Condenan a dos implicados en la planeación y logística del magnicidio de Miguel Uribe Turbay: así fue su papel en el crimen

La Fiscalía logra dos nuevas condenas por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay - crédito Fiscalía

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La investigación por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay sumó el jueves 20 de agosto de 2026 dos nuevas sentencias condenatorias contra personas que, de acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, tuvieron participación en las labores de planeación y logística del ataque ocurrido el 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá.

Los condenados son Jhorman David Mora Silva, alias Caleño, y Cristian Camilo González Ardila, quienes reconocieron mediante preacuerdo su participación en diferentes momentos del plan criminal.

Una juez penal especializada avaló la negociación al considerar que las sanciones acordadas se ajustaban a la legislación vigente. Mora Silva recibió una pena de 15 años y ocho meses de prisión, mientras que González Ardila fue condenado a 11 años y siete meses.

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La Fiscalía señaló que ambos respondieron, según su participación individual, por los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; concierto para delinquir agravado, y uso de menores en la comisión de delitos.

La investigación por el crimen de Miguel Uribe Turbay suma dos nuevas condenas y ya van siete - crédito Visuales IA

Con estas dos decisiones, el ente investigador indicó que ya son siete las condenas en firme obtenidas dentro del proceso por el asesinato del senador y precandidato presidencial. La investigación ha permitido reconstruir progresivamente una estructura en la que diferentes personas habrían cumplido tareas específicas antes, durante y después del atentado.

El papel de Jhorman David Mora en el reclutamiento del menor

Uno de los condenados, Jhorman David Mora Silva, habría tenido un papel relacionado con el contacto y reclutamiento del adolescente que finalmente ejecutó el ataque armado contra Miguel Uribe Turbay. Según la investigación, Mora Silva era una de las personas encargadas de buscar menores para incorporarlos a actividades criminales.

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La Fiscalía explicó que, ante una dificultad que surgió el día anterior al atentado, el grupo necesitó conseguir rápidamente a otro menor que pudiera ejecutar el homicidio. En ese momento, Elder José Arteaga Hernández habría contactado a Mora Silva para solicitarle un nuevo participante.

Jhorman David Mora Silva, alias Caleño, y Cristian Camilo González Ardila aceptaron su participación en el crimen mediante preacuerdo avalado por una juez penal especializada - crédito Fiscalía General de la Nación

En la presentación realizada durante la audiencia de preacuerdo, el ente acusador explicó: “El mismo día 6 de junio, en el marco de la planeación de este atentado, surge la contingencia de que no podían contactar al menor que iba a cometer el homicidio. Por esa razón, Elder Arteaga contacta con Jorman David Mora Silva, quien tenía la función dentro de esta estructura criminal de ser el reclutador de menores, a quien le indica que necesita otro menor para la realización del homicidio, el cual se llevará a cabo mediante el uso de arma de fuego”.

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De acuerdo con la Fiscalía, Mora Silva posteriormente se comunicó con el adolescente que sería utilizado para ejecutar el ataque y le indicó que debía estar preparado para el día siguiente. También habría recibido instrucciones sobre la manera en que debía presentarse para no despertar sospechas.

“Jorman David se contacta entonces con el menor, a quien le indica que lo necesita para que realice un trabajo para las firmas. Le da indicaciones de que al siguiente día debe estar listo para la comisión del hecho y que debe ir vestido de una manera que pase desapercibido”, explicó la Fiscalía durante la audiencia.

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Además, el día del atentado Mora Silva habría sostenido una videollamada con otros integrantes de la organización, entre ellos Elder José Arteaga Hernández. Según el expediente, durante esa comunicación el menor recibió indicaciones relacionadas con la manera en que debía proceder para llevar a cabo el ataque.

Cristian Camilo González Ardila habría tenido la misión de recoger en motocicleta al menor que disparó contra el senador para facilitar su fuga - crédito captura de pantalla/@FiscaliaCol/X

Cristian Camilo González y el plan para sacar al sicario

El segundo condenado, Cristian Camilo González Ardila, habría cumplido una función posterior dentro del plan. Su tarea consistía en movilizar al menor que disparó contra Miguel Uribe Turbay una vez cometido el ataque, con el objetivo de facilitar su escape del lugar.

Para cumplir esa labor, González Ardila debía desplazarse en una motocicleta hasta un punto previamente acordado. Incluso habría recibido dinero para cubrir el combustible necesario para realizar el recorrido.

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Sin embargo, el plan no pudo concretarse como estaba previsto, pues el adolescente que disparó contra el senador fue interceptado durante su huida por integrantes del esquema de seguridad de Miguel Uribe Turbay antes de alcanzar el sitio en el que supuestamente debía encontrarse con González Ardila.

La Fiscalía resumió así el papel que habría tenido el hoy condenado: “Por su parte, Cristian Camilo González Ardila sería otro de los encargados de sacar del lugar al menor infractor una vez se llevara a cabo el atentado”.

La participación atribuida a González Ardila había sido conocida desde los primeros meses de la investigación. De hecho, en julio de 2025 medios de comunicación reportaron que el hombre había sido identificado como el motociclista que presuntamente tendría la misión de recoger al menor después del ataque.

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Con estas decisiones ya son siete las condenas en firme por el magnicidio, mientras la Fiscalía rastrea posibles determinadores y financiadores en Colombia y otros países - crédito Prensa Senado

Las nuevas condenas también permiten conocer parte de la manera en que, según la Fiscalía, habría funcionado la organización detrás del magnicidio.

La hipótesis del ente acusador apunta a que no se trató de una acción ejecutada únicamente por el adolescente que disparó contra el senador, sino de un plan en el que diferentes integrantes habrían recibido responsabilidades concretas.

Durante la audiencia, la Fiscalía hizo referencia a un grupo de WhatsApp utilizado para coordinar las actividades criminales y denominado “Plata o Plomo”. Allí, según la investigación, se habrían desarrollado comunicaciones relacionadas con el atentado.

“Para esta coordinación de este atentado se utilizó un grupo de WhatsApp dirigido desde un contacto denominado Plata o Plomo. El señor Elder José Arteaga Hernández, William Fernando González Cruz y Harold Daniel Barragán Ovalle eran los encargados de realizar la coordinación del atentado. Para el efecto, Elder José Arteaga Hernández contacta para la comisión de este atentado a varias personas, entre ellos a un menor de edad, a Carlos Eduardo Mora González, Caterina Andrea Martínez Martínez, Jhorman David Mora Silva y Cristian Camilo González Ardila, quienes aceptaron participar en el mencionado atentado. De esta manera, se realiza una distribución de trabajo criminal”, indicó la Fiscalía.

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El caso de Miguel Uribe Turbay revela cómo habrían reclutado al menor que ejecutó el ataque - crédito Europa Press

La reconstrucción presentada ante la justicia señala además que el día anterior al ataque hubo labores de reconocimiento del lugar y movimientos destinados a garantizar que el arma llegara hasta el menor que finalmente disparó contra el dirigente político.

Según la Fiscalía, también se habría definido que el ejecutor material fuera un menor de edad, con el propósito de que, en caso de ser capturado, enfrentara el régimen penal aplicable a adolescentes y no una pena como adulto. La investigación sostiene que el grupo buscaba específicamente a un adolescente de entre 14 y 15 años.

Las sentencias contra Mora Silva y González Ardila se suman a las decisiones judiciales que ya se habían producido dentro de este caso. Entre ellas se encuentran las condenas contra personas señaladas de intervenir en la planeación, transporte, suministro del arma y coordinación logística del atentado.

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Carlos Eduardo Mora González, alias El Veneco, fue condenado a 21 años de prisión después de aceptar su responsabilidad mediante un preacuerdo. Según la Fiscalía, realizó labores de reconocimiento del lugar y participó en el traslado de otros integrantes de la estructura.

Posteriormente también fueron condenados Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño o Chipi, y William Fernando González Cruz, alias El Hermano, quienes recibieron penas superiores a 20 años por su participación en el crimen.