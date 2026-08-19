Presidente del Senado aseguró que la solicitud de revocar el permiso otorgado a Petro para salir del país fue presentada de manera extemporánea

El expresidente pidió al Senado una autorización para salir del país durante el años consiguiente al cese del cumplimiento de sus funciones como presidente. El Senado aprobó el permiso - crédito Colprensa - AP

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Ante los medios de comunicación, el presidente del Senado de la República, Honorio Henríquez, se refirió a la solicitud que hizo el abogado Manuel Vicente Villanueva, apoderado de Yudi Caterine Pico Naranjo, mamá del niño Kevin Acosta, de revocar la autorización que se le otorgó al exmandatario Gustavo Petro para salir del país.

El menor padecía de hemofilia A severa y durante dos meses, aproximadamente, no recibió el medicamento que requería para tratar la enfermedad. La Nueva EPS tenía la responsabilidad de garantizar el suministro de la medicina. El niño falleció el 13 de febrero de 2026, tras haber sufrido una caída montando bicicleta; su condición de salud se complicó debido a la carencia del medicamento.

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En consecuencia, la Fiscalía General de la Nación inició una investigación y compulsó copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que investigue la presunta responsabilidad de Petro en el caso –por los delitos de violación de datos agravado y homicidio culposo–, teniendo en cuenta que en su Gobierno se intervino a la Nueva EPS.

El niño Kevin Acosta sufría de hemofilia y no recibió a tiempo el medicamento por parte de Nueva EPS, lo que contribuyó a su muerte - crédito suministrada a Infobae - Colprensa

“El Gobierno nacional, para ese momento presidido por el señor Gustavo Petro Urrego, en un intento por implementar modificaciones improvisadas al sistema de salud intervino la Nueva EPS desde el pasado 3 de abril del 2024 mediante la Resolución 2024160000003012-6. Esta acción regulatoria terminó destruyendo la atención de los beneficiados y asfixiando económicamente el sistema”, indicó el abogado en el documento enviado al Senado.

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Con base en ello, el abogado pidió que se impida al exmandatario salir del país. Sin embargo, de acuerdo con el presidente del Senado, la petición se presentó fuera del límite de tiempo establecido para ello. Además, aseguró que la decisión al respecto está en manos de las autoridades competentes.

“Las solicitudes son extemporáneas y yo insisto que lamento en el caso del niño Kevin los hechos que derivaron o que llevaron a la conclusión de su fallecimiento, que en su momento lo dije, era por falta de la atención oportuna cuando no se le brindaron los medicamentos que requirió”, precisó ante la prensa.

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El expresidente Gustavo Petro podrá salir del país, pero deberá informar las fechas y destinos de sus viajes - crédito Presidencia/Joel González

El partido Cambio Radical reaccionó a la petición hecha por el jurista. En una publicación en X, insistió en la importancia de recordar que en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara cursa una investigación relacionada con la muerte del niño y, además, adelanta otras indagaciones contra el expresidente.

En consecuencia, aseguró que en ningún momento se debió aprobar la salida del país al exmandatario Gustavo Petro.

“Desde Cambio Radical lo advertimos y nos opusimos. No estamos hablando de un simple viaje. Estamos hablando de garantizar que un expresidente pueda responder ante las autoridades cuando la justicia lo requiera. Autorizar una ausencia de hasta doce meses, sin un destino conocido ni una justificación verificable, es una decisión irresponsable cuando existen investigaciones constitucionales en curso. Nos unimos al llamado de la madre del niño Kevin Acosta”, aseveró.

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Cambio Radical aseguró que nunca debió aprobarse la salida del país del expresidente Petro - crédito @PCambioRadical/X

La autorización otorgada al expresidente para salir del país

El Senado de la República sometió a discusión y votación una solicitud que presentó el ex jefe de Estado para salir del país durante el años consiguiente al cese del ejercicio de sus funciones como presidente de la República.

Esto, teniendo en cuenta que la normativa vigente indica que el jefe de Estado o quien haya ocupado la Presidencia a título de encargado no puede salir del país sin permiso del Senado dentro del año siguiente a la fecha en que culminó su cargo.

Con 73 votos a favor y 11 en contra, el Senado dio luz verde a la petición de Gustavo Petro, pero estableció condiciones: deberá informar a la corporación las fechas y los destinos de sus viajes.

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