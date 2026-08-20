Ciclovía Nocturna de Bogotá tendrá nueva fecha en agosto tras el sismo: habilitarán 94 kilómetros de vías durante 6 horas

Bogotá vivirá nuevamente una de sus noches más activas y alegres con la realización de la Ciclovía Nocturna: Paseo bajo las Estrellas, una jornada en la que miles de ciudadanos recorrerán en bicicleta, a pie o corriendo algunos de los espacios culturales más emblemáticos de la capital.
El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd) convocó a los residentes de la capital a sumarse a este evento que promueve la movilidad sostenible, el deporte, la convivencia y la apropiación del espacio público.
La tradicional Ciclovía Nocturna convertirá las calles en un escenario de movimiento y encuentro ciudadano, con 94 kilómetros de vías habilitadas y estaciones recreativas instaladas en diferentes puntos de Bogotá. Niños, jóvenes, adultos y familias enteras podrán disfrutar de una noche de actividad física y cultura, bajo el lema “Paseo bajo las Estrellas”.
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La actividad se celebrará el jueves 27 de agosto, desde las 6:00 p. m. hasta las 12:00 a. m., permitiendo a los participantes recorrer la ciudad de manera segura y divertida. Esta edición tendrá un punto especial en el Distrito Creativo de la carrera Séptima con calle 28, donde el arte, la recreación y el deporte convergerán para ofrecer una experiencia inolvidable.
Una noche de cultura, deporte y movilidad sostenible
Para 2026, el trayecto destacará los Distritos Creativos de Bogotá, con énfasis en el corredor de la carrera Séptima, integrando actividades culturales, artísticas y recreativas que transformarán la ciudad en un gran escenario de encuentro y vida urbana.
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La jornada contará con 94,01 kilómetros de vías habilitadas, estaciones recreativas, biciparqueaderos y zonas de calistenia, así como presentaciones artísticas y actividades para toda la familia. La organización invita a la ciudadanía a consultar la programación completa en el sitio web oficial del Idrd, sus redes sociales y la aplicación Vive IDRD, ya que pueden presentarse ajustes operativos en horarios o condiciones de ingreso.
Nueva fecha tras suspensión por emergencia nacional
Inicialmente prevista para el 13 de agosto, la Ciclovía Nocturna fue aplazada por respeto y solidaridad con las personas y comunidades afectadas por el sismo de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto en Colombia, que activó la respuesta de las autoridades y organismos de gestión del riesgo en varias zonas del país. Tras la reprogramación, la cita queda confirmada para el jueves 27 de agosto, de 6:00 p. m. a 12:00 a. m.
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Recomendaciones y medidas de seguridad para los asistentes
El Idrd y las autoridades distritales recomiendan a los participantes:
- No descuidar a menores de edad y portar información de contacto en caso de extravío.
- Abstenerse de consumir alcohol o sustancias psicoactivas durante la ciclovía.
- Consultar vías alternas si se va a transitar en automóvil.
- Usar ropa y calzado cómodos, y para ciclistas, portar elementos de seguridad: casco, luces y cinta reflectiva.
- Respetar las señales de tránsito y ser prudente en los cruces.
- Mantener el control de mascotas y objetos personales.
- Subir y bajar puentes caminando.
- Seguir las indicaciones del personal de apoyo y guardianes de la ciclovía.
- Tener en cuenta la hora de finalización para un retorno seguro.
La organización recuerda que la Ciclovía Nocturna es una oportunidad para disfrutar la ciudad en familia y fortalecer la convivencia ciudadana. El evento habilitará diversas estaciones recreativas y culturales, integrando deporte, arte y vida nocturna en una experiencia única para los habitantes y visitantes de Bogotá.
La Ciclovía Nocturna hace parte de las actividades recreativas, deportivas y culturales del Festival de Verano. La ciudadanía puede consultar la programación completa del evento distrital en el sitio web oficial del Idr, las redes sociales de la entidad y en la aplicación Vive Idrd. Se recomienda verificar horarios, condiciones de ingreso y requisitos de inscripción para cada actividad, ya que pueden presentarse ajustes operativos.
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