Ciclovía Nocturna de Bogotá tendrá nueva fecha en agosto tras el sismo: habilitarán 94 kilómetros de vías durante 6 horas

La Ciclovía Nocturna: Paseo bajo las Estrellas volverá a Bogotá con un recorrido para ciclistas, peatones y corredores - crédito Idrd

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Bogotá vivirá nuevamente una de sus noches más activas y alegres con la realización de la Ciclovía Nocturna: Paseo bajo las Estrellas, una jornada en la que miles de ciudadanos recorrerán en bicicleta, a pie o corriendo algunos de los espacios culturales más emblemáticos de la capital.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd) convocó a los residentes de la capital a sumarse a este evento que promueve la movilidad sostenible, el deporte, la convivencia y la apropiación del espacio público.

La tradicional Ciclovía Nocturna convertirá las calles en un escenario de movimiento y encuentro ciudadano, con 94 kilómetros de vías habilitadas y estaciones recreativas instaladas en diferentes puntos de Bogotá. Niños, jóvenes, adultos y familias enteras podrán disfrutar de una noche de actividad física y cultura, bajo el lema “Paseo bajo las Estrellas”.

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La actividad se celebrará el jueves 27 de agosto, desde las 6:00 p. m. hasta las 12:00 a. m., permitiendo a los participantes recorrer la ciudad de manera segura y divertida. Esta edición tendrá un punto especial en el Distrito Creativo de la carrera Séptima con calle 28, donde el arte, la recreación y el deporte convergerán para ofrecer una experiencia inolvidable.

El evento había sido aplazado por la emergencia nacional y ahora se realizará en Bogotá entre las 6:00 p. m. y la medianoche - crédito Idrd/X

Una noche de cultura, deporte y movilidad sostenible

Para 2026, el trayecto destacará los Distritos Creativos de Bogotá, con énfasis en el corredor de la carrera Séptima, integrando actividades culturales, artísticas y recreativas que transformarán la ciudad en un gran escenario de encuentro y vida urbana.

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La jornada contará con 94,01 kilómetros de vías habilitadas, estaciones recreativas, biciparqueaderos y zonas de calistenia, así como presentaciones artísticas y actividades para toda la familia. La organización invita a la ciudadanía a consultar la programación completa en el sitio web oficial del Idrd, sus redes sociales y la aplicación Vive IDRD, ya que pueden presentarse ajustes operativos en horarios o condiciones de ingreso.

Nueva fecha tras suspensión por emergencia nacional

Inicialmente prevista para el 13 de agosto, la Ciclovía Nocturna fue aplazada por respeto y solidaridad con las personas y comunidades afectadas por el sismo de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto en Colombia, que activó la respuesta de las autoridades y organismos de gestión del riesgo en varias zonas del país. Tras la reprogramación, la cita queda confirmada para el jueves 27 de agosto, de 6:00 p. m. a 12:00 a. m.

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La jornada tendrá 94,01 kilómetros de vías habilitadas, estaciones recreativas, biciparqueaderos y zonas de calistenia en distintos puntos de Bogotá - crédito Colprensa

Recomendaciones y medidas de seguridad para los asistentes

El Idrd y las autoridades distritales recomiendan a los participantes:

No descuidar a menores de edad y portar información de contacto en caso de extravío.

Abstenerse de consumir alcohol o sustancias psicoactivas durante la ciclovía.

Consultar vías alternas si se va a transitar en automóvil.

Usar ropa y calzado cómodos, y para ciclistas, portar elementos de seguridad: casco, luces y cinta reflectiva.

Respetar las señales de tránsito y ser prudente en los cruces.

Mantener el control de mascotas y objetos personales.

Subir y bajar puentes caminando.

Seguir las indicaciones del personal de apoyo y guardianes de la ciclovía.

Tener en cuenta la hora de finalización para un retorno seguro.

La organización recuerda que la Ciclovía Nocturna es una oportunidad para disfrutar la ciudad en familia y fortalecer la convivencia ciudadana. El evento habilitará diversas estaciones recreativas y culturales, integrando deporte, arte y vida nocturna en una experiencia única para los habitantes y visitantes de Bogotá.

El Distrito Creativo de la carrera Séptima con calle 28 será uno de los puntos centrales de la Ciclovía Nocturna con actividades culturales, artísticas y recreativas - crédito Idrd/X

La Ciclovía Nocturna hace parte de las actividades recreativas, deportivas y culturales del Festival de Verano. La ciudadanía puede consultar la programación completa del evento distrital en el sitio web oficial del Idr, las redes sociales de la entidad y en la aplicación Vive Idrd. Se recomienda verificar horarios, condiciones de ingreso y requisitos de inscripción para cada actividad, ya que pueden presentarse ajustes operativos.

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