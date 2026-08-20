Diana Ángel criticó la difusión del llamado ‘libro blanco’ y otras medidas del gobierno de Abelardo de la Espriella: “Estamos regresando al pasado”

- crédito @dianangel01 - @delaespriella_style/Instagram

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Diana Ángel, actriz colombiana y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, cuestionó este miércoles en su cuenta de X las decisiones que ha tenido el Gobierno de Abelardo de la Espriella, haciendo una comparativa sobre el tiempo que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha tardado en recopilar sus cifras con la velocidad con la que el nuevo Ejecutivo produjo El libro de la verdad.

Sumado a esto, la también defensora del proyecto progresista de Gustavo Petro denunció además una directriz interna del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que ordena excluir la palabra “niñas” del lenguaje oficial de la entidad.

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“Yo no entiendo desde cuánto tiempo antes ya sabían que la derecha iba a ganar las elecciones, porque pareciera como si todo lo tuvieran hecho por adelantado”, escribió en su cuenta @DianAngel01.

Diana Ángel criticó la posición del gobierno de Abelardo de la Espriella con algunas decisiones y movimientos - crédito @DianAngel01/X

En su publicación señaló que el Gobierno habría iniciado investigaciones 10 meses antes de llegar al poder, con estrategias que incluirían “hasta la impresión de biblias, balones y libros de ‘la verdad’”.

La JEP, años de trabajo; De la Espriella, un mes

El blanco más directo de la actriz fue el contraste entre el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz y la celeridad del nuevo Ejecutivo. “La @JEPColombia se ha demorado años, recopilando las cifras, pero este gobierno en un mes sacó el libro de la verdad. Wow. Estoy sorprendida”, escribió Ángel.

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El señalamiento tiene como telón de fondo la presentación, el martes 18 de agosto, de El libro de la verdad ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría. El documento, de 135 páginas, reúne 82 casos de presuntas irregularidades detectadas durante el proceso de transición del gobierno de Gustavo Petro al de De la Espriella.

- crédito @jrestrp/X

El presidente lo entregó en el Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción y afirmó que fue elaborado con información de cerca de 1.300 personas y 22 sectores de la administración pública. La oposición respondió que las denuncias carecen de pruebas y que la mayoría de los casos son diferencias de política pública, no irregularidades. “No son delito”, aseguró el propio Petro.

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La polémica en el ICBF por la palabra “niñas”

El segundo frente que Ángel señaló en su publicación fue una directriz interna del ICBF. “Hoy en el @ICBFColombia se da la orden de no volver a usar la palabra NIÑAS”, escribió, y añadió: “Todo lo que nos ha costado históricamente darle un lugar a las mujeres. En un minuto se borraron años de lucha”.

La polémica surgió a raíz de una denuncia de la representante a la Cámara Lourdes Mateus, quien alertó que la nueva directora del ICBF, María Carolina Restrepo Cañavera, habría impartido una instrucción interna para sustituir los términos “niños, niñas y adolescentes” por las expresiones “niñez y adolescencia”.

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- crédito @JenniferPedraz/X

La entidad respondió que la directriz buscaba un “lenguaje institucional claro e incluyente” y que “cuando hablamos de niñez, hablamos de todos los niños y todas las niñas del país”.

Voces de distintos sectores rechazaron la medida al recordar que el Código de la Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 de 2006, obliga al Estado colombiano a proteger de manera explícita a “los niños, las niñas y los adolescentes” desde su artículo 2. La senadora Jennifer Pedraza fue una de las primeras en señalar la contradicción con el marco legal vigente. Incluso organismos como Unicef utilizan la distinción de género en su lenguaje oficial sobre infancia.

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Ángel cerró su publicación con una sentencia sobre el ritmo de los cambios: “Estamos regresando al pasado a una velocidad alarmante”.