora del ICBF, María Carolina Restrepo Cañavera, habría impartido una instrucción interna para sustituir los términos “niños, niñas y adolescentes” por las expresiones “niñez y adolescencia”.

- crédito @JenniferPedraz/X
- crédito @JenniferPedraz/X

La entidad respondió que la directriz buscaba un “lenguaje institucional claro e incluyente” y que “cuando hablamos de niñez, hablamos de todos los niños y todas las niñas del país”.

Voces de distintos sectores rechazaron la medida al recordar que el Código de la Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 de 2006, obliga al Estado colombiano a proteger de manera explícita a “los niños, las niñas y los adolescentes” desde su artículo 2. La senadora Jennifer Pedraza fue una de las primeras en señalar la contradicción con el marco legal vigente. Incluso organismos como Unicef utilizan la distinción de género en su lenguaje oficial sobre infancia.

Ángel cerró su publicación con una sentencia sobre el ritmo de los cambios: “Estamos regresando al pasado a una velocidad alarmante”.

Temas Relacionados

Diana ÁngelAbelardo de la EspriellaLibro de la VerdadICBFColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Rescatistas en Cali encontraron devastadora carta de víctima del terremoto que quedó entre los escombros: “Me rodeo de amor y de luz”

El manuscrito en tinta rosada, de seis páginas y dirigido al “Querido Universo”, pertenecía a Luz Ángela Sánchez Castillo, fallecida en el sismo del 10 de agosto, y su entrega a la familia sigue pendiente

Rescatistas en Cali encontraron devastadora carta de víctima del terremoto que quedó entre los escombros: “Me rodeo de amor y de luz”

La FLIP rechazó la suspensión de las emisoras de paz: le exigió al gobierno de Abelardo de la Espruella restablecer la señal en zonas de conflicto

Junto a la MOE y la AMARC, la fundación señala que Inravisión no puede suspender una programación creada por mandato del numeral 6.5 del Acuerdo de Paz con un mensaje de WhatsApp. También advierten que se dejó sin información a más de 463.000 personas

La FLIP rechazó la suspensión de las emisoras de paz: le exigió al gobierno de Abelardo de la Espruella restablecer la señal en zonas de conflicto

Gabriela Muñoz se refirió a su esquema de seguridad de la UNP y rechazó rumores de una relación con Gustavo Petro: “Me redujeron a la condición de ‘moza’”

La joven creadora de contenido indicó que fue la propia Fiscalía la que solicitó medidas protección ante las amenazas que ha recibido

Gabriela Muñoz se refirió a su esquema de seguridad de la UNP y rechazó rumores de una relación con Gustavo Petro: “Me redujeron a la condición de ‘moza’”

El dólar en Colombia sigue en picada y se acerca a los $2.900: ayudas internacionales, remesas y precio del petróleo estarían presionando la divisa a la baja

Durante el primer semestre de 2026, los envíos desde el exterior sumaron USD 6.675 millones, 2,7% más que un año atrás, y se prevé un repunte en agosto y septiembre

El dólar en Colombia sigue en picada y se acerca a los $2.900: ayudas internacionales, remesas y precio del petróleo estarían presionando la divisa a la baja

Esta es la identidad del hombre que atacó a un uniformado en un CAI de la Policía en Bogotá: sufría de esquizofrenia y era consumidor de sustancias

Las autoridades señalaron que el agresor tenía 25 años y, según fuentes, padecía esquizofrenia y consumía sustancias; líderes comunitarios indicaron que ya había sido requerido y llevado a un CTP

Esta es la identidad del hombre que atacó a un uniformado en un CAI de la Policía en Bogotá: sufría de esquizofrenia y era consumidor de sustancias
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Marcelo Cezán reveló la crisis que vivió por adicciones y despilfarro: “Llegué a perder millones de dólares”

Marcelo Cezán reveló la crisis que vivió por adicciones y despilfarro: “Llegué a perder millones de dólares”

Aída Victoria Merlano respondió a El Agropecuario, quien amenazó con denunciarla por no saber del paradero de su hijo: “Está feliz y tranquilo, de vacaciones”

Tras el anuncio del matrimonio de Aida Victoria Merlano, ‘El Agropecuario’ reveló que acudirá a la Fiscalía porque no sabe dónde está su hijo: “No regresó”

Aída Victoria Merlano respondió a las críticas por anunciar su matrimonio y no mostrar ayudas al Chocó tras el terremoto: “Pena debería darle al chismoso”

Leonor Espinosa y Jorge Rausch tuvieron fuerte discusión en redes sociales: “Jamás cambiaría el rigor de la cocina por la fama de un programa de televisión”

Deportes

Jhon Arias recibió elogios de la prensa brasileña tras la clasificación del Palmeiras en la Copa Libertadores: “Estuvo lúcido”

Jhon Arias recibió elogios de la prensa brasileña tras la clasificación del Palmeiras en la Copa Libertadores: “Estuvo lúcido”

EN VIVO - Olimpia vs. Vasco da Gama: siga aquí el partido de Carlos Andrés Gómez, jugador de la selección Colombia, en la Copa Sudamericana

Duván Zapata sufrió una lesión y es duda en el Torino de Italia: el equipo le estaría buscando reemplazo

Estos serán los tres amistosos que tendrá la selección Colombia en la próxima fecha FIFA: la FCF confirmó los rivales de la Tricolor

Atlético Nacional y Jaguares fueron sancionados por los disturbios durante el partido en Montería entre barras del equipo verdolaga